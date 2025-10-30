MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 30.10.2025

Η Βίκυ Καγιά δείχνει πώς θα φορέσουμε το πουκάμισο με φούτερ αυτό το φθινόπωρο

vicky_kagia
Το φθινόπωρο φέρνει στιλιστικές προκλήσεις και η Βίκυ Καγιά αποκαλύπτει πώς το layering και τα preppy κομμάτια μπορούν να αναβαθμίσουν κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπόρει αυτές τις ημέρες ο καιρός να θυμίζει καλοκαίρι, όμως η αλήθεια είναι πως το φθινόπωρο είναι εδώ. Η αστάθια που επικρατεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι το πραγματικό challenge που έχει να αντιμετωπίσει κανείς μέσα στην ημέρα του. Και κάπου εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι και παράγοντας του layering, η απλή αυτή στιλιστική τεχνική που με την προσθήκη συγκεκριμένων κομματιών κάνει κάθε look να μοιάζει πιο ενδιαφέρον και πιο ζεστό από πριν.

Η Βίκυ Καγιά, γνωστή ως fashion expert που χαρίζει σε κάθε της βήμα έμπνευση για τα πιο chic και μίνιμαλ looks, δημιούργησε πρόσφατα ένα σύνολο το οποίο έχει δημιουργηθεί με τους κανόνες του preppy style. Τα κομμάτια είναι απλά, όμως ο συνδυασμός τους δημιουργεί ένα αποτέλσμα που κάνει τη διαφορά.

Διάβασε επίσης: MadWalk Icon: Όλες οι φορές που η Βίκυ Καγιά έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το fashion & music show

Η εμφάνιση έπαιζε με τις ανοιχτές μπλε αποχρώσεις με τρόπο άψογο και κομψό. Ένα διαχρονικό pinstripe πουκάμισο με λεπτές μπλε ρίγες συνδυάστηκε με ένα φούτερ στην ίδια παλέτα, ριγμένο με στιλ στους ώμους, δημιουργώντας αμέσως layering με effortless chic διάθεση. Το straight leg παντελόνι σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση κράτησε το look καθαρό και minimal, ενώ η μικρή δόση έκπληξης ήρθε από τη χακί τσάντα, που έδωσε τον απαραίτητο pop of color και ολοκλήρωσε το σύνολο με έναν φρέσκο, σύγχρονο τόνο.

vicky_kagia

Διάβασε επίσης: Η Βίκυ Καγιά στα γυρίσματα του φουτουριστικού intro video του MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Βίκυ Καγιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album

Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album

30.10.2025
Επόμενο
Μαρία Ιωαννίδου για Γιώργο Παπαγεωργίου: «Είναι τεκνό, μου αρέσει σε όλα του»

Μαρία Ιωαννίδου για Γιώργο Παπαγεωργίου: «Είναι τεκνό, μου αρέσει σε όλα του»

30.10.2025

Δες επίσης

Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή
Beauty

Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή

30.10.2025
Heelless wedges: Tο trend που αλλάζει τα δεδομένα στη μόδα του 2025
Fashion

Heelless wedges: Tο trend που αλλάζει τα δεδομένα στη μόδα του 2025

30.10.2025
Φωτιά στη σκηνή: Όλοι οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Φωτιά στη σκηνή: Όλοι οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο MadWalk 2025 by Three Cents

30.10.2025
Butterfly cut: Όγκος, κίνηση και προσωπικότητα σε ένα κούρεμα
Beauty

Butterfly cut: Όγκος, κίνηση και προσωπικότητα σε ένα κούρεμα

30.10.2025
Το χρώμα που λατρεύουν οι fashionistas σε Παρίσι και Μιλάνο δεν είναι ούτε το καφέ ούτε το βουργουνδί
Fashion

Το χρώμα που λατρεύουν οι fashionistas σε Παρίσι και Μιλάνο δεν είναι ούτε το καφέ ούτε το βουργουνδί

30.10.2025
Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού
Life

Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού

29.10.2025
Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας
Life

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

29.10.2025
Hot Girl Walk: Το TikTok trend που αλλάζει σώμα και διάθεση χωρίς γυμναστήριο
Fitness

Hot Girl Walk: Το TikTok trend που αλλάζει σώμα και διάθεση χωρίς γυμναστήριο

29.10.2025
Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό
Food

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση