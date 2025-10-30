MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 30.10.2025

Σταμάτης Φασουλής: Η αφοπλιστική δήλωση όταν είδε την Ζόζεφιν για πρώτη φορά

Πώς του φάνηκε η τραγουδίστρια στην πρώτη τους γνωριμία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno βρέθηκε ο Σταμάτης Φασουλής και μίλησε για τη σχέση που είχε στο παρελθόν με το αλκοόλ, για την ανασφάλεια και τον φόβο της απόρριψης αλλά και για την πρώτη φορά που είδε την Ζόζεφιν στο J2US.

Αρχικά ο ίδιος, αναγνώρισε ότι η ανασφάλεια του δεν πηγάζει από την ανάγκη αποδοχής, αλλά από ένα βαθύτερο συναίσθημα αμηχανίας απέναντι στους ανθρώπους και τον κόσμο: «Η ανασφάλεια δεν είναι θέμα αποδοχής. Αισθάνομαι πάντα έξω από τα νερά μου, εκτός από το θέατρο, που νομίζω ότι κολυμπάω μια χαρά. Ακόμα και τώρα, για να μιλήσω στον οδηγό ταξί, το σκέφτομαι πολύ. Όχι για να μην κριθώ, μήπως μου πει “τι θες μωρέ, σήκω φύγε”. Μην με ρωτήσεις γιατί. Έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι όλοι στον κόσμο δεν είμαστε αποδεκτοί από την κοινωνία. Πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Μπορεί να είναι λάθος. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ο φόβος να μη με αγαπήσουν. Ο καλλιτέχνης θέλει να τον αγαπάνε».

Όσο για τον φόβο της απόρριψης που τον διακατέχει, παραδέχτηκε ότι, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, έχει ανάγκη να τον αγαπούν και να νιώθει αποδοχή. Παράλληλα, ο Σταμάτης Φασουλής περιέγραψε πόσο διαφορετικά αισθάνεται όταν βρίσκεται ανάμεσα σε λίγους και δικούς του ανθρώπους, σε αντίθεση με το πώς νιώθει σε κοινωνικές εξόδους.


«Με την παρέα μου, τα 4-5 άτομα, είμαι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν ανοίγομαι κοινωνικά, όταν ας πούμε είναι να μπω σε ένα εστιατόριο μέχρι να κάτσω στη θέση μου, δεν αισθάνομαι και τόσο καλά. Σπάνια βγαίνω έξω, μια φορά στις 15 μέρες και αν… Η ζωή μου είναι μοναχική. Κάποτε δεν ήταν και το είχα πληρώσει άσχημα αυτό. Μετάνιωσα τη συμπεριφορά μου και το ότι έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα. Δεν υπήρχε λόγος. Αυτό κράτησε 10 χρόνια, 30 με 40. Έκανα πράγματα και πιεζόμουν για να ανταπεξέλθω. Κάθε μέρα ήμουν και σε ένα κάλεσμα με ένα ουίσκι ή μια βότκα στο χέρι και έλεγα κάτι αηδίες και ξεράσματα. Και τώρα τα σκέφτομαι και λέω, “γιατί τα έκανες αυτά;”. Θέλοντας όμως να υπάρξω σε έναν κόσμο που δεν άντεχα, έπρεπε να το αντέξω τεχνητά και κατέφευγα στο ποτό ή στη λογοδιάρροια, Μίλαγα για τα πάντα, έκανα ότι τα ήξερα όλα. Ξεράδια ήξερα» είπε.

Τέλος, ο Σταμάτης Φασουλής αναφέρθηκε και στη πρώτη φορά που είδε τη Ζόζεφιν στο J2US: «Όταν ήρθε η Ζόζεφιν, την πρώτα φορά, έμεινα άφωνος. Μου άρεσε πάρα πολύ. Της είπα ότι δεν ξέρω αν θα αρέσουν τα τραγούδια της. Είχα χαρεί τόσο που την είχα γνωρίσει, ήταν ένα σπαρταριστό πράγμα».


