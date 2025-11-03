Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη για την επιστροφή του στο Grand Hotel – «Αφήσαμε κάτι στη μέση»

Ο ηθοποιός θέλησε να κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να ευχαριστήσει τον κόσμο

Μεγάλο ενθουσιασμό έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του ΑΝΤ1, σύμφωνα με την οποία ο Γιάννης Κουκουράκης, επιστρέφει ξανά στη σειρά «Grand Hotel» ως Πέτρος.

Η νέα σεζόν ξεκίνησε με τον θάνατό του, ωστόσο όλα δείχνουν πως πρέπει για κάτι σκηνοθετημένο, μιας και θα μπει στη σειρά κανονικά ως ρόλος κι όχι ως flashback.

Λίγες ώρες μετά την ευχάριστη αυτή είδηση της επιστροφής του, ο ηθοποιός θέλησε να κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που έχει λάβει.

«Πέρυσι αφήσαμε κάτι στην μέση 😉

Πέτρος Ασλάνογλου – Η Επιστροφή

GRAND HOTEL – Β ΚΥΚΛΟΣ

@ant1tv

Έχω λάβει τόσα πολλά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που ήθελα πραγματικά να απαντήσω στο κάθε ένα ξεχωριστά! Όμως ο λόγος που όλον αυτό τον καιρό δεν έκανα καμία ανάρτηση σχετική ήταν πάνω από εμένα, όπως καταλάβατε!

Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια εξομολόγηση. Ξεκίνησα να την γράφω αλλά που να ξερα οτι υπάρχει περιορισμός λέξεων; Screenshot αγαπημένο μου με έσωσες Αυτά που μοιράζομαι, όσοι τα διαβάσετε, είναι γραμμένα με απόλυτο σεβασμό, ειλικρίνεια και αγάπη.. Καλό μας μήνα!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κουκουράκης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

