Η Βίκυ Καγιά δείχνει πώς θα φορέσουμε το πουκάμισο με φούτερ αυτό το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο φέρνει στιλιστικές προκλήσεις και η Βίκυ Καγιά αποκαλύπτει πώς το layering και τα preppy κομμάτια μπορούν να αναβαθμίσουν κάθε εμφάνιση

Μπόρει αυτές τις ημέρες ο καιρός να θυμίζει καλοκαίρι, όμως η αλήθεια είναι πως το φθινόπωρο είναι εδώ. Η αστάθια που επικρατεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι το πραγματικό challenge που έχει να αντιμετωπίσει κανείς μέσα στην ημέρα του. Και κάπου εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι και παράγοντας του layering, η απλή αυτή στιλιστική τεχνική που με την προσθήκη συγκεκριμένων κομματιών κάνει κάθε look να μοιάζει πιο ενδιαφέρον και πιο ζεστό από πριν.

Η Βίκυ Καγιά, γνωστή ως fashion expert που χαρίζει σε κάθε της βήμα έμπνευση για τα πιο chic και μίνιμαλ looks, δημιούργησε πρόσφατα ένα σύνολο το οποίο έχει δημιουργηθεί με τους κανόνες του preppy style. Τα κομμάτια είναι απλά, όμως ο συνδυασμός τους δημιουργεί ένα αποτέλσμα που κάνει τη διαφορά.

Η εμφάνιση έπαιζε με τις ανοιχτές μπλε αποχρώσεις με τρόπο άψογο και κομψό. Ένα διαχρονικό pinstripe πουκάμισο με λεπτές μπλε ρίγες συνδυάστηκε με ένα φούτερ στην ίδια παλέτα, ριγμένο με στιλ στους ώμους, δημιουργώντας αμέσως layering με effortless chic διάθεση. Το straight leg παντελόνι σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση κράτησε το look καθαρό και minimal, ενώ η μικρή δόση έκπληξης ήρθε από τη χακί τσάντα, που έδωσε τον απαραίτητο pop of color και ολοκλήρωσε το σύνολο με έναν φρέσκο, σύγχρονο τόνο.

