Το «πράσινο» σχολείο ξεκινά από το σπίτι – Πώς να μειώσεις τα πλαστικά και το χαρτί χωρίς να το καταλάβεις

Πράσινες ιδέες για γονείς και παιδιά που μετατρέπουν την καθημερινότητα στο σχολείο σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής

Η οικολογική συνείδηση δεν καλλιεργείται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι το αποτέλεσμα μικρών συνηθειών που γίνονται τρόπος ζωής, και το καλύτερο είναι πως αυτές οι συνήθειες ξεκινούν μέσα στο σπίτι και φτάνουν μέχρι το σχολείο. Η τσάντα, το φαγητό που παίρνει μαζί του, ακόμη και οι σελίδες που τυπώνονται στον εκτυπωτή, όλα μπορούν να γίνουν πιο «πράσινα». Και το πιο όμορφο; Δεν χρειάζεται κόπος, μόνο λίγη προσοχή και διάθεση.

Το παγούρι: ο καλύτερος «σύμμαχος»

Αντί για πλαστικά μπουκάλια που πετιούνται κάθε μέρα, ένα ανθεκτικό παγούρι γεμίζει το πρωί και συνοδεύει το παιδί παντού. Έτσι, δεν πετάς πλαστικό, το νερό μένει φρέσκο και το παιδί αποκτά μια μικρή αλλά δυνατή οικολογική συνήθεια.

Tip: Άφησε το παιδί να διαλέξει το δικό του παγούρι με χρώμα ή σχέδιο που του ταιριάζει. Όταν το νιώθει «δικό του», δεν θα το αποχωρίζεται.

Το lunch box που σώζει τον πλανήτη

Αντί για διάφανες μεμβράνες και πλαστικά σακουλάκια και περιτυλίγματα που πετιούνται μετά το διάλειμμα, ένα επαναχρησιμοποιούμενο δοχείο κρατάει τα σνακ και το φαγητό φρέσκο και οργανωμένο. Μικρή αλλαγή για εσένα, μεγάλη διαφορά για το περιβάλλον.

Tip: Ετοιμάστε το lunch box παρέα από το προηγούμενο βράδυ. Έτσι το παιδί συμμετέχει, νιώθει περήφανο και τρώει πιο ευχάριστα το φαγητό του.

Δεύτερη ευκαιρία στο χαρτί

Δεν χρειάζεται κάθε εκτύπωση να είναι σε «καθαρή» κόλλα. Οι κόλλες Α4 μπορούν να χρησιμοποιούνται και από την πίσω όψη για πρόχειρες σημειώσεις, ασκήσεις ή εκτυπώσεις. Έτσι μειώνεται σχεδόν στο μισό η κατανάλωση χαρτιού χωρίς να το καταλάβεις.

Tip: Κράτα ένα ξεχωριστό φάκελο με «χαρτιά δεύτερης όψης» δίπλα στον εκτυπωτή. Θα γίνει η πιο απλή οικολογική συνήθεια όλης της οικογένειας.

Οικολογικά σχολικά είδη: Μικρές αλλαγές με μεγάλο αντίκτυπο

Κάθε Σεπτέμβρη, οι περισσότερες οικογένειες σπεύδουν να γεμίσουν τις τσάντες με καινούρια σχολικά είδη. Όμως η βιωσιμότητα ξεκινά από το να εκτιμάμε όσα ήδη έχουμε και να τους δίνουμε δεύτερη ζωή. Ένα τετράδιο που δεν έχει γεμίσει μπορεί να γίνει το «πρόχειρο» του σπιτιού για ασκήσεις, αντί να καταλήξει στα σκουπίδια.

Το ίδιο ισχύει και για τις σχολικές τσάντες: μια μικρή φροντίδα, ένα καλό καθάρισμα ή ακόμα και μια δημιουργική παρέμβαση με υφασμάτινα σήματα μπορεί να την ανανεώσει. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ξένες γλώσσες, τις αθλητικές δραστηριότητες ή τις εκδρομές.

Τα μολύβια, οι ξυλομπογιές και οι μαρκαδόροι που δουλέουν ακόμα μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα κουτί και να μετατραπούν σε «οικογενειακό εργαστήριο» για καλλιτεχνικές δημιουργίες στο σπίτι. Ακόμα και τα μικρά μολύβια και ξυλομπογιές που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με λίγη κόλλα και φαντασία, μπορούν να γίνουν πρωτότυπες χειροτεχνίες.

Επιπλέον, αξίζει να στραφούμε σε προϊόντα φτιαγμένα από ανακυκλωμένα ή βιώσιμα υλικά. Υπάρχουν πλέον τετράδια από ανακυκλωμένο χαρτί, τσάντες από ανακυκλωμένα υλικά κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο μειώνουμε τα απορρίμματα, αλλά στηρίζουμε και μια πιο υπεύθυνη παραγωγή.

Μια ακόμη ιδέα είναι η ανταλλαγή σχολικών ειδών με φίλους ή γείτονες. Ένα παιδί που μεγάλωσε μπορεί να δώσει την τσάντα του σε ένα μικρότερο, μαθαίνοντας έτσι στην πράξη την αξία της επαναχρησιμοποίησης και της προσφοράς.

Τελικά, η οικολογική συνείδηση καλλιεργείται μέσα από τις μικρές καθημερινές επιλογές. Όταν ένα παιδί βλέπει ότι οι γονείς του δίνουν αξία σε ό,τι ήδη υπάρχει, καταλαβαίνει ότι η βιωσιμότητα δεν είναι θεωρία, αλλά τρόπος ζωής που ξεκινά από το ίδιο μας το σπίτι.

Tip: Κάντε μαζί με το παιδί μια «απογραφή» πριν τα ψώνια για τη νέα χρονιά. Θα ανακαλύψετε θησαυρούς που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Ένα οικολογικό σχολείο δεν είναι μόνο το κτίριο ή οι αίθουσες· είναι οι μικρές καθημερινές επιλογές που γίνονται οικογενειακές συνήθειες. Από το παγούρι και το lunch box μέχρι τις κόλλες Α4 που χρησιμοποιούνται ξανά, οι αλλαγές είναι μικρές, αλλά το αποτέλεσμα μεγάλο. Γονείς και παιδιά μαζί μπορούν να κάνουν τη διαφορά χωρίς κόπο, απλώς βάζοντας λίγη περισσότερη σκέψη στις πράξεις τους. Κι αν αυτές οι συνήθειες γίνουν τρόπος ζωής, τότε το «πράσινο» σχολείο θα είναι πάντα μαζί μας, στην τσάντα, στο σπίτι, στο μέλλον που χτίζουμε.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

