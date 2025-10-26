MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διατροφή 26.10.2025

Η «υγιεινή» σαλάτα που μπορεί να σε παχαίνει περισσότερο από το σουβλάκι

salata
Υπάρχουν γεύματα που υπόσχονται υγιεινή απόλαυση, αλλά κρύβουν περισσότερα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Έχεις αποφασίσει να προσέξεις τη διατροφή σου, να κάνεις καλύτερες επιλογές και να πεις «όχι» στα προφανή παχυντικά φαγητά τύπου σουβλάκι, burger ή πίτσα. Κάνεις scroll στο app του delivery, ψάχνεις κάτι «light» και πέφτεις πάνω στην τέλεια επιλογή: σαλάτα με κοτόπουλο, ντρέσινγκ, λίγο τυρί, τραγανό ψωμάκι στο πλάι, και boom, παραγγελία! Το θέμα είναι πως χωρίς να το καταλάβεις, μόλις παρήγγειλες ένα γεύμα με περισσότερες θερμίδες και λιπαρά απ’ ό,τι ένα μέτριο σουβλάκι με παραδοσιακή πίτα και γύρο κοτόπουλο.

Όλο και περισσότερα μαγαζιά επενδύουν στο «υγιεινό προφίλ» των πιάτων τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σαλάτα που βλέπεις στο μενού είναι αυτό που νομίζεις. Στην πραγματικότητα, πολλές τέτοιες επιλογές, ειδικά στα delivery, είναι γεμάτες κρυμμένες θερμίδες, υπερβολικές ποσότητες λιπαρών, γλυκαντικά ή αλατοπικάντικα dressings που ανεβάζουν κατακόρυφα το θερμιδικό φορτίο. Και όσο παραμένουν στη «φωτεινή πλευρά» της διατροφής στο μυαλό σου, τόσο πιο εύκολα τα καταναλώνεις… με την ψευδαίσθηση ότι κάνεις καλό στο σώμα σου.

Η παγίδα στις σαλάτες σου που μπορεί να χαλάσει όλη σου τη διατροφή
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό το σνακ μοιάζει υγιεινό αλλά φουσκώνει ύπουλα την κοιλιά σου

Το πρόβλημα με τις «υγιεινές» σαλάτες του delivery

Μια μέση σαλάτα Caesar’s με κοτόπουλο, όπως σερβίρεται σε πολλά μαγαζιά, μπορεί εύκολα να ξεπερνάει τις 800 θερμίδες, καθώς συχνά περιλαμβάνει τηγανισμένο ή πανέ κοτόπουλο αντί για ψητό, γενναίες ποσότητες τυριών τύπου παρμεζάνα, dressing με βάση τη μαγιονέζα αντί για γιαούρτι, κρουτόν ή ψωμάκι με αρκετό λάδι και, μερικές φορές, ακόμη και μπέικον. Αντίστοιχα, ένα «healthy» poke bowl μπορεί να περιέχει ρύζι τύπου sushi (με ζάχαρη), πηχτές σως όπως spicy mayo, και toppings με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, όπως σόγια, edamame ή τυρί κρέμα. Το αποτέλεσμα; Ένα γεύμα που φτάνει τις 900-1000 θερμίδες χωρίς να σε χορταίνει πραγματικά, ενώ συνεχίζει να φέρει την ταμπέλα του «υγιεινού».

Comfort food
https://www.pexels.com/

Και το σουβλάκι;

Αν επιλέξεις ένα τυλιχτό με πίτα ολικής, γύρο κοτόπουλο, ντομάτα, μαρούλι και λίγη σως, μπορεί να κυμαίνεται γύρω στις 500-600 θερμίδες, με πιο «καθαρή» σύνθεση και καλύτερη ισορροπία πρωτεΐνης, υδατανθράκων και λίπους. Και βασικά… σε κρατάει και περισσότερο.

www.goop.com

Δεν είναι όλα όσα φαίνονται «light» όντως ελαφριά. Στην εποχή του marketing και των buzzwords, χρειάζεται να διαβάζεις λίγο πιο πίσω από την ετικέτα «healthy». Η λύση δεν είναι να φοβάσαι τις σαλάτες, αλλά να γνωρίζεις τι περιέχουν και να κάνεις συνειδητές επιλογές, όχι αυτόματες. Τελικά, ίσως το πρόβλημα δεν είναι το σουβλάκι… αλλά η διατροφική αυταπάτη.

Διάβασε επίσης: Το λάθος στο πρωινό σου που σε κάνει να πεινάς πιο γρήγορα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διατροφή σαλάτα σουβλάκι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

26.10.2025
Επόμενο
Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου

26.10.2025

Δες επίσης

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου
Life

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου

26.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ
Beauty

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

26.10.2025
Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια
Life

Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια

26.10.2025
Το beauty προϊόν που θα σε σώσει από τα σκασμένα χείλη αυτόν τον χειμώνα
Beauty

Το beauty προϊόν που θα σε σώσει από τα σκασμένα χείλη αυτόν τον χειμώνα

26.10.2025
Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z
Fashion

Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z

26.10.2025
Από γλυκά φαντάσματα μέχρι αίμα φράουλας: Το Halloween food guide που θα λατρέψεις
Food

Από γλυκά φαντάσματα μέχρι αίμα φράουλας: Το Halloween food guide που θα λατρέψεις

25.10.2025
Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα
Life

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα

25.10.2025
Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»
Life

Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»

25.10.2025
Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι
Life

Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι

25.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής