Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της – Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Δείτε video και φωτογραφίες)

Πολυτέλεια, συγκίνηση και ρομαντισμός στον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη, με κουμπάρα την Ιωάννα και τον Ρόμπι πάντα κοντά της

Η Ιωάννα Τούνη ζει μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές της, καθώς το Σάββατο 1 Νοεμβρίου φόρεσε τα καλά της και πάντρεψε την κολλητή της! Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έγινε κουμπάρα στον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη και του γυμναστή Σωτήρη Αφεντάκη, ένα event που θύμιζε περισσότερο χολιγουντιανό πάρτι παρά παραδοσιακό μυστήριο.

Από το πρωί, η Ιωάννα δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό της. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε βίντεο από το σπίτι της, το οποίο είχε στολίσει εντυπωσιακά: λευκά μπαλόνια παντού, ρομαντικά διακοσμητικά και φυσικά τη νύφη, τη Στέλλα, να ετοιμάζεται γεμάτη χαρά και συγκίνηση.

«Σήμερα παντρεύω την κολλητή μου!» ακούγεται να λέει γεμάτη χαμόγελο, ενώ το πρωινό της προετοιμασίας θύμιζε κινηματογραφική σκηνή, σαμπάνιες, μουσική, χορός και πολλές αγκαλιές.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με την Ιωάννα Τούνη να κάνει μια εκθαμβωτική εμφάνιση που συζητήθηκε. Επέλεξε ένα μακρύ σμαραγδί φόρεμα γεμάτο στρας, το οποίο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα. Δίπλα της, ο σύντροφός της Δημήτρης Σπυριδωνίδης ή «Ρόμπι», όπως τον φωνάζει τρυφερά και ο γιος της, Πάρης, που βρέθηκε στο πλευρό της σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Η νύφη Στέλλα Πάσσαρη, συνεταίρος της Ιωάννας στην εταιρεία Bubblegun, έφτασε συγκινημένη στην εκκλησία μέσα σε ένα νυφικό που θύμιζε ονειρικό couture σχέδιο. Όταν αντίκρισε τον αγαπημένο της, Σωτήρη Αφεντάκη, τα μάτια της γέμισαν δάκρυα χαράς. Μετά το μυστήριο, η βραδιά συνεχίστηκε σε έναν στολισμένο χώρο εκδηλώσεων όπου το κέφι ανέβηκε στα ύψη. Η νύφη άλλαξε outfit και εμφανίστηκε με ένα κοντό νυφικό γεμάτο πέτρες, ιδανικό για να ξεκινήσει το γλέντι.

Το ζευγάρι άνοιξε τον χορό με μια χορογραφία που ενθουσίασε τους καλεσμένους, ενώ λίγο αργότερα η Στέλλα ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε ένα ανατρεπτικό pole dancing act!

Μαζί της, οι κολλητές της, ανάμεσά τους και η Ιωάννα, συμμετείχαν σε ένα καυτό ομαδικό χορευτικό που σήκωσε το κοινό όρθιο. Κάποια στιγμή, η κουμπάρα Τούνη παραπάτησε ελαφρώς με τα τακούνια της, όμως δεν έχασε το χαμόγελο και το γύρισε αμέσως στο χορό, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα.

Το highlight της βραδιάς, ωστόσο, ήταν το challenge με τα βατραχοπέδιλα! Οι καλεσμένοι χωρίστηκαν σε ομάδες και έπρεπε να τρέξουν με βατραχοπέδιλα μέχρι την άλλη άκρη της πίστας για να κερδίσουν ένα σφηνάκι. Η Ιωάννα φυσικά δεν γινόταν να μείνει απ’ έξω, συμμετείχε, έπαιξε και ξεσήκωσε όλο το μαγαζί.

Ο γάμος της Στέλλας Πάσσαρη και του Σωτήρη Αφεντάκη δεν ήταν απλώς μια λαμπερή τελετή, αλλά μια γιορτή αγάπης, φιλίας και ζωής. Η Ιωάννα Τούνη, συγκινημένη αλλά και περήφανη, στάθηκε δίπλα στην κολλητή της από την αρχή ως το τέλος, ζώντας κάθε στιγμή με αυθεντικότητα και χαρά.

