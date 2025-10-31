MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 31.10.2025

Από το YouTube στην τηλεόραση! Πρεμιέρα για την νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα»

Τότε και τώρα
Έρχεται την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 21.00, με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αγαπήθηκε από χιλιάδες θεατές με εκατομμύρια views στο ελληνικό ίντερνετ. Η επιτυχημένη σειρά ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ έρχεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 21.00, με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες.

Το αγαπημένο δίδυμο, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύεται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια, τότε και τώρα. Τα επεισόδια της σειράς είναι αυτοτελή και σε κάθε ένα παρακολουθούμε απλές καθημερινές ιστορίες, όπως ο γάμος, τα παιδιά, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου, οι διακοπές και όλα όσα συνδέονται με την οικογένεια.

Τότε και τώρα

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές μια ανάσα πριν την προβολή του 1ου επεισοδίου

Μια σειρά μυθοπλασίας για δύο ζευγάρια, δυο εποχές, αλλά έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από τις χιουμοριστικές αντιθέσεις, αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή. Επιπλέον, σε κάθε επεισόδιο θα εμφανίζεται και ένα guest-πρόσωπο σε ρόλο-έκπληξη!

Από το ΤΟΤΕ, που είναι τα ‘90s, έρχονται οι «βασιλιάδες της νοσταλγίας», με την Έλενα Χαραλαμπούδη να υποδύεται τη Σούλα και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον Τάκη. Η Σούλα είναι μια δυναμική γυναίκα που λέει πάντα αυτό που σκέφτεται, είναι η ψυχή του σπιτιού, σχολιάζει δυνατά τους πάντες αλλά ταυτόχρονα είναι τρυφερή και αγαπάει βαθιά. Ο Τάκης είναι αυθεντικός, λαϊκός τύπος, κάνει χοντροκομμένα αστεία αλλά πάνω απ’ όλα είναι άνθρωπος με καρδιά.

Τότε και τώρα

Στο ΤΩΡΑ, που είναι το 2025, βλέπουμε το «ζευγάρι της διπλανής πόρτας», τη Βαλέρια και τον Σπύρο. Η Βαλέρια είναι το απόλυτο παιδί της εποχής της: οργανωμένη, πρακτική και συνειδητοποιημένη. Είναι ο τύπος που φέρνει τάξη, αλλά καταλήγει να ζει μέσα σε πανικό. Ο Σπύρος, από την άλλη, είναι ένα ευγενικό, αποστειρωμένο παιδί και ρομαντικός – ένα μείγμα αμηχανίας, αυτοσυγκράτησης και μόνιμης υπερανάλυσης. Είναι τόσο «άβολος», που τελικά γίνεται τέλειος.

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Τότε και τώρα ΣΚΑΙ

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ποια ήταν η σεξουαλικότητα του «Σπύρου» στο «Παρά Πέντε»

Δες κι αυτό… 

Αλέξανδρος Τσουβέλας Έλενα Χαραλαμπούδη Ελληνικές Σειρές ΣΚΑΪ Τότε και Τώρα
