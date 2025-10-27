Κυκλοφόρησε το video clip του τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα» των ΛΕΞ & Kepler is Free από την Tanweer

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πίσω. Όταν ο ΛΕΞ διάβασε πρώτη φορά το σενάριο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη να φτιάξει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του έργου. Ένα τραγούδι εμβληματικό για την τελική κορύφωση, για το μεγάλο φινάλε. Στοίχημα όχι και τόσο εύκολο…

Πάντα κοντά στην διαδικασία, ο ΛΕΞ ξεκίνησε αθόρυβα και διακριτικά να δίνει το παρών στις πρόβες, στα γυρίσματα και φυσικά στο μοντάζ, με το μέσα του να δουλεύει ασταμάτητα. Κάπου εκεί, στις αρχές του Οκτώβρη του 2024, ενώνει τις δυνάμεις του με την jazz-rock μπάντα των Kepler is Free και το όλο εγχείρημα απογειώνεται. Στα τελευταία στάδια του μοντάζ το κομμάτι είναι έτοιμο και ο ΛΕΞ παίρνει την απόφαση να το βαφτίσει με τον τίτλο της ταινίας.

Το τραγούδι «Σπασμένη Φλέβα» των ΛΕΞ & Kepler is Free είναι πια γεγονός!

Τραγούδι δυνατό, γεμάτο ένταση, που βρίσκει ιδανικά τη θέση του στο φιλμ του Οικονομίδη, μα καταφέρνει και αυτονομείται για να ζήσει τη δική του ζωή μέσα από τη συνάντηση – αναμέτρηση με το ελληνικό κοινό.

Σήμερα, ένα μήνα ακριβώς πριν από την έξοδο της ταινίας στους κινηματογράφους, και ενώ το κομμάτι είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, η Tanweer έχει τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσει την κυκλοφορία του επίσημου video clip του «Σπασμένη Φλέβα» σε σκηνοθεσία Angel Saft και παραγωγή Ανδρέα Κατσένη.

Στο clip συμμετέχει φιλικά ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

