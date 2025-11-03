MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 03.11.2025

Model Casting Call by Colgate: Οι συμμετοχές έκλεισαν!

Τα vibes όμως μόλις άρχισαν!
Mad.gr

Τo Mad και η Colgate, χορηγός του MadWalk 2025 by Three Cents, παρουσιάζουν το project Model Casting Call by Colgate και αναζητούν τα πρόπωπα που θα περπατήσουν στο catwalk του μεγαλύτερου fashion and music show της χρονιάς, στις 26 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do.

Για δεύτερη χρονιά, το Model Casting Call by Colgate κάλεσε όλους όσοι αγαπούν τη μόδα και το modeling και ονειρεύονται να περπατήσουν σε πασαρέλα, να δηλώσουν συμμετοχή και να διεκδικήσουν μια θέση στο act του γνωστού σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου.

Οι συμμετοχές έκλεισαν!

Tο Model Casting Call by Colgate πήρε φωτιά με 4.000 συμμετοχές και τώρα ξεκινάει το πιο juicy part. Η αναζήτηση για τα πρόσωπα του MadWalk 2025 by Three Cents είναι σε full εξέλιξη.

 Αν έστειλες συμμετοχή:

  • Stay close to your inbox — αν είσαι μέσα στους 300, έρχεται μήνυμα.
  • Next stop: live casting στην Αθήνα — σε location που θα μάθεις σύντομα

Εκεί θα κάνεις το catwalk σου μπροστά σε:

  • Σωτήρη Γεωργίου, the designer
  • Κώστα Ζήση, fashion director του MadWalk
  • Νεφέλη Θεοδότου, queen του choreography & concept

 Με hosts Dr. Chris και Αθηνά Κλήμη δίπλα σου στο process — to keep things sharp και real.

 Το ταξίδι προς την πασαρέλα ξεκίνησε.

Και για τους τυχερούς; Το φινάλε γράφεται live στο MadWalk 2025 by Three Cents, στις 26 Νοεμβρίου.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Colgate Madwalk MadWalk 2025 διαγωνισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη για την επιστροφή του στο Grand Hotel – «Αφήσαμε κάτι στη μέση»

Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη για την επιστροφή του στο Grand Hotel – «Αφήσαμε κάτι στη μέση»

03.11.2025
Επόμενο
Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της – Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Δείτε video και φωτογραφίες)

Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της – Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Δείτε video και φωτογραφίες)

03.11.2025

Δες επίσης

Βαρέθηκες το γαλλικό μανικιούρ; Αυτές οι 6 ιδέες θα σε κάνουν να αλλάξεις γνώμη
Beauty

Βαρέθηκες το γαλλικό μανικιούρ; Αυτές οι 6 ιδέες θα σε κάνουν να αλλάξεις γνώμη

03.11.2025
Vichy: Η επανάσταση στη φροντίδα και αναγέννηση των μαλλιών
Beauty

Vichy: Η επανάσταση στη φροντίδα και αναγέννηση των μαλλιών

03.11.2025
Το «Berghain» της Rosalía αποθεώνει τη vintage μόδα σε κάθε σκηνή
Fashion

Το «Berghain» της Rosalía αποθεώνει τη vintage μόδα σε κάθε σκηνή

03.11.2025
Πώς να φορέσεις το total brown όπως η Βίκυ Καγιά
Fashion

Πώς να φορέσεις το total brown όπως η Βίκυ Καγιά

03.11.2025
Έτοιμη η «4η πυραμίδα»: Η Αίγυπτος εγκαινίασε «φαραωνικό» Μουσείο με τα μυστικά του Τουταγχαμών
Life

Έτοιμη η «4η πυραμίδα»: Η Αίγυπτος εγκαινίασε «φαραωνικό» Μουσείο με τα μυστικά του Τουταγχαμών

03.11.2025
Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη
Life

Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη

03.11.2025
Οι αγαπημένες αισθητικές θεραπείες της Hailey Bieber αποκαλύπτονται
Beauty

Οι αγαπημένες αισθητικές θεραπείες της Hailey Bieber αποκαλύπτονται

03.11.2025
Samantha: Η τετράποδη influencer που κατακτά τον κόσμο της μόδας
Fashion

Samantha: Η τετράποδη influencer που κατακτά τον κόσμο της μόδας

03.11.2025
Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)
Life

Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)

02.11.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο