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Μουσικά Νέα 08.06.2026

Taylor Swift: Κυκλοφόρησε η νέα, ατμοσφαιρική εκδοχή του τραγουδιού της για το «Toy Story 5»

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Η pop star μάς χαρίζει μια πιο ατμοσφαιρική και συναισθηματική προσέγγιση του soundtrack που συνοδεύει την πολυαναμενόμενη ταινία της Disney
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Taylor Swift συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, αυτή τη φορά μέσα από τη συμμετοχή της στο soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας «Toy Story 5». Η 36χρονη pop star έδωσε στους θαυμαστές της τη δυνατότητα να απολαύσουν εναλλακτικές εκδοχές του νέου της κομματιού, «I Knew It, I Knew You».

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=el

Την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026, η Swift ανακοίνωσε μέσω Instagram Stories ότι οι acoustic και piano εκδοχές του τραγουδιού είναι πλέον διαθέσιμες για ψηφιακό κατέβασμα. Οι φίλοι της μουσικής της μπορούν να τις προμηθευτούν ξεχωριστά και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, ενώ μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες αποκλειστικά ως CD singles.

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Μια επιστροφή στις ρίζες της

Το «I Knew It, I Knew You» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην studio εκδοχή του την περασμένη Παρασκευή (5 Ιουνίου) και αποτελεί ένα από τα κεντρικά κομμάτια του soundtrack του «Toy Story 5», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου.

Το τραγούδι είναι γραμμένο από την οπτική γωνία της Jessie, της αγαπημένης cowgirl του franchise, η οποία αναπολεί στιγμές με τον Woody και αναζωπυρώνει τον έρωτά της με τον Buzz Lightyear. Η ίδια η Swift εξομολογήθηκε μέσω X (πρώην Twitter) ότι η σύνθεση αυτού του κομματιού ήταν για εκείνη μια ιδιαίτερη πρόκληση: «Το να γράφω για την Jessie ήταν μια νέα εμπειρία, αλλά ένιωθα σαν να γυρίζω σπίτι μου. Ως παιδί που μεγάλωσε με το Toy Story, το να γίνω μέρος αυτής της περιπέτειας είναι ένα όνειρο».

Η αποθέωση από τον Andrew Stanton

Στο πλευρό της Swift βρίσκεται για άλλη μια φορά ο στενός της συνεργάτης και παραγωγός Jack Antonoff. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας, Andrew Stanton, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνεισφορά της pop star: «Είναι απίστευτο το πόσο ουσιαστική ήταν η συμβολή της Taylor στο να γράψει και να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι για την ταινία μας».

Το «Toy Story 5» αναμένεται να καθηλώσει το κοινό, καθώς οι αγαπημένοι μας ήρωες, με τις φωνές των Tom Hanks και Tim Allen, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πρόκληση: τον ανταγωνισμό από την τεχνολογία και τα tablets, που αποσπούν την προσοχή των παιδιών της σύγχρονης εποχής.

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Taylor Swift Toy Story Toy Story 5
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