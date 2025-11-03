MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 03.11.2025

Το «Berghain» της Rosalía αποθεώνει τη vintage μόδα σε κάθε σκηνή

Η Rosalía επαναπροσδιορίζει τη μόδα στο νέο της βίντεοκλιπ «Berghain», συνδυάζοντας iconic vintage κομμάτια σε ένα γοτθικό μανιφέστο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Rosalía επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ με το νέο της βίντεοκλιπ «Berghain», ένα πραγματικό οπτικό και αισθητικό μανιφέστο που σηματοδοτεί την αρχή της νέας εποχής της, Lux. Σε σκηνοθεσία Nicolás Méndez και με στιλιστική επιμέλεια του José Carayol, η Καταλανή καλλιτέχνιδα συνδυάζει μουσική, μόδα και πνευματικότητα σε μια μοναδική performance.

Το «Berghain», εμπνευσμένο από το θρυλικό techno club του Βερολίνου, κινείται ανάμεσα στο μυστήριο, τον σκοτεινό αισθησιασμό και την ένταση της rave κουλτούρας των 2000s. Η Rosalía μεταμορφώνεται σε κάθε σκηνή, κάνοντας τη μόδα πρωταγωνίστρια, χρησιμοποιώντας vintage κομμάτια από Alexander McQueen, Givenchy και Balenciaga για να αφηγηθεί την ιστορία της μέσα από χρώματα, υφές και σύμβολα.

Μαύρο φόρεμα Alexander McQueen (FW 2002)

Η πρώτη σκηνή του βίντεο την βρίσκει ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα από τη συλλογή Fall/Winter 2002 του Alexander McQueen. Με αυτοκρατορική γραμμή και γοτθικές αναφορές, το look δημιουργεί μια σκοτεινή και σχεδόν υπερβατική ατμόσφαιρα, ιδανική για το ξεκίνημα του «Berghain».

Sandals‑Rosary McQueen (SS 2003)

Συνδυάζοντας το φόρεμα με τα χαρακτηριστικά sandals‑rosary από την συλλογή Irere Άνοιξη/Καλοκαίρι 2003, η Rosalía ενσωματώνει την έννοια της τελετουργίας στο outfit της. Κάθε λεπτομέρεια λειτουργεί ως σύμβολο, δημιουργώντας ένα αισθητικό και σχεδόν πνευματικό storytelling.

Total grey look: Givenchy (FW 1997)

Στην επόμενη σκηνή, εμφανίζεται με ένα γκρι top από τη συλλογή Fall/Winter 1997 του Givenchy, σχεδιασμένο από τον Lee McQueen. Το γκρι χρώμα εισάγει μια πιο καθημερινή διάσταση, υποδηλώνοντας κίνηση από το σκοτάδι στο φως και εντάσσοντας την προσωπική αφήγηση της Rosalía σε ένα πιο ανθρώπινο πλαίσιο.

Ροζ φόρεμα Balenciaga (SS 2004)

Σε μία ονειρική σκηνή, η Rosalía φοράει ένα ροζ φόρεμα Balenciaga από την συλλογή Spring/Summer 2004 του Nicolas Ghesquière, ολοκληρωμένο με μια κόκκινη κορδέλα. Το look παραπέμπει σε σκοτεινή Χιονάτη, αναμειγνύοντας παραμύθι και μυθικό στοιχείο με τη μοντέρνα αισθητική του βίντεο.

Λευκό top McQueen (Irere SS 2003)

Στο φινάλε, η Rosalía εμφανίζεται ξαπλωμένη σε ένα λευκό τοπ Irere SS 2003 του McQueen, συμβολίζοντας λύτρωση και καθαρμό. Η επιλογή του λευκού χρώματος υπογραμμίζει τη μεταμόρφωση της καλλιτέχνιδας μέσα από το σκοτάδι προς το φως.

Το μήνυμα πίσω από τα fashion looks

Κάθε κομμάτι που φοράει στο «Berghain» δεν είναι τυχαίο. Από τα γοτθικά μαύρα φορέματα b μέχρι το παραμυθένιο ροζ Balenciaga, η καλλιτέχνιδα χρησιμοποιεί τη μόδα για να αφηγηθεί την ιστορία της. Τα vintage κομμάτια γίνονται εργαλεία αφήγησης, ενώ οι μεταβάσεις χρωμάτων και υφών υπογραμμίζουν το ταξίδι της από το σκοτάδι στην κάθαρση.

Με το «Berghain», η Rosalía ανοίγει την πύλη σε μια νέα εποχή, όπου η μουσική, η μόδα και η πνευματικότητα συνδέονται στενά, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο, σχεδόν υπερβατικό σύμπαν που προκαλεί το κοινό να το εξερευνήσει.

Διάβασε επίσης: Μετά το Motomami η Rosalía κάνει δυναμικό comeback με το Lux

