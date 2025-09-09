Άδειο ντουλάπι; 5 λύσεις για να φτιάξεις φαγητό με τα απολύτως βασικά

Για εκείνες τις μέρες που το σούπερ μάρκετ μοιάζει πολύ μακριά και η πείνα πολύ κοντά

Όταν το φαγητό είναι ανάγκη και όχι έμπνευση, οι απλές, γρήγορες συνταγές είναι αυτές που σώζουν την κατάσταση.

Έχεις γυρίσει λοιπόν σπίτι κουρασμένος, ανοίγεις το ντουλάπι και… τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα. Όχι φρέσκα λαχανικά, όχι διάθεση για σούπερ μάρκετ και σίγουρα όχι υπομονή για πολύπλοκα μαγειρέματα.

Μην ανησυχείς: με μερικά βασικά υλικά που υπάρχουν σχεδόν πάντα σε κάθε κουζίνα, μπορείς να φτιάξεις πιάτα που είναι απλά, χορταστικά και το βασικότερο νόστιμα.

1. Μακαρόνια με ό,τι έχεις

Αν έχεις ένα πακέτο μακαρόνια, είσαι ήδη στα μισά της λύσης. Δεν χρειάζεσαι σάλτσα – μπορείς να φτιάξεις «μακαρόνια με λαδάκι» (ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη), να προσθέσεις λίγο σκόρδο αν υπάρχει ή ακόμα και τόνο από κονσέρβα. Αν έχεις και λίγο λεμόνι ή τυρί, ακόμα καλύτερα.

Extra tip: Λίγη φρυγανισμένη φρυγανιά ή ψίχα ψωμιού με λάδι και σκόρδο κάνει τέλει «ψευτοπαρμεζάνα».

2. Ρύζι με αυγό – Το απόλυτο comfort food

Το κλασικό ιαπωνικό «egg fried rice» έχει μια απλή λογική: τηγανίζεις ρύζι με ένα ή δύο αυγά, προσθέτεις αλάτι, πιπέρι και ό,τι άλλο βρεις (κατεψυγμένα λαχανικά, σόγια, ακόμα και λίγη μουστάρδα αν είσαι τολμηρός). Γίνεται σε 10 λεπτά και σε χορταίνει σαν κανονικό γεύμα.

3. Ψωμί + κάτι = γεύμα

Δεν είναι απλά «ψωμί» με κάτι. Είναι toast με attitude. Ψωμί με ταχίνι και μέλι, ψωμί με ντομάτα και λάδι (τύπου bruschetta), ψωμί με αυγό τηγανητό ή βραστό – όλα μπορούν να γίνουν μια mini λύση που μοιάζει με brunch και δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω από λίγη φαντασία και ό,τι έχει ξεμείνει στο ψυγείο.

4. Σούπα με… απομεινάρια

Αν έχεις λίγο ρύζι ή μακαρονάκι, μια πατάτα, ένα καρότο και έναν κύβο λαχανικών, έχεις σούπα. Βράσε τα όλα μαζί, ρίξε αλάτι, πιπέρι και ένα splash από λάδι στο τέλος. Είναι τέλεια για κρύες μέρες, ή απλώς για εκείνες που χρειάζεσαι «κουτάλι» και θαλπωρή.

5. Ομελέτα παντός καιρού

Δεν χρειάζεται να έχεις φρέσκα υλικά για να φτιάξεις μια τίμια ομελέτα. Ακόμα και με μόνο αυγά, λίγο τυρί και μια φρυγανιά στο πλάι, γίνεται κανονικό γεύμα. Αν έχεις ξεχασμένο ζαμπόν, ψιλοκομμένα λαχανικά ή πατάτα βραστή, ακόμα καλύτερα.

Tip: Αν δεν έχεις αυγά; Δοκίμασε τηγανίτα μόνο με αλεύρι, νερό και λίγο αλάτι (τύπου pancakes χωρίς γλυκό). Γίνεται!

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

