MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 27.10.2025

Beauty rituals: Η ρουτίνα σώματος που κάνει χαμό στο TikTok

Η viral ρουτίνα σώματος του TikTok συνδυάζει φροντίδα και αισθητική, χαρίζοντας στην επιδερμίδα λάμψη, απαλότητα και αίσθηση πολυτέλειας
Μαρία Χατζηγιάννη

Το TikTok έχει γίνει το απόλυτο μέρος για να ανακαλύψεις τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις ομορφιάς, και μια ρουτίνα περιποίησης σώματος έχει κατακτήσει τις καρδιές (και τα timelines) των χρηστών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά βημάτων που υπόσχεται μαλακή, ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα με την απόλαυση της αυτοφροντίδας. Η τάση αυτή έχει γίνει viral ακριβώς επειδή δείχνει ότι η φροντίδα του σώματος μπορεί να μετατραπεί σε μικρή τελετουργία ευεξίας, χωρίς να απαιτεί ακριβά προϊόντα ή περίπλοκες διαδικασίες.

Η μαγεία της βρίσκεται στην προσαρμοστικότητα και την πολυλειτουργικότητα των βημάτων. Κάθε στάδιο μπορεί να προσαρμοστεί στον τύπο δέρματος και στις προσωπικές ανάγκες, δημιουργώντας μια εμπειρία spa στο σπίτι. Το αποτέλεσμα; Επιδερμίδα που δείχνει φρέσκια, υγιής και λαμπερή, ενώ η διαδικασία δημιουργεί μια στιγμή χαλάρωσης και ευχαρίστησης, που μπορεί να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ρουτίνας ομορφιάς.

mpanio_skincare
Pinterest

Διάβασε επίσης: Το beauty προϊόν που θα σε σώσει από τα σκασμένα χείλη αυτόν τον χειμώνα

Απολέπιση

Η απολέπιση αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και αφήνει την επιδερμίδα λεία και ανανεωμένη. Μπορείς να χρησιμοποιήσετε ένα απαλό scrub, ένα βουρτσάκι σώματος ή ένα χημικό απολεπιστικό, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το δέρμα προετοιμάζεται έτσι για τα επόμενα βήματα, απορροφώντας καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά και αποκτώντας μια υγιή, φωτεινή όψη.

Καθαρισμός

Ένα απαλό προϊόν καθαρισμού αφαιρεί τη βρωμιά, τον ιδρώτα και τα υπολείμματα, αφήνοντας την επιδερμίδα καθαρή και δροσερή. Αν θες, μπορείς να κάνεις το ξύρισμα σε αυτό το στάδιο, καθώς η επιδερμίδα είναι μαλακή και προετοιμασμένη για τη φροντίδα που ακολουθεί.

mpanio_skincare
Pinterest

Λάδι ή ενυδατική λοσιόν στο ντους

Η εφαρμογή λαδιού ή ελαφριάς ενυδατικής λοσιόν ενώ το δέρμα είναι ακόμα νωπό «παγιδεύει» την υγρασία, αφήνοντας μια αίσθηση μεταξένιας απαλότητας. Αυτό το βήμα ενισχύει την ενυδάτωση και θρέφει την επιδερμίδα, χωρίς να την βαραίνει.

Λάδι σώματος

Εφαρμόζοντας λάδι στο δέρμα πριν ή μετά το στέγνωμα, ενισχύεται η φυσική υγρασία και η απαλότητα. Το λάδι δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που διατηρεί την ενυδάτωση και αφήνει το σώμα να λάμπει διακριτικά, δίνοντας αίσθηση πολυτέλειας και φροντίδας.

mpanio_skincare
Pinterest

Ορός σώματος με υαλουρονικό οξύ 

Ένας ορός σώματος μπορεί να προσφέρει επιπλέον ενυδάτωση και λάμψη, συγκρατώντας την υγρασία και αφήνοντας την επιδερμίδα να δείχνει πιο δροσερή και σφριγηλή. Το προαιρετικό αυτό βήμα ενισχύει τη φροντίδα για όσους θέλουν ένα επιπλέον επίπεδο λάμψης.

Κρέμα σώματος

Η κρέμα σώματος κλειδώνει όλη την ενυδάτωση και θρέφει την επιδερμίδα, αφήνοντάς την απαλή, λεία και μεταξένια. Η ανάμειξη λίγων σταγόνων λαδιού ενισχύει την αίσθηση φρεσκάδας και λάμψης, δημιουργώντας ένα τελικό αποτέλεσμα spa στο σπίτι.

mpanio_skincare
Pinterest

Bronzer

Για ένα φινίρισμα που μοιάζει με φωτεινή δερματική λάμψη, λίγες σταγόνες bronzer ή προϊόντος λάμψης προσθέτουν ένα υγιές glow σε όλο το σώμα. Ιδανικό για τις μέρες που θέλετε να εντυπωσιάσετε ή απλά να νιώθετε λαμπερές.

Διάβασε επίσης: Αγόρασες serum; Δες πώς να το εφαρμόσεις σωστά για μέγιστη δράση

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty skincare ομορφιά σώμα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κυκλοφόρησε το video clip του τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα» των ΛΕΞ & Kepler is Free από την Tanweer

Κυκλοφόρησε το video clip του τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα» των ΛΕΞ & Kepler is Free από την Tanweer

27.10.2025
Επόμενο
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος επιβεβαίωσε πως θα γίνει μπαμπάς με ένα επικό video στο Instagram

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος επιβεβαίωσε πως θα γίνει μπαμπάς με ένα επικό video στο Instagram

27.10.2025

Δες επίσης

Vogue World: Η Kendall Jenner αναβιώνει το θρυλικό look της Nicole Kidman από το Moulin Rouge!
Fashion

Vogue World: Η Kendall Jenner αναβιώνει το θρυλικό look της Nicole Kidman από το Moulin Rouge!

27.10.2025
Vogue World: Όταν τα θρυλικά κοστούμια του σινεμά ζωντανεύουν στην πασαρέλα
Fashion

Vogue World: Όταν τα θρυλικά κοστούμια του σινεμά ζωντανεύουν στην πασαρέλα

27.10.2025
Αυτή η τάση στις τσάντες θα κατακλύσει τους δρόμους αυτό το χειμώνα
Fashion

Αυτή η τάση στις τσάντες θα κατακλύσει τους δρόμους αυτό το χειμώνα

27.10.2025
Ο John Malkovich ξαναγράφει τους κανόνες του στιλ με τον Jonathan Anderson
Fashion

Ο John Malkovich ξαναγράφει τους κανόνες του στιλ με τον Jonathan Anderson

27.10.2025
Από το 2011 μέχρι σήμερα: Όλα τα opening acts που έγραψαν ιστορία στο MadWalk
Life

Από το 2011 μέχρι σήμερα: Όλα τα opening acts που έγραψαν ιστορία στο MadWalk

27.10.2025
Fashion Alert: Τα κοσμήματα που θα κλέψουν τις εντυπώσεις το 2026
Fashion

Fashion Alert: Τα κοσμήματα που θα κλέψουν τις εντυπώσεις το 2026

27.10.2025
Blood moon: Το spooky μανικιούρ που λατρεύει η Selena Gomez
Beauty

Blood moon: Το spooky μανικιούρ που λατρεύει η Selena Gomez

27.10.2025
Δεν ξέρεις αν σε έχει ερωτευτεί ένας Σκορπιός; 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν
Life

Δεν ξέρεις αν σε έχει ερωτευτεί ένας Σκορπιός; 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν

26.10.2025
Από το Σάλτζμπουργκ ως το Εδιμβούργο: Τα πιο μαγικά ταξίδια για Halloween lovers
Life

Από το Σάλτζμπουργκ ως το Εδιμβούργο: Τα πιο μαγικά ταξίδια για Halloween lovers

26.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση