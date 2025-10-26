Η «υγιεινή» σαλάτα που μπορεί να σε παχαίνει περισσότερο από το σουβλάκι

Έχεις αποφασίσει να προσέξεις τη διατροφή σου, να κάνεις καλύτερες επιλογές και να πεις «όχι» στα προφανή παχυντικά φαγητά τύπου σουβλάκι, burger ή πίτσα. Κάνεις scroll στο app του delivery, ψάχνεις κάτι «light» και πέφτεις πάνω στην τέλεια επιλογή: σαλάτα με κοτόπουλο, ντρέσινγκ, λίγο τυρί, τραγανό ψωμάκι στο πλάι, και boom, παραγγελία! Το θέμα είναι πως χωρίς να το καταλάβεις, μόλις παρήγγειλες ένα γεύμα με περισσότερες θερμίδες και λιπαρά απ’ ό,τι ένα μέτριο σουβλάκι με παραδοσιακή πίτα και γύρο κοτόπουλο.

Όλο και περισσότερα μαγαζιά επενδύουν στο «υγιεινό προφίλ» των πιάτων τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σαλάτα που βλέπεις στο μενού είναι αυτό που νομίζεις. Στην πραγματικότητα, πολλές τέτοιες επιλογές, ειδικά στα delivery, είναι γεμάτες κρυμμένες θερμίδες, υπερβολικές ποσότητες λιπαρών, γλυκαντικά ή αλατοπικάντικα dressings που ανεβάζουν κατακόρυφα το θερμιδικό φορτίο. Και όσο παραμένουν στη «φωτεινή πλευρά» της διατροφής στο μυαλό σου, τόσο πιο εύκολα τα καταναλώνεις… με την ψευδαίσθηση ότι κάνεις καλό στο σώμα σου.

Διάβασε επίσης: Αυτό το σνακ μοιάζει υγιεινό αλλά φουσκώνει ύπουλα την κοιλιά σου

Το πρόβλημα με τις «υγιεινές» σαλάτες του delivery

Μια μέση σαλάτα Caesar’s με κοτόπουλο, όπως σερβίρεται σε πολλά μαγαζιά, μπορεί εύκολα να ξεπερνάει τις 800 θερμίδες, καθώς συχνά περιλαμβάνει τηγανισμένο ή πανέ κοτόπουλο αντί για ψητό, γενναίες ποσότητες τυριών τύπου παρμεζάνα, dressing με βάση τη μαγιονέζα αντί για γιαούρτι, κρουτόν ή ψωμάκι με αρκετό λάδι και, μερικές φορές, ακόμη και μπέικον. Αντίστοιχα, ένα «healthy» poke bowl μπορεί να περιέχει ρύζι τύπου sushi (με ζάχαρη), πηχτές σως όπως spicy mayo, και toppings με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, όπως σόγια, edamame ή τυρί κρέμα. Το αποτέλεσμα; Ένα γεύμα που φτάνει τις 900-1000 θερμίδες χωρίς να σε χορταίνει πραγματικά, ενώ συνεχίζει να φέρει την ταμπέλα του «υγιεινού».

Και το σουβλάκι;

Αν επιλέξεις ένα τυλιχτό με πίτα ολικής, γύρο κοτόπουλο, ντομάτα, μαρούλι και λίγη σως, μπορεί να κυμαίνεται γύρω στις 500-600 θερμίδες, με πιο «καθαρή» σύνθεση και καλύτερη ισορροπία πρωτεΐνης, υδατανθράκων και λίπους. Και βασικά… σε κρατάει και περισσότερο.

Δεν είναι όλα όσα φαίνονται «light» όντως ελαφριά. Στην εποχή του marketing και των buzzwords, χρειάζεται να διαβάζεις λίγο πιο πίσω από την ετικέτα «healthy». Η λύση δεν είναι να φοβάσαι τις σαλάτες, αλλά να γνωρίζεις τι περιέχουν και να κάνεις συνειδητές επιλογές, όχι αυτόματες. Τελικά, ίσως το πρόβλημα δεν είναι το σουβλάκι… αλλά η διατροφική αυταπάτη.

Διάβασε επίσης: Το λάθος στο πρωινό σου που σε κάνει να πεινάς πιο γρήγορα

Δες κι αυτό…