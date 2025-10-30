Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

Ο μάγειρας της εκπομπής συνδύασε την ελληνική κουζίνα με αυτή της Αυστραλίας

Στην Αυστραλία βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός λόγω της επιτυχημένης περιοδείας του στην Αυστραλία και πραγματοποιεί sold out συναυλίες.

Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος και σε πρωινή εκπομπή της αυστραλιανής τηλεόρασης, στην οποία του είχαν ετοιμάσει πολύ θερμή υποδοχή.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι παρουσιαστές έβαλαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό να δοκιμάσει ένα διαφορετικό σουβλάκι μιας και ο μάγειρας της εκπομπής συνδύασε την ελληνική κουζίνα με αυτή της Αυστραλίας, κι έτσι έφτιαξε σουβλάκια από…καγκουρό!

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν δίστασε να δοκιμάσει το εν λόγω σουβλάκι και το αποτέλεσμα τον εντυπωσίασε, καθώς αποθέωσε τον σεφ για τη νοστιμιά του πιάτου.





