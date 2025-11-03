MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 03.11.2025

Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της – Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Δείτε video και φωτογραφίες)

Ιωάννα Τούνη
Πολυτέλεια, συγκίνηση και ρομαντισμός στον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη, με κουμπάρα την Ιωάννα και τον Ρόμπι πάντα κοντά της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ιωάννα Τούνη ζει μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές της, καθώς το Σάββατο 1 Νοεμβρίου φόρεσε τα καλά της και πάντρεψε την κολλητή της! Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έγινε κουμπάρα στον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη και του γυμναστή Σωτήρη Αφεντάκη, ένα event που θύμιζε περισσότερο χολιγουντιανό πάρτι παρά παραδοσιακό μυστήριο.

Από το πρωί, η Ιωάννα δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό της. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε βίντεο από το σπίτι της, το οποίο είχε στολίσει εντυπωσιακά: λευκά μπαλόνια παντού, ρομαντικά διακοσμητικά και φυσικά τη νύφη, τη Στέλλα, να ετοιμάζεται γεμάτη χαρά και συγκίνηση.

Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της - Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Φωτογραφίες)

Διάβασε επίσης: Η απρόσμενη αποκάλυψη της Ναταλίας Γερμανού για την κόντρα Άννας Βίσση – Δέσποινας Βανδή

«Σήμερα παντρεύω την κολλητή μου!» ακούγεται να λέει γεμάτη χαμόγελο, ενώ το πρωινό της προετοιμασίας θύμιζε κινηματογραφική σκηνή, σαμπάνιες, μουσική, χορός και πολλές αγκαλιές.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με την Ιωάννα Τούνη να κάνει μια εκθαμβωτική εμφάνιση που συζητήθηκε. Επέλεξε ένα μακρύ σμαραγδί φόρεμα γεμάτο στρας, το οποίο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα. Δίπλα της, ο σύντροφός της Δημήτρης Σπυριδωνίδης ή «Ρόμπι», όπως τον φωνάζει τρυφερά και ο γιος της, Πάρης, που βρέθηκε στο πλευρό της σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Η νύφη Στέλλα Πάσσαρη, συνεταίρος της Ιωάννας στην εταιρεία Bubblegun, έφτασε συγκινημένη στην εκκλησία μέσα σε ένα νυφικό που θύμιζε ονειρικό couture σχέδιο. Όταν αντίκρισε τον αγαπημένο της, Σωτήρη Αφεντάκη, τα μάτια της γέμισαν δάκρυα χαράς. Μετά το μυστήριο, η βραδιά συνεχίστηκε σε έναν στολισμένο χώρο εκδηλώσεων όπου το κέφι ανέβηκε στα ύψη. Η νύφη άλλαξε outfit και εμφανίστηκε με ένα κοντό νυφικό γεμάτο πέτρες, ιδανικό για να ξεκινήσει το γλέντι.

Το ζευγάρι άνοιξε τον χορό με μια χορογραφία που ενθουσίασε τους καλεσμένους, ενώ λίγο αργότερα η Στέλλα ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε ένα ανατρεπτικό pole dancing act!

Μαζί της, οι κολλητές της, ανάμεσά τους και η Ιωάννα, συμμετείχαν σε ένα καυτό ομαδικό χορευτικό που σήκωσε το κοινό όρθιο. Κάποια στιγμή, η κουμπάρα Τούνη παραπάτησε ελαφρώς με τα τακούνια της, όμως δεν έχασε το χαμόγελο και το γύρισε αμέσως στο χορό, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα.

@steve.toumpas Σ αγαπώ ρε @Ioanna Touni ♬ πρωτότυπος ήχος – Steve.89_

Το highlight της βραδιάς, ωστόσο, ήταν το challenge με τα βατραχοπέδιλα! Οι καλεσμένοι χωρίστηκαν σε ομάδες και έπρεπε να τρέξουν με βατραχοπέδιλα μέχρι την άλλη άκρη της πίστας για να κερδίσουν ένα σφηνάκι. Η Ιωάννα φυσικά δεν γινόταν να μείνει απ’ έξω, συμμετείχε, έπαιξε και ξεσήκωσε όλο το μαγαζί.

Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της - Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Φωτογραφίες)

Ο γάμος της Στέλλας Πάσσαρη και του Σωτήρη Αφεντάκη δεν ήταν απλώς μια λαμπερή τελετή, αλλά μια γιορτή αγάπης, φιλίας και ζωής. Η Ιωάννα Τούνη, συγκινημένη αλλά και περήφανη, στάθηκε δίπλα στην κολλητή της από την αρχή ως το τέλος, ζώντας κάθε στιγμή με αυθεντικότητα και χαρά.

Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της - Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Φωτογραφίες)

Διάβασε επίσης: Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΑΜΟΣ Ιωάννα Τούνη Στέλλα Πάσσαρη Σύντροφος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Model Casting Call by Colgate: Οι συμμετοχές έκλεισαν!

Model Casting Call by Colgate: Οι συμμετοχές έκλεισαν!

03.11.2025
Επόμενο
Το «Berghain» της Rosalía αποθεώνει τη vintage μόδα σε κάθε σκηνή

Το «Berghain» της Rosalía αποθεώνει τη vintage μόδα σε κάθε σκηνή

03.11.2025

Δες επίσης

Heidi Klum: 6 μήνες προετοιμασίας και 15 άτομα χρειάστηκαν για το Halloween κοστούμι της
Celeb News

Heidi Klum: 6 μήνες προετοιμασίας και 15 άτομα χρειάστηκαν για το Halloween κοστούμι της

03.11.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι

03.11.2025
Η αρχή της κόντρας Βίσσης- Βανδή που έφερε στο «φως» η Ναταλία Γερμανού
Celeb News

Η αρχή της κόντρας Βίσσης- Βανδή που έφερε στο «φως» η Ναταλία Γερμανού

03.11.2025
«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: H Jennifer Aniston επισημοποιεί τη σχέση της μέσω Instagram
Celeb News

«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: H Jennifer Aniston επισημοποιεί τη σχέση της μέσω Instagram

03.11.2025
Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη
Celeb News

Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη

03.11.2025
Στην Κρήτη ο Mick Jagger – Η στάση-έκπληξη στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης
Celeb News

Στην Κρήτη ο Mick Jagger – Η στάση-έκπληξη στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης

03.11.2025
Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις
Celeb News

Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις

03.11.2025
Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Rack για τον θάνατο του πατέρα του
Celeb News

Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Rack για τον θάνατο του πατέρα του

03.11.2025
Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι
Celeb News

Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

03.11.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο