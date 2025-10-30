Φωτιά στη σκηνή: Όλοι οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι πιο λαμπεροί Έλληνες performers ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί με τους κορυφαίους σχεδιαστές της χώρας και τη Loreen σε guest εμφάνιση

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει δυναμικά, γιορτάζοντας 15 χρόνια μαγείας, λάμψης και δημιουργικότητας! Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα μεταμορφωθεί για ακόμη μία φορά στο απόλυτο σταυροδρόμι μόδας και μουσικής.

Η οικοδέσποινα της βραδιάς δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Βίκυ Καγιά, το απόλυτο fashion icon που έχει συνδέσει το όνομά της με τον θεσμό.

Μουσική, μόδα και έμπνευση στη σκηνή του MadWalk 2025

Το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks με υπογραφές κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands, σε συνδυασμό με εκρηκτικά live performances από μερικούς από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Τα ονόματα που θα ανέβουν φέτος στη σκηνή του απόλυτου fashion & music project είναι οι:

Opening Act: Σάκης Ρουβάς

Closing Act: Loreen

Anastasia & Antonis Dimitriadis AD1

Evangelia

Gaia Mercuri

Inco

Josephine

Lila

Lil Koni

Papazo & Akylas

Marina Satti

Tamta

Tso

Yama & Billy Kark

Yucatan & Katerine Duska

Zaf

Ήβη Αδάμου

Τάνια Μπρεάζου

Θοδωρής Φέρρης

Ελένη Φουρέιρα

Κάθε performance θα συνοδεύει τη συλλογή ενός σχεδιαστή, δημιουργώντας μοναδικά moments όπου η μόδα συναντά τη μουσική με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο.

Οι σχεδιαστές που θα λάμψουν στη φετινή διοργάνωση

Οι δημιουργίες τους θα παρουσιαστούν στο runway του MadWalk 2025 by Three Cents από μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μόδας που θα αποκαλυφθούν σύντομα!

Κάθε brand θα δώσει τη δική του υπογραφή στη βραδιά, συνδυάζοντας την τέχνη του design με τον παλμό της μουσικής.

Το νέο MadWalk of Fame και η πρώτη τιμώμενη, Calliope

Φέτος, ο θεσμός παρουσιάζει για πρώτη φορά το MadWalk of Fame, μια νέα ενότητα αφιερωμένη στους ανθρώπους που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μόδα. Πρώτη τιμώμενη η φωτογράφος Calliope, της οποίας το βλέμμα, η αισθητική και η αφοσίωση ανέδειξαν τη μόδα σε μορφή πολιτισμού.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Special Guest: Η Loreen απογειώνει τη σκηνή του MadWalk!

Η Loreen, η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, έρχεται αποκλειστικά στην Ελλάδα για μια special guest εμφάνιση που αναμένεται να γράψει ιστορία. Η μοναδική της ενέργεια και η εκρηκτική της σκηνική παρουσία υπόσχονται μια στιγμή που θα μείνει αξέχαστη.

Μόδα με σκοπό: Συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας

Το MadWalk 2025 by Three Cents στηρίζει φέτος το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Όραμα Ελπίδας με το δυνατό μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά», στοχεύοντας να φτάσει ο αριθμός των 300.000 εθελοντών δοτών. Μια συνεργασία που αποδεικνύει πως η μόδα και η μουσική μπορούν να σταθούν δίπλα στην ελπίδα για ζωή.

Με την ενέργεια του Three Cents, τη λάμψη των καλλιτεχνών, την αισθητική των σχεδιαστών και την έμπνευση της μόδας, το MadWalk 2025 υπόσχεται ένα show που θα μείνει αξέχαστο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί οι εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν!

