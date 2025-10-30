MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb World 30.10.2025

Η Ελένη Μενεγάκη γίνεται 56 και το γιορτάζει με ταξίδι στα Τζουμέρκα μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο

Ελένη Μενεγάκη
Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, η παρουσιάστρια γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα ήρεμο ταξίδι στη φύση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα γενέθλιά της γιορτάζει η Ελένη Μενεγάκη και με αφορμή την σημαντική αυτή μέρα, επέλεξε να κάνει ένα ξεχωριστό ταξίδι, παρέα φυσικά με τον αγαπημένο της, Μάκη Παντζόπουλο

Το ερωτευμένο και ευτυχισμένο ζευγάρι αγαπά πολύ τις εξορμήσεις εντός και εκτός Ελλάδος και πολύ συχνά πραγματοποιεί ταξίδια, ειδικά τώρα που η παρουσιάστρια απέχει από τον χώρο της τηλεόρασης.

Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/?g=5

Οι δυο τους λοιπόν απόλαυσαν τις ομορφιές της ορεινής Ηπείρου και έμειναν σε έναν παραδοσιακό ξενώνα με θέα τα Τζουμέρκα.

Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/?g=5

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από την Ελένη Μενεγάκη, μιας και το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/?g=5

Στη λεζάντα της συγκεκριμένης ανάρτησης έγραψε η παρουσιάστρια: «Δεν μετράω πλέον χρόνια , μετράω στιγμές. Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται. Υ.γ Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα».

