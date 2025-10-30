MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 30.10.2025

Ο Χρήστος Μάστορας μάς συστήνει την μαμά του μέσα από μια κοινή τρυφερή τους φωτογραφία

: Μια σπάνια προσωπική στιγμή του τραγουδιστή στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Χρήστος Μάστορας, γνωστός για τη διακριτικότητα με την οποία χειρίζεται την προσωπική του ζωή, έκανε μια μικρή εξαίρεση με αφορμή τα γενέθλιατης μητέρας του. 

Συγκεκριμένα, ο frontman των ΜΕΛΙSSES δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Διάβασε επίσης: Η Ελένη Μενεγάκη γίνεται 56 και το γιορτάζει με ταξίδι στα Τζουμέρκα μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο

Στο στιγμιότυπο, η μητέρα του τραγουδιστή ποζάρει χαμογελαστή, ενώ ο ίδιος συνοδεύει τη φωτογραφία με ένα γλυκό μήνυμα γεμάτο αγάπη. Αν και ο Χρήστος Μάστορας αποφεύγει να προβάλλει δημόσια τους γονείς του, αυτήν τη φορά έκανε μια τρυφερή εξαίρεση.

https://www.instagram.com/xmastoras/

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή Στούντιο 4, ο Χρήστος Μάστορας είχε μιλήσει με συγκίνηση για τα πρώτα χρόνια της οικογένειάς του στην Αθήνα. Όπως είχε αποκαλύψει, μια οικογένεια στο Κουκάκι τούς φιλοξένησε όταν πρωτοήρθαν στην Ελλάδα, βοηθώντας τον πατέρα του να σταθεί στα πόδια του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή.

https://www.instagram.com/xmastoras/

«Με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, ο πατέρας μου αναγνώρισε το πτυχίο του και βρήκε δουλειά. Πολύ γρήγορα σταθήκαμε στα πόδια μας», είχε αναφέρει τότε, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που δέχτηκαν.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν έκρυψε ποτέ την περηφάνια του για την καταγωγή και την οικογένειά του. Έχει αναφέρει πολλές φορές πως οι γονείς του τον μεγάλωσαν με αξίες, πίστη στη δουλειά και αισιοδοξία για τη ζωή. «Έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές με τη γιαγιά, τον παππού και όλη την οικογένεια. Αισθάνομαι τυχερός και συγκινούμαι κάθε φορά που επιστρέφω στα μέρη όπου μεγάλωσα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Να σημειώσουμε πως η σύντροφός του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρέθηκε καλεσμένη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στη διαδικτυακή του εκπομπή που θα προβληθεί σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 18:00. Το γνωστό μοντέλο μίλησε για την πορεία του από το GNTM μέχρι και σήμερα, ενώ αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

«Είναι μια άμυνα που έχω το να φαίνομαι ψυχή και ξινή. Είναι σαν να είμαι δυο άνθρωποι», ανέφερε αρχικά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. «Μου στοίχισε, γιατί δεν μπορούσα να περάσω καλά. Δεν μπορούσα να συμπεριφερθώ στην ηλικία που βρισκόμουν. Δεν παίρνεις την προσοχή που θα έπαιρνες αν ήταν πιο λίγα τα παιδιά», δήλωσε στη συνέχεια η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρει κανείς για μένα, μόνο στον σύντροφό μου, πουθενά αλλού δεν τα έχω δείξει. Πιστεύω θα είναι πολύ καλός μπαμπάς ο Χρήστος», είπε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.


Διάβασε επίσης: Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Κρατά τον γιο της αγκαλιά και η λέξη στη λεζάντα τα λέει όλα

