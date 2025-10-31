Συνταρακτικές εξελίξεις! Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που θα σημειωθούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel, που θα προβληθούν Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα καταφέρνουν να ανοίξουν τη χρυσή κοσμηματοθήκη κι ένα νέο μήνυμα έρχεται στο φως. Ο Χαραλάμπης καταλαβαίνει τα σχέδια του Χατζημήτρου και ζητά εγγυήσεις, ενώ ο Χατζημήτρος έλκεται όλο και περισσότερο από την Μελίνα. Στη δημοπρασία κάνει την εμφάνισή της μια μυστηριώδης γυναίκα, η οποία αγοράζει προς έκπληξη όλων τη χρυσή κοσμηματοθήκη. Μόλις τη βλέπει ο Ρήγας χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του…

Ο Άρης βρίσκει στο πιάνο ένα τετράδιο, το οποίο περιέχει έναν ακόμη αινιγματικό γρίφο. Η αναζήτηση της λύσης τον οδηγεί μαζί με την Αλίκη και τη Φρίντα στο μυστικό δωμάτιο.

Η Ιουλία Γιαχαλή, η μυστηριώδης καλεσμένη, δεν απαντά στο δωμάτιό της και η εξαφάνισή της προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά. Ο Χαραλάμπης συγκρούεται ανοιχτά με τον Χατζημήτρο για τα ύπουλα σχέδιά του και τον απειλεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αν συνεχίσει να κοροϊδεύει τους συμπατριώτες του.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα, παλεύουν να καταλάβουν πού θέλει να τους οδηγήσει αυτή τη φορά ο άνθρωπος που τους στέλνει τα μηνύματα… Η Αλίκη προσπαθεί να μάθει την αλήθεια για τον Άρη, αλλά το μόνο που καταλαβαίνει είναι ότι ο Αλέξανδρος κρύβει κάτι σοβαρό…

Ο Άρης, η Αλίκη και η Φρίντα βρίσκονται στο δάσος κοντά στο ξενοδοχείο, ακολουθώντας ένα ακόμη στοιχείο και αυτό που θα αντικρύσουν θα τους αφήσει με κομμένη την ανάσα…

