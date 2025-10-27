MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 27.10.2025

Κυκλοφόρησε το video clip του τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα» των ΛΕΞ & Kepler is Free από την Tanweer

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πίσω. Όταν ο ΛΕΞ διάβασε πρώτη φορά το σενάριο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη να φτιάξει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του έργου. Ένα τραγούδι εμβληματικό για την τελική κορύφωση, για το μεγάλο φινάλε. Στοίχημα όχι και τόσο εύκολο…

Πάντα κοντά στην διαδικασία, ο ΛΕΞ ξεκίνησε αθόρυβα και διακριτικά να δίνει το παρών στις πρόβες, στα γυρίσματα και φυσικά στο μοντάζ, με το μέσα του να δουλεύει ασταμάτητα. Κάπου εκεί, στις αρχές του Οκτώβρη του 2024, ενώνει τις δυνάμεις του με την jazz-rock μπάντα των Kepler is Free και το όλο εγχείρημα απογειώνεται. Στα τελευταία στάδια του μοντάζ το κομμάτι είναι έτοιμο και ο ΛΕΞ παίρνει την απόφαση να το βαφτίσει με τον τίτλο της ταινίας.

Το τραγούδι «Σπασμένη Φλέβα» των ΛΕΞ & Kepler is Free είναι πια γεγονός!

Τραγούδι δυνατό, γεμάτο ένταση, που βρίσκει ιδανικά τη θέση του στο φιλμ του Οικονομίδη, μα καταφέρνει και αυτονομείται για να ζήσει τη δική του ζωή μέσα από τη συνάντηση – αναμέτρηση με το ελληνικό κοινό.

Σήμερα, ένα μήνα ακριβώς πριν από την έξοδο της ταινίας στους κινηματογράφους, και ενώ το κομμάτι είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, η Tanweer έχει τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσει την κυκλοφορία του επίσημου video clip του «Σπασμένη Φλέβα»  σε σκηνοθεσία Angel Saft και παραγωγή Ανδρέα Κατσένη.

Στο clip συμμετέχει φιλικά ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

«Σπασμένη Φλέβα», το τραγούδι

Το τραγούδι προέρχεται από την ομώνυμη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη

Στίχοι – Φωνή: ΛΕΞ
Μουσική: Kepler is Free
Παραγωγή: Nik Nugent
Ηχογράφηση – Μίξη: Γιάννης Λαμπρόπουλος / City Studios, Athens, GR
Ηχογράφηση φωνητικών: Pilotirio Studio, Thessaloniki, GR
Master: Adam Ayan at Ayan Mastering, Portland, USA

Kepler is free 
Βασίλης Αλεξόπουλος – Μπάσο
Πάνος Γεωργακόπουλος – Ντραμς
Σπύρος Ζαρδάς – Τρομπέτα
Γιώργος Μιγδάνης – Κιθάρα
Nik Nugent – Πλήκτρα

Credits Video Clip:
Σκηνοθεσία: Angel Saft

Παραγωγός: Ανδρέας Κατσένης

Εταιρεία Παραγωγής: Crystal View

Executive Producer: Γιάννης Καλφακάκος / Tanweer Alliances

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άγγελος Απέργης

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωστής Μαρίνης

ΛΕΞ Σπασμένη Φλέβα

Art Director: Εμμανουέλα Καππού
Βοηθός Art Director: David Blouin
SteadiCam: Γιώργος Πετράκης
Βοηθός SteadiCam: Κωνσταντίνος Πιρπιρής
Βοηθός Δ/ντή Παραγωγής: Νίκος Τριανταφυλλίδης
Βοηθοί Παραγωγής: Χρήστος Ασημακόπουλος, Γιάννος Μαρίνης, Θάνος Θεοχάρης
Focus Puller: Στράτος Κουρλής
2nd AC: Χρόνης Ταυρής Ντεγιάννης
Gaffer: Ανδρέας Λιολάκης
Ηλεκτρολόγος: Θοδωρής Κουτσουκανίδης
Μακιγιάζ – Κομμώσεις: Έλενα Δέδη
Ενοικίαση αυτοκινήτου: Πάνος Άδης
Ενοικίαση εξοπλισμού: Karamanos Rental

Ευχαριστούμε τη Βουλή των Ελλήνων για την ευγενική παραχώρηση του χώρου των γυρισμάτων.

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια την Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου / Frontstage Entertainment, τον Πάνο Παπαχατζή / Αργοναύτες Α.Ε. και τον Γιάννη Οικονομίδη.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Kepler is Free video clip ΛΕΞ Σπασμένη Φλέβα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ακου Mad Radio 106,2 και κέρδισε δείπνο για δύο στο ZU Champagneria

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ακου Mad Radio 106,2 και κέρδισε δείπνο για δύο στο ZU Champagneria

27.10.2025
Επόμενο
Beauty rituals: Η ρουτίνα σώματος που κάνει χαμό στο TikTok

Beauty rituals: Η ρουτίνα σώματος που κάνει χαμό στο TikTok

27.10.2025

Δες επίσης

Katy Perry και Justin Trudeau: Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι
Μουσικά Νέα

Katy Perry και Justin Trudeau: Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι

27.10.2025
Περιοδεία με ψυχή! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στηρίζει το Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης με δωρεά 150.000 δολαρίων
Μουσικά Νέα

Περιοδεία με ψυχή! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στηρίζει το Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης με δωρεά 150.000 δολαρίων

27.10.2025
Η Klavdia στη λίστα 30 Under 30 του Forbes
Μουσικά Νέα

Η Klavdia στη λίστα 30 Under 30 του Forbes

27.10.2025
Η Evangelia ετοίμασε τραγούδι για την Eurovision 2026- Το video στο Instagram με την αποκάλυψη
Μουσικά Νέα

Η Evangelia ετοίμασε τραγούδι για την Eurovision 2026- Το video στο Instagram με την αποκάλυψη

27.10.2025
Τι λέει ο γιος της Elizabeth Taylor για το τραγούδι της Taylor Swift που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του
Μουσικά Νέα

Τι λέει ο γιος της Elizabeth Taylor για το τραγούδι της Taylor Swift που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του

26.10.2025
Ο Justin Bieber μπαίνει στο Twitch και μαρτυρά τα Coachella σχέδιά του
Μουσικά Νέα

Ο Justin Bieber μπαίνει στο Twitch και μαρτυρά τα Coachella σχέδιά του

25.10.2025
Η Taylor Swift υποψήφια για το Songwriters Hall of Fame – Δες την πλήρη λίστα
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift υποψήφια για το Songwriters Hall of Fame – Δες την πλήρη λίστα

25.10.2025
Ο Alex Warren κατακτά ξανά την κορυφή με το Ordinary
Μουσικά Νέα

Ο Alex Warren κατακτά ξανά την κορυφή με το Ordinary

25.10.2025
Τα Grammys ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία στις Πυραμίδες της Γκίζας
Μουσικά Νέα

Τα Grammys ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία στις Πυραμίδες της Γκίζας

24.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση