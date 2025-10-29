MadWalk 2025 by Τhree Cents
«Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου

Η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία
Σε μια επίσημη ανακοίνωση για την Κατερίνα Καραβάτου προχώρησε το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου ο ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας πως ανανεώνει την συνεργασία του με την παρουσιάστρια.

«Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

