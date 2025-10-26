MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διατροφή 26.10.2025

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου

Τα ροφήματα που καταναλώνεις καθημερινά επηρεάζουν περισσότερο από όσο φαντάζεσαι την όρεξη σου για το φαγητό
Μαρία Χατζηγιάννη

Πολλοί ξεκινούν τη μέρα τους με ένα αγαπημένο ρόφημα, είτε πρόκειται για καφέ, τσάι ή smoothie. Είναι μια σχεδόν τελετουργική συνήθεια. Η μυρωδιά, η θερμοκρασία και η γεύση προσφέρουν μια αίσθηση ενέργειας και ετοιμότητας για τις καθημερινές υποχρεώσεις. Παράλληλα, αυτά τα ροφήματα συχνά συνδέονται με στιγμές χαλάρωσης ή με μικρά διαλείμματα μέσα στη μέρα, κάνοντάς τα μέρος της καθημερινής ρουτίνας χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, πίσω από αυτήν την αθώα συνήθεια κρύβονται συστατικά και χαρακτηριστικά που μπορεί να επηρεάσουν την όρεξη με τρόπους που δεν περιμένει κανείς.

Στην πράξη, ορισμένα ροφήματα, παρόλο που φαίνονται αθώα ή και υγιεινά, μπορούν να προκαλέσουν ταχύτατες αυξομειώσεις στο σάκχαρο του αίματος, οδηγώντας σε έντονα κύματα πείνας λίγη ώρα μετά την κατανάλωσή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αισθάνεται κανείς χορτάτος για πολύ και να καταλήγει σε μικρά σνακ ή γλυκίσματα μέσα στη μέρα, ανεβάζοντας την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Πρόκειται για μια λεπτή, αλλά σημαντική επιρροή που δείχνει πώς ακόμα και τα πιο καθημερινά στοιχεία της διατροφής μπορούν να επηρεάσουν την αίσθηση κορεσμού.

Ο ρόλος της καφεΐνης και της ζάχαρης

Η καφεΐνη που περιέχεται στον καφέ ή σε ενεργειακά ροφήματα μπορεί να δημιουργεί μια αρχική αίσθηση ενέργειας και τόνωσης, αλλά παράλληλα διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες για γλυκό. Τα ροφήματα που περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, ενισχύοντας την αίσθηση πείνας και μειώνοντας τον έλεγχο της όρεξης.

Τα smoothies και τα «υγιεινά» ροφήματα

Ακόμα και τα φαινομενικά υγιεινά smoothies ή χυμοί φρούτων μπορούν να επηρεάσουν την πείνα με παρόμοιο τρόπο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα χωρίς ίνες ή πρωτεΐνη μπορεί να προκαλέσει γρήγορη αύξηση και μετέπειτα πτώση της γλυκόζης στο αίμα, με αποτέλεσμα η αίσθηση κορεσμού να είναι σύντομη και η ανάγκη για σνακ να εμφανίζεται νωρίτερα από ό,τι αναμένεται.

Ζεστά ροφήματα και αίσθηση κορεσμού

Η θερμοκρασία του ροφήματος παίζει επίσης ρόλο. Τα πολύ ζεστά ροφήματα προσφέρουν στιγμιαία αίσθηση πληρότητας, αλλά όταν περιέχουν ζάχαρη ή καφεΐνη, η επίδραση είναι βραχύβια. Τα ροφήματα χωρίς θερμίδες έχουν πιο σταθερή και διαρκή αίσθηση ανακούφισης, χωρίς να προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στην πείνα.

Η κατανάλωση καθημερινών ροφημάτων, όπως ο καφές ή τα smoothies, μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την όρεξη, ακόμα και όταν η πρόθεση είναι να παραμείνεις χορτάτος και να διατηρήσεις σταθερή ενέργεια. Η επίδραση αυτή σχετίζεται κυρίως με τα επίπεδα ζάχαρης, την παρουσία καφεΐνης και τη σύνθεση των ροφημάτων. Ακόμα και οι πιο αθώες καθημερινές συνήθειες μπορούν να διαμορφώνουν τη συνολική αίσθηση κορεσμού.

