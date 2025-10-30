MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 30.10.2025

Damiano David-Dove Cameron: Το πιο hot ζευγάρι της χρονιάς κάνει το επόμενο βήμα!

damiano_david
Η Dove Cameron και ο Damiano David των Måneskin φαίνεται πως έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, με φήμες για αρραβώνα να φουντώνουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σχέση της Dove Cameron και του Damiano David, frontman των Måneskin, φαίνεται πως περνά στο επόμενο στάδιο, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους ήθελαν πιο ερωτευμένους από ποτέ. Οι δύο καλλιτέχνες, που συχνά προσελκύουν τα φώτα της δημοσιότητας για το μοναδικό τους στιλ και τη χημεία τους, απαθανατίστηκαν σε ρομαντικό περίπατο στο Σίδνεϊ, όπου το εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο χέρι της Dove τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, σε μια φάση που και οι δύο ακολουθούσαν καλλιτεχνικά νέα μονοπάτια, εκείνος μετά την παγκόσμια επιτυχία των Måneskin και εκείνη έχοντας αφήσει πίσω της την εποχή της Disney για να χτίσει μια πιο ώριμη μουσική ταυτότητα.

damiano_david
https://www.instagram.com/damianodavid/

Διάβασε επίσης: Dove Cameron: Πώς ο Damiano David τη βοήθησε να ξεπεράσει τον φόβο της για το γυμνό

Από τότε, οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν γίνει αγαπημένο θέμα των θαυμαστών, που βλέπουν σε αυτούς ένα δυναμικό και απελευθερωμένο δίδυμο, ικανό να συνδυάσει τη λάμψη του Hollywood με την ενέργεια της ιταλικής ροκ σκηνής.

Οι φωτογραφίες από τον πρόσφατο περίπατό τους δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας για το αν το ζευγάρι έχει αρραβωνιαστεί, ενώ ούτε η Dove ούτε ο Damiano έχουν ακόμη σχολιάσει δημόσια τα νέα. Το μόνο σίγουρο είναι πως το ειδύλλιο των δύο συνεχίζει να εμπνέει τους θαυμαστές τους σε κάθε τους εμφάνιση, είτε πάνω στη σκηνή είτε έξω από αυτή.

Διάβασε επίσης: Νέο single για τον Damiano David με συνεργασίες έκπληξη

Damiano David Dove Cameron ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
