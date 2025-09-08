Living 08.09.2025

Survival kit για την τσάντα σου: Τα πραγματικά must-have της νέας σχολικής χρονιάς

σχολική τσάντα
Γιατί η σχολική τσάντα δεν χρειάζεται μόνο βιβλία αλλά και όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η επιστροφή στα θρανία πλησιάζει και όσο κι αν τα βιβλία και τα τετράδια είναι must για την σχολική τσάντα, υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι εξίσου (αν όχι περισσότερο) απαραίτητα για να βγει η μέρα σου με άνεση, στιλ και… οργάνωση!

Το λεγόμενο «school survival kit» δεν είναι πολυτέλεια, είναι καθαρά θέμα επιβίωσης, ειδικά στις γεμάτες, απαιτητικές και απρόβλεπτες σχολικές μέρες. Κι επειδή μια σχολική τσάντα τσάντα δεν πρέπει να είναι μόνο φορτωμένη, αλλά και έξυπνα εξοπλισμένη, σου συγκεντρώσαμε τα απόλυτα must-have αντικείμενα που καλό είναι να έχεις πάντα μαζί σου.

σχολική τσάντα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Νέα σεζόν, νέα αρχή: 8 tips για να κάνεις μετακόμιση μόνος σου

Όσα πρέπει να έχεις στη σχολική σου τσάντα

Πρώτο στη λίστα, το powerbank. Ναι, όλοι ξέρουμε ότι το κινητό δεν είναι «εργαλείο» για το μάθημα, όμως ας είμαστε ειλικρινείς: από τις σημειώσεις στις φωτογραφίες των εργασιών, μέχρι την ανάγκη επικοινωνίας με γονείς ή συμμαθητές, η μπαταρία τελειώνει πριν το καταλάβεις. Ένα μικρό, ελαφρύ powerbank σώζει την κατάσταση και το πρόσωπό σου όταν όντως χρειάζεσαι το κινητό σου λειτουργικό στο τελευταίο δίωρο.

σχολική τσάντα
Pinterest.com

Δεύτερο και απαραίτητο: υγρά μαντηλάκια ή αντισηπτικό. Ναι, η υγιεινή εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα ειδικά όταν μοιράζεσαι αίθουσες, θρανία, μαρκαδόρους και κυλικείο με εκατοντάδες άλλους μαθητές. Ένα μικρό πακέτο με μαντηλάκια, χαρτομάντηλα ή ένα αντισηπτικό τζελ δεν πιάνει χώρο, αλλά κάνει τη διαφορά.

σχολική τσάντα
Pinterest.com

Το μπουκαλάκι νερό είναι αυτονόητο. Είτε έχεις 5ωρο είτε 7ωρο, είτε είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, η ενυδάτωση είναι βασική. Αν μάλιστα επιλέξεις επαναχρησιμοποιούμενο θερμός, κάνεις και καλό στο περιβάλλον. Συν ότι διατηρεί τη θερμοκρασία για ώρες, ιδανικό και για νερό και για ροφήματα.

Ένα καλό lip balm μπορεί να μη σου φαίνεται «σχολικό» είδος, αλλά είναι. Οι σχολικές αίθουσες έχουν ξηρό αέρα, ο καιρός αλλάζει και το άγχος ή το μασούλημα των χειλιών κάνουν τα χείλη να υποφέρουν. Ένα μικρό balm στην τσέπη ή το τσαντάκι σου θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο/η.

σχολική τσάντα
Pinterest.com

Και φυσικά, ακουστικά (ή έστω ένα hands-free). Όχι για να ακούς μουσική μέσα στην τάξη αλλά για τις διαδρομές, τα διαλείμματα, τις ώρες που θέλεις να απομονωθείς, να χαλαρώσεις, να κάνεις ένα call ή να ακούσεις κάτι χρήσιμο. Τα μικρά, ασύρματα earbuds χωράνε παντού και είναι ιδανικά για εκείνες τις στιγμές που απλά… χρειάζεσαι λίγο ήχο στον δικό σου ρυθμό.

Αν έχεις χώρο, βάλε και ένα μικρό τσαντάκι πρώτων βοηθειών. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι υπερβολικό, λίγο επιθεματικό τζελ, μερικά χανζαπλάστ και ένα παυσίπονο μπορούν να σώσουν μια μέρα με πονοκέφαλο ή φουσκάλες από τα καινούρια παπούτσια.

σχολική τσάντα
Pinterest.com

Δεν είναι λοιπόν ανάγκη να κουβαλάς όλο το σπίτι σου στην τσάντα, αλλά με λίγη οργάνωση μπορείς να έχεις ό,τι πραγματικά χρειάζεσαι για να περάσεις τη μέρα σου χωρίς εκνευρισμούς, απρόοπτα ή μικροατυχίες. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει, και το σωστό survival kit είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Το προϊόν που πρέπει να πετάξεις μετά το τέλος των διακοπών σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Back to base back to school Survival kit ΣΧΟΛΕΙΟ σχολική τσάντα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Μαρίνα Σάττι: Μεταφέρει το POP TOUR στην Ευρώπη – Οι σταθμοί της περιοδείας

08.09.2025
Επόμενο

Jennifer Lawrence- Robert Pattinson: Το teaser της νέας τους ταινίας «Die, My Love»

08.09.2025

Δες επίσης

Άδειο ντουλάπι; 5 λύσεις για να φτιάξεις φαγητό με τα απολύτως βασικά
Food

Άδειο ντουλάπι; 5 λύσεις για να φτιάξεις φαγητό με τα απολύτως βασικά

09.09.2025
Πώς να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει με boutique hotel με 5 μόνο κινήσεις
Life

Πώς να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει με boutique hotel με 5 μόνο κινήσεις

09.09.2025
Ελένη Φουρέιρα: Φόρεσε το πιο hot print του φθινοπώρου
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Φόρεσε το πιο hot print του φθινοπώρου

09.09.2025
Matte makeup: Έτσι θα πετύχεις το viral trend που έρχεται από τα 90’s
Beauty

Matte makeup: Έτσι θα πετύχεις το viral trend που έρχεται από τα 90’s

09.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *