MadWalk Icon: Όλες οι φορές που η Βίκυ Καγιά έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το fashion & music show

Από την πρώτη πασαρέλα μέχρι τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του 2024, η Βίκυ Καγιά παραμένει η σταθερή «οικοδέσποινα» του MadWalk

Ο θεσμός του MadWalk 2025 by Three Cents αποτελεί το πιο εγχώριο ελληνικό event όπου η μόδα και η μουσική συναντιούνται σε ένα εκρηκτικό μείγμα δημιουργίας, λάμψης και θεάματος. Κάθε χρόνο, καταξιωμένοι σχεδιαστές και δημοφιλείς καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα show που ξεπερνά τα όρια του catwalk. Από την πρώτη βραδιά μέχρι σήμερα, έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ελληνική σκηνή του lifestyle και της ψυχαγωγίας, ένα γεγονός που κάθε χρόνο προκαλεί ανυπομονησία και προσμονή.

Στο επίκεντρο αυτής της μαγνητικής ενέργειας βρίσκεται η Βίκυ Καγιά, ένα πρόσωπο που έχει ταυτιστεί όσο λίγα με τη λάμψη, τη φινέτσα και την αισθητική του MadWalk. Ως παρουσιάστρια σε πολλές από τις πιο εμβληματικές χρονιές του θεσμού, δεν περιορίστηκε ποτέ στον ρόλο της «οικοδέσποινας». Με την αμεσότητα, τη σκηνική της εμπειρία και το έμφυτο στιλ της, έχει μετατρέψει το event σε καλλιτεχνικό γεγονός, ενώ το όνομά της έγινε συνώνυμο του ίδιου του θεσμού. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, ταξιδεύουμε στις χρονιές που η Βίκυ Καγιά ανέλαβε την παρουσίαση, ανακαλύπτοντας τις πιο εμβληματικές στιγμές της και την πορεία της μέσα σε ένα show που εξελίχθηκε παράλληλα με την ίδια.

Διάβασε επίσης: Από το 2011 μέχρι σήμερα: Όλα τα opening acts που έγραψαν ιστορία στο MadWalk

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

2011: Η αρχή μιας σχέσης που έχει αφήσει εποχή

Το 2011, η Αθήνα έζησε για πρώτη φορά τη μαγεία του MadWalk, ενός φιλόδοξου concept που υποσχόταν να ενώσει δύο κόσμους: τη μόδα και τη μουσική. Στη σκηνή, σχεδιαστές παρουσίαζαν τις συλλογές τους μέσα από live performances κορυφαίων καλλιτεχνών, σε ένα show που άλλαζε για πάντα το τοπίο των ελληνικών fashion events.

Η Βίκυ Καγιά, ήδη καταξιωμένη ως μοντέλο, παρουσιάστρια και fashion icon, ανέλαβε ρόλο-κλειδί: υπήρξε μία από τις δύο κεντρικές παρουσιάστριες της βραδιάς, πλάι στην Τάμτα, συμμετέχοντας ενεργά στο στήσιμο του show. Με φυσικότητα, σκηνική άνεση και το χαρακτηριστικό της στιλ, παρουσίαζε τους designers και συνέδεε τα live acts με τις πασαρέλες, δίνοντας ρυθμό και ενέργεια σε μια βραδιά που θα γινόταν ιστορική.

2012: Η χρονιά της καθιέρωσης

Έπειτα από την εντυπωσιακή επιτυχία της πρώτης χρονιάς, το MadWalk 2012, επέστρεψε ακόμη πιο ώριμο και τολμηρό. Η Βίκυ Καγιά ανέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παρουσίαση, αυτή τη φορά στο πλευρό της Μαίρης Συνατσάκη, συνθέτοντας ένα δίδυμο με εξαιρετική τηλεοπτική χημεία.

Με τον δικό της αέρα επαγγελματισμού και μόδας, κράτησε σταθερά τη ροή του show, υποδεχόμενη designers και καλλιτέχνες, ενώ συντόνιζε τα segments με την άνεση μιας γυναίκας που ξέρει τη σκηνή όσο λίγοι. Η ίδια αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις πασαρέλες και τα live acts, προσδίδοντας στη βραδιά ρυθμό, κομψότητα και την υπογραφή της MadWalk αισθητικής.

2013: H χρονιά της λάμψης και της εμπειρίας

Το 2013, το MadWalk ανέβασε τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Βίκυ Καγιά ανέβηκε στη σκηνή, και πάλι δίπλα στη Μαίρη Συνατσάκη, σε μια βραδιά που χαρακτηρίστηκε από την τελειότητα της παραγωγής και τη λαμπρότητα των εμφανίσεων.

Αυτή τη φορά, δεν περιορίστηκε στον ρόλο της παρουσιάστριας. Περπάτησε και η ίδια στην πασαρέλα, φορώντας δημιουργίες υψηλής ραπτικής, που απέπνεαν δυναμισμό και αισθησιασμό, ανάμεσά τους σύνολα που θύμιζαν αισθητική Gaultier, όπως ανέφεραν τα ρεπορτάζ της εποχής. Το κοινό την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, καθώς η στιγμή συνέπεσε και με τον εορτασμό των 20 χρόνων πορείας της στη μόδα, μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της.

2014–2019: Οι στιγμές που κράτησαν ζωντανό το MadWalk

Κατά την περίοδο 2014–2019, το MadWalk συνέχισε να εξελίσσεται, πειραματιζόμενο με νέους παρουσιαστές, θεματικές και διαφορετικές μορφές. Παρά τις αλλαγές, η Βίκυ Καγιά παρέμεινε άρρηκτα συνδεδεμένη με τον θεσμό. Αν και δεν ανέλαβε πάντα τον ρόλο της κεντρικής παρουσιάστριας, η παρουσία της ήταν συνεχής: εμφανιζόταν σε ρεπορτάζ backstage, συνεντεύξεις, pre-show events και ειδικές εμφανίσεις, διατηρώντας ενεργό ρόλο στην επικοινωνία και την προβολή του θεσμού.

Η περίοδος αυτή λειτούργησε ως γέφυρα. Διατήρησε τη συνέχεια και τη φινέτσα των πρώτων ετών, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα το έδαφος για τις πιο θεαματικές, επετειακές στιγμές του 2020 και μετά, όταν η Βίκυ Καγιά επέστρεψε στη σκηνή με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, λάμψη και δυναμική παρουσία.

2020: 10 Χρόνια MadWalk

Το 2020 το MadWalk επέστρεψε δυναμικά για τα 10 χρόνια του, μετά τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας. Η Βίκυ Καγιά ήταν ξανά στο τιμόνι της παρουσίασης, προσδίδοντας ασφάλεια, γνώριμο ύφος και την απαραίτητη λάμψη στη βραδιά.

Η επιστροφή αυτή σηματοδότησε την επανατοποθέτηση του MadWalk, ενισχύοντας τον θεσμό και τη σύνδεσή του με το κοινό, μέσα από ένα πρόσωπο που ο κόσμος εμπιστεύεται και αγαπά.

2023: Η επιστροφή στα καθήκοντα

Το 2023, η Βίκυ Καγιά ανέλαβε ξανά τον ρόλο της επίσημης παρουσιάστριας, φέρνοντας τη λάμψη και το στιλ που τη χαρακτηρίζουν. Άνοιξε το show με εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, ενώ καθοδήγησε με άνεση τη ροή του show, παρουσιάζοντας designers και καλλιτεχνικές εμφανίσεις.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή. Στα backstage βίντεο και τις συνεντεύξεις έδειξε ενεργή συμμετοχή στην προετοιμασία, ενώ οι onstage εισαγωγές και τα αστεία με καλεσμένους ανέδειξαν τον ρόλο της ως πνευματικού φορέα της βραδιάς, κρατώντας το κοινό αφοσιωμένο και δίνοντας συνοχή σε κάθε στιγμή του event.

2024: Η Βίκυ Καγιά δίνει τον τόνο στο MadWalk

Στο MadWalk 2024, η Βίκυ Καγιά ανέλαβε ξανά τον ρόλο της παρουσιάστριας. Η ίδια άνοιξε το show με μια εντυπωσιακή πασαρέλα φορώντας κόκκινη δαντέλα, μια εμφάνιση που σχολιάστηκε ευρέως στα social media.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε την σταδιακή μετάβαση από παρουσιάστρια σε «host-performer»: πέρα από το μικρόφωνο, εμπλέκεται πλέον στην αισθητική της βραδιάς με catwalks και visuals, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το MadWalk δεν είναι απλώς ένα show αλλά ένα ολόκληρο staged spectacle, με μια σταθερή και αναγνωρίσιμη «οικοδέσποινα».

Διάβασε επίσης: Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»

Δες κι αυτό…