MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 30.10.2025

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ποια ήταν η σεξουαλικότητα του «Σπύρου» στο «Παρά Πέντε»

Γιώργος Καπουτζίδης
Οι αποκαλύψεις με αφορμή το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια που αναμένεται να προβληθεί την περίοδο των Χριστουγέννων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για την σεξουαλικότητα του «Σπύρου», του ήρωα που υποδυόταν στη σειρά «Παρά Πέντε», με αφορμή το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια που αναμένεται να προβληθεί την περίοδο των Χριστουγέννων.

Απαντώντας λοιπόν στην ερώτηση για το αν ο «Σπύρος» ήταν γκέι, ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν έδωσε σαφή απάντηση σχετικά με τη σεξουαλικότητα του χαρακτήρα. Όπως εξήγησε, τότε δεν ένιωθε έτοιμος να παρουσιάσει τον «Σπύρο» ως ομοφυλόφιλο, ενώ την ίδια στιγμή δεν θεωρούσε ότι μπορούσε να υποδυθεί έναν στρέιτ άντρα.

Όπως εξήγησε: «Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω. Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι, δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε… Αυτό που έχουν οι “Σέρρες” είναι η ελευθερία ενός ανθρώπου, που μπορεί να γράψει πλέον πολύ ανοιχτά για την αγάπη και τον έρωτα».

Σέρρες
Όσο για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» ανέφερε ότι είναι σε φάση συγγραφής, προσθέτοντας στοιχεία από τα μηνύματα που έλαβε από το κοινό σχετικά με τη συνέχεια του σίριαλ 20 χρόνια μετά: «Θα κάνουμε ένα επετειακό “Παρά Πέντε” και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελίες του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο να το σκεφτείτε σαν ένα μεγάλο τηλεοπτικό σόου, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές. Γράφω με βάση αυτό που ήθελε ο κόσμος».


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ Ελληνικές Σειρές Παρά Πέντε
