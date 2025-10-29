MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 29.10.2025

Chocolate nails: Το πιο γλυκό beauty trend του φθινοπώρου

Από το milk chocolate μέχρι το dark chocolate, η απόχρωση σοκολάτας γίνεται το απόλυτο trend στα νύχια του φθινοπώρου
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φθινόπωρο του 2025, τα νύχια σε αποχρώσεις της σοκολάτας αναδεικνύονται σε μια από τις πιο πολυπόθητες τάσεις στo μανικιούρ. Η ζεστή, έντονη και μαλακή απόχρωση, που θυμίζει πραγματική σοκολάτα, συνδυάζει κομψότητα και παιχνιδιάρικη διάθεση, δίνοντας στα νύχια μια βαθιά, σχεδόν μαχαρόνιο όψη. Από το γάλακτος μέχρι το σκουρότερο, σχεδόν μαύρο σοκολατί, οι επιλογές είναι αμέτρητες, ενώ μικρές πινελιές καραμέλας ή αμυγδάλου προσθέτουν μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια.

Η τάση των chocolate nails δεν περιορίζεται μόνο σε απλές βαφές. Οι μανικιουρίστ προσθέτουν λεπτομέρειες όπως γαλλικό μανικιούρ με αμυγδαλωτές άκρες, μεταλλικές αποχρώσεις για bronze highlights ή abstract σχέδια που παίζουν με τις αποχρώσεις της σοκολάτας και του χρυσού. Ακόμα και οι πιο σκούρες εκδοχές, όπως το dark chocolate, αποκτούν ζωντάνια και λάμψη με ένα shiny top coat, ενώ οι απαλές αποχρώσεις του γάλακτος δίνουν μια διακριτική, sophisticated νότα.

Η φυσική κομψότητα της σοκολάτας επιτρέπει να πειραματιστεί κανείς με διαφορετικά σχήματα νυχιών, όπως τετράγωνα ή ballerina, αναδεικνύοντας την τάση σε κάθε λεπτομέρεια. Οι πιο έντονες εκδοχές μπορούν να συνδυαστούν με bold αξεσουάρ ή χρυσά highlights, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Η mocha ή κάστανο απόχρωση προσθέτει ζεστασιά και φθινοπωρινή διάθεση, ενώ μικρές πινελιές κόκκινου φέρνουν μια spicy νότα, κάνοντας τα νύχια πραγματικά ακαταμάχητα.

Τα chocolate nails αποδεικνύουν ότι το μανικιούρ δεν είναι μόνο μια λεπτομέρεια της εμφάνισης, αλλά και ένας τρόπος να εκφράσεις την προσωπικότητα, το στυλ και τη διάθεση της σεζόν. Από το καθημερινό office look μέχρι τις πιο ιδιαίτερες εξόδους, τα νύχια σοκολάτας γίνονται ο απόλυτος σύμμαχος για ένα φθινοπωρινό, στιλάτο statement.

beauty nail trends νύχια
