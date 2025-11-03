Model Casting Call by Colgate: Οι συμμετοχές έκλεισαν!

Τα vibes όμως μόλις άρχισαν!

Τo Mad και η Colgate, χορηγός του MadWalk 2025 by Three Cents, παρουσιάζουν το project Model Casting Call by Colgate και αναζητούν τα πρόπωπα που θα περπατήσουν στο catwalk του μεγαλύτερου fashion and music show της χρονιάς, στις 26 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do.

Για δεύτερη χρονιά, το Model Casting Call by Colgate κάλεσε όλους όσοι αγαπούν τη μόδα και το modeling και ονειρεύονται να περπατήσουν σε πασαρέλα, να δηλώσουν συμμετοχή και να διεκδικήσουν μια θέση στο act του γνωστού σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου.

Οι συμμετοχές έκλεισαν!

Tο Model Casting Call by Colgate πήρε φωτιά με 4.000 συμμετοχές και τώρα ξεκινάει το πιο juicy part. Η αναζήτηση για τα πρόσωπα του MadWalk 2025 by Three Cents είναι σε full εξέλιξη.

Αν έστειλες συμμετοχή:

Stay close to your inbox — αν είσαι μέσα στους 300, έρχεται μήνυμα.

Next stop: live casting στην Αθήνα — σε location που θα μάθεις σύντομα

Εκεί θα κάνεις το catwalk σου μπροστά σε:

Σωτήρη Γεωργίου , the designer

, the designer Κώστα Ζήση , fashion director του MadWalk

, fashion director MadWalk Νεφέλη Θεοδότου , queen του choreography & concept

Με hosts Dr. Chris και Αθηνά Κλήμη δίπλα σου στο process — to keep things sharp και real.

Το ταξίδι προς την πασαρέλα ξεκίνησε.

Και για τους τυχερούς; Το φινάλε γράφεται live στο MadWalk 2025 by Three Cents, στις 26 Νοεμβρίου.