Το σνακ για το σχολείο που χωράει στην τσέπη: Ιδέες για γρήγορα και υγιεινά κολατσιό

Χρηστικές, αλλά πιο funky προτάσεις αντί για τα κλασικά τοστ

Το σχολείο επέστρεψε ξανά στις ζωές μας και πάντα η πρώτη μέρα συνοδεύεται πάντα από άγχος, φωνές, φωτογραφίες με σχολικές τσάντες και φυσικά: «Μαμά, τι θα πάρω για κολατσιό;”»

Αν είσαι γονιός, μαθητής, φοιτητής ή απλώς κάποιος που χρειάζεται ένα εύκολο σνακ για τη δουλειά, το δρόμο ή το σχολείο, είσαι στο σωστό μέρος.

Ξέχνα για λίγο το βαρετό τοστάκι. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λίγο στυλ, γεύση και πρακτικότητα στο κολατσιό με επιλογές που χωράνε (κυριολεκτικά) στην τσέπη σου.

1. Mini wraps με ό,τι έχεις στο ψυγείο

Πάρε μια τορτίγια, άλειψε λίγο χούμους ή γιαούρτι, βάλε λεπτές φέτες αγγούρι, ντοματίνια, τυρί, γαλοπούλα, μαρούλι ή ό,τι σου βρίσκεται και τύλιξέ το σφιχτά. Κόψε στη μέση και έχεις δύο μικρά, χορταστικά wrapάκια.

2. Τυρομπαλάκια ενέργειας

Ανακάτεψε φέτα, cottage cheese, μυρωδικά και λίγο βρώμη. Πλάσε μικρά μπαλάκια και βάλ’ τα σε ταπεράκι. Είναι αλμυρά, γεμάτα γεύση και κρατάνε χορτάτο το στομάχι.

3. Μήλο με φυστικοβούτυρο (ή ταχίνι)

Κόψε ένα μήλο σε φετούλες, βάλε λίγο φυστικοβούτυρο ή ταχίνι σε ένα μικρό βαζάκι ή σακουλάκι. Διπλό κλικ στην υγεία, τριπλό στην απόλαυση. Extra tip: ρίξε κανέλα ή λίγο μέλι.

4. Veggie sticks με dip

Καρότο, αγγούρι, πιπεριά -νκόβονται εύκολα και τρώγονται ακόμα πιο εύκολα. Συνόδευσε με ένα μικρό dip (όπως γιαούρτι με μουστάρδα ή λεμόνι) και έχεις το πιο cool healthy snack στο γραφείο ή το μετρό.

5. Σπιτικά μπαρ ή μπισκότα χωρίς ζάχαρη

Φτιάξε στο σπίτι ένα ταψάκι με 4 υλικά: μπανάνα, βρώμη, σταγόνες σοκολάτας, φυστικοβούτυρο. Κόψε σε κομμάτια και έχεις σνακ για όλη την εβδομάδα χωρίς ενοχές.

Το κολατσιό δεν χρειάζεται να είναι βαρετό για να είναι πρακτικό. Με λίγη φαντασία και 5 λεπτά παραπάνω στο πρωινό σου, μπορείς να έχεις κάτι που:

δεν χρειάζεται ψυγείο,

δεν λερώνει,

δεν βαριέσαι μετά τη 2η μπουκιά.

Next time που πας να φτιάξεις το κλασικό τοστάκι για το σχολείο, δοκίμασε κάτι απ’ τα παραπάνω. Το στομάχι σου (και η διάθεσή σου) θα σε ευχαριστήσουν.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

