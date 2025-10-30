MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 30.10.2025

Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album

Ο Robert Pattinson ενδέχεται να παρουσιάσει νέο άλμπουμ, φέρνοντας στο προσκήνιο την indie rock πλευρά του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Robert Pattinson έχει ήδη προσφέρει περισσότερες ταυτότητες από ό,τι πολλοί ηθοποιοί θα μπορούσαν να ονειρευτούν. Από τον σκοτεινό βρικόλακα Edward Cullen στο Twilight, μέχρι τον μυστηριώδη και επιβλητικό Batman της Gotham, ο ηθοποιός έχει αποδείξει ότι μπορεί να μεταμορφωθεί με άνεση σε οποιονδήποτε ρόλο. Και τώρα φαίνεται ότι ετοιμάζεται να προσθέσει μια ακόμη διάσταση στο πολυδιάστατο ταλέντο του, αυτή του μουσικού.

Αν και μπορεί να φαίνεται απρόσμενο, η κίνηση έχει βαθιές ρίζες στην προσωπική του πορεία. Ο Robert Pattinson έχει ήδη πειραματιστεί με τη μουσική στο παρελθόν, είτε στο soundtrack του Twilight, είτε σε ταινίες όπως τα How to Be και High Life.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Επτασφράγιστο μυστικό το σενάριο του Batman που διαβάζει ο Robert Pattinson

Τώρα όμως φαίνεται έτοιμος να μοιραστεί ένα πιο ολοκληρωμένο μουσικό έργο με το κοινό, αποκαλύπτοντας 7 νέα τραγούδια που έχει καταχωρήσει στο ASCAP, την Αμερικανική Εταιρεία Συνθετών, Συγγραφέων και Εκδοτών. Οι τίτλοι, «Bent Out That Midnight Day», «Best Friend», «Fascinate», «Fell Off», «Green Light», «Waiting on Me» και «Witness (You See Me)», θυμίζουν playlist indie rock και δείχνουν ότι δημιουργεί με αυθεντικότητα και πάθος.

Ο μουσικός Robert Pattinson και η προσωπική του έμπνευση

Ο Robert Pattinson δεν είναι άγνωστος στη μουσική. Οι παλιοί του θαυμαστές θυμούνται τις smoky ερμηνείες του στο «Never Think» και το «Let Me Sign» του Twilight, τραγούδια που συν-έγραψε με τον φίλο και συνεργάτη του Marcus Foster. Τώρα, η συνεργασία τους φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη διάσταση, καθώς ο ηθοποιός φαίνεται αποφασισμένος να μοιραστεί ένα ολοκληρωμένο έργο.

Αν ένα άλμπουμ τελικά δει το φως της δημοσιότητας, θα ακολουθήσει μια μοναδική πορεία. Οτελευταίος Batman που έβγαλε μουσική ήταν ο Adam West το 1966 με το single Miranda. Η ιδέα ότι ο Pattinson σπάει αυτό το μακροχρόνιο μουσικό σιωπητήριο είναι συναρπαστική και αναζωπυρώνει την περιέργεια για το τι έχει δημιουργήσει ιδιωτικά πίσω από τα φώτα της Gotham.

Ο Robert Pattinson εξηγεί γιατί δεν θέλει την επιτυχία για την ταινία "Batman"
Ο Robert Pattinson εξηγεί γιατί δεν θέλει την επιτυχία για την ταινία “Batman”

Ο χρόνος που επέλεξε για αυτό το βήμα είναι επίσης αξιοσημείωτος. Παράλληλα με τις ταινίες «Die My Love», «Dune: Part Three» και την προετοιμασία για «The Batman Part II», ο Pattinson βιώνει και τη χαρά της πατρότητας με τη σύντροφό του, τραγουδίστρια και ηθοποιό Suki Waterhouse, κάτι που ενδέχεται να προσθέσει προσωπικές και συγκινητικές πινελιές στους στίχους του. Αυτό που κάνει την προσπάθειά του ακόμη πιο γοητευτική είναι ότι πάντα ήταν ντροπαλός όσον αφορά τη μουσική του πλευρά, φοβούμενος να μη θεωρηθεί ότι εκμεταλλεύεται τη φήμη του. Τώρα όμως φαίνεται ελεύθερος να δημιουργεί χωρίς περιορισμούς, αφήνοντας τη μουσική να μιλήσει από μόνη της.

Όσο για το πότε θα κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια, προς το παρόν παραμένει μυστήριο. Η καταχώρησή τους όμως στο ASCAP μας δίνει την ελπίδα ότι το project πλησιάζει στην ολοκλήρωση και ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Robert Pattinson σε έναν νέο, μουσικό ρόλο που υπόσχεται να εκπλήξει τους πάντες.

Διάβασε επίσης: Jennifer Lawrence- Robert Pattinson: Το teaser της νέας τους ταινίας «Die, My Love»

Δες κι αυτό…

30.10.2025
30.10.2025

