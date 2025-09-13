Φυστικοβούτυρο-Αμυγδαλοβούτυρο: Αυτό είναι το άλλειμα που υπερτερεί

Η σχέση μας με τα λιπαρά συχνά συνοδεύεται από φόβο και ενοχές. Στην πραγματικότητα, όμως, το σώμα μας τα χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά. Τα λιπαρά δεν είναι μόνο μια πλούσια πηγή ενέργειας, αλλά και βασικός σύμμαχος για την απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών όπως A, D, E και K.

Επιπλέον, συμβάλλουν στη δομή των κυττάρων, στην ορμονική ισορροπία και στην παραγωγή ουσιών απαραίτητων για τον μεταβολισμό. Το ζητούμενο δεν είναι να τα αποφεύγουμε, αλλά να τα εντάσσουμε στη διατροφή μας με σύνεση και στη σωστή μορφή.

Διάβασε επίσης: Το σνακ για το σχολείο που χωράει στην τσέπη: Ιδέες για γρήγορα και υγιεινά κολατσιό

Φυστικοβούτυρο και αμυγδαλοβούτυρο στη διατροφή

Δύο φυτικές επιλογές που κερδίζουν συνεχώς έδαφος είναι το φυστικοβούτυρο και το αμυγδαλοβούτυρο. Δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη μαγειρική, αλλά είναι ιδανικά ως άλειμμα σε ψωμί ή pancakes, topping σε smoothies ή συνοδευτικό για φρούτα. Το παραδοσιακό βούτυρο περιέχει περίπου 717 θερμίδες και 81 γραμμάρια λιπαρά ανά 100 γραμμάρια, ενώ το φυστικοβούτυρο έχει 588 θερμίδες και 50 γραμμάρια λιπαρά και το αμυγδαλοβούτυρο 614 θερμίδες και 56 γραμμάρια. Είναι λοιπόν εμφανές ότι οι φυτικές εκδοχές είναι πιο «ελαφριές» και μπορούν να ενταχθούν ευκολότερα σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Θρεπτική αξία και βασικές διαφορές

Οι δύο αυτές επιλογές παρουσιάζουν παρόμοια ποσότητα θερμίδων, πρωτεΐνης και βασικών μετάλλων όπως κάλιο και ψευδάργυρο. Ωστόσο, το αμυγδαλοβούτυρο υπερέχει σε φυτικές ίνες, βιταμίνη Ε, μαγνήσιο, σίδηρο και ασβέστιο, ενώ περιέχει και περίπου 25% περισσότερα μονοακόρεστα λιπαρά που μειώνουν την «κακή» χοληστερόλη LDL. Αντίθετα, το φυστικοβούτυρο έχει διπλάσια ποσότητα κορεσμένων λιπαρών, κάτι που το καθιστά λιγότερο ευνοϊκό για την καρδιά. Επιπλέον, τα φιστίκια είναι πιο συχνά αλλεργιογόνα σε σχέση με τα αμύγδαλα, άρα η κατανάλωσή τους χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

Ποιο είναι τελικά καλύτερο;

Το αμυγδαλοβούτυρο φαίνεται να έχει το προβάδισμα, χάρη στην πλούσια διατροφική του αξία και τα «καλά» λιπαρά του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε το φυστικοβούτυρο. Και τα δύο μπορούν να έχουν θέση σε μια υγιεινή διατροφή, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο. Μία ή δύο κουταλιές την ημέρα είναι αρκετές, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, έλαια ή αλάτι.

Σπιτική συνταγή για αμυγδαλοβούτυρο

Για όσους αγαπούν τις σπιτικές γεύσεις, το αμυγδαλοβούτυρο μπορεί να φτιαχτεί εύκολα στο σπίτι. Αρχικά καβουρδίζουμε καθαρισμένα αμύγδαλα σε προθερμασμένο φούρνο στους 190° για περίπου οκτώ λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα χτυπάμε στο μπλέντερ μέχρι να αποκτήσουν κρεμώδη υφή, κάτι που διαρκεί περίπου έξι με επτά λεπτά.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε λίγη κανέλα, λίγο αλάτι, μέλι και μια μικρή ποσότητα σησαμέλαιου και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να γίνει λεία η κρέμα. Το μείγμα μένει στο ψυγείο για μία ώρα και είναι έτοιμο να απολαύσουμε ένα θρεπτικό και γευστικό άλειμμα, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Διάβασε επίσης: Άδειο ντουλάπι; 5 λύσεις για να φτιάξεις φαγητό με τα απολύτως βασικά

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.