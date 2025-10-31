MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 31.10.2025

Συνταρακτικές εξελίξεις! Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel

Αναλυτικά οι εξελίξεις των επεισοδιών από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που θα σημειωθούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel, που θα προβληθούν Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα καταφέρνουν να ανοίξουν τη χρυσή κοσμηματοθήκη κι ένα νέο μήνυμα έρχεται στο φως. Ο Χαραλάμπης καταλαβαίνει τα σχέδια του Χατζημήτρου και ζητά εγγυήσεις, ενώ ο Χατζημήτρος έλκεται όλο και περισσότερο από την Μελίνα. Στη δημοπρασία κάνει την εμφάνισή της μια μυστηριώδης γυναίκα, η οποία αγοράζει προς έκπληξη όλων τη χρυσή κοσμηματοθήκη. Μόλις τη βλέπει ο Ρήγας χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του…

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές μια ανάσα πριν την προβολή του 1ου επεισοδίου

Ο Άρης βρίσκει στο πιάνο ένα τετράδιο, το οποίο περιέχει έναν ακόμη αινιγματικό γρίφο. Η αναζήτηση της λύσης τον οδηγεί μαζί με την Αλίκη και τη Φρίντα στο μυστικό δωμάτιο.

Η Ιουλία Γιαχαλή, η μυστηριώδης καλεσμένη, δεν απαντά στο δωμάτιό της και η εξαφάνισή της προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά. Ο Χαραλάμπης συγκρούεται ανοιχτά με τον Χατζημήτρο για τα ύπουλα σχέδιά του και τον απειλεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αν συνεχίσει να κοροϊδεύει τους συμπατριώτες του.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα, παλεύουν να καταλάβουν πού θέλει να τους οδηγήσει αυτή τη φορά ο άνθρωπος που τους στέλνει τα μηνύματα… Η Αλίκη προσπαθεί να μάθει την αλήθεια για τον Άρη, αλλά το μόνο που καταλαβαίνει είναι ότι ο Αλέξανδρος κρύβει κάτι σοβαρό…

Ο Άρης, η Αλίκη και η Φρίντα βρίσκονται στο δάσος κοντά στο ξενοδοχείο, ακολουθώντας ένα ακόμη στοιχείο και αυτό που θα αντικρύσουν θα τους αφήσει με κομμένη την ανάσα…

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ποια ήταν η σεξουαλικότητα του «Σπύρου» στο «Παρά Πέντε»

