MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διακόσμηση 26.10.2025

7 πράγματα που οι μινιμαλιστές δεν θα έβαζαν ποτέ στο σαλόνι τους

minimal_living_room
Όταν κάθε αντικείμενο έχει νόημα, ο χώρος αποκτά ηρεμία, ισορροπία και καθαρές γραμμές που αναδεικνύουν την αισθητική του
Μαρία Χατζηγιάννη

Το σαλόνι είναι ο πιο πολυλειτουργικός χώρος του σπιτιού. Είναι το μέρος που χαλαρώνουμε μόνοι μας, υποδεχόμαστε φίλους, βλέπουμε ταινίες, διαβάζουμε ή και δουλεύουμε κάποιες φορές. Ακριβώς επειδή φιλοξενεί τόσες δραστηριότητες, είναι πολύ εύκολο να γεμίσει με αντικείμενα που συσσωρεύονται άτακτα και να χάσει τον βασικό του ρόλο, να είναι ένας άνετος και φιλόξενος χώρος.

Η φιλοσοφία του μινιμαλισμού μάς υπενθυμίζει ότι η ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα και στην καθαρότητα. Ένα σαλόνι χωρίς περιττά πράγματα δείχνει πιο κομψό, πιο οργανωμένο και πιο ήρεμο. Αυτά είναι τα αντικείμενα που ένας μινιμαλιστής δεν θα κρατούσε ποτέ στο καθιστικό του.

minimal_saloni

Διάβασε επίσης: Honey oak: To deco trend που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει πιο ζεστό

Πάρα πολλές κορνίζες

Οι οικογενειακές φωτογραφίες είναι πολύτιμες, αλλά όταν γεμίζουν κάθε επιφάνεια, το σαλόνι δείχνει φορτωμένο. Μια μικρή, επιμελημένη συλλογή από αγαπημένα κάδρα είναι αρκετή για να δώσει χαρακτήρα χωρίς να δημιουργεί «θόρυβο».

Pinterest

Στοίβες από αλληλογραφία και χαρτιά

Λογαριασμοί, φυλλάδια, σημειώσεις… Αν μείνουν στο τραπεζάκι ή στο μπουφέ, ο χώρος μοιάζει ακατάστατος. Η συνήθεια να τακτοποιείς ή να αρχειοθετείς την αλληλογραφία αμέσως, βοηθά να διατηρείς το σαλόνι καθαρό και ήρεμο.

minimal_living_room
Pinterest

Έπιπλα χωρίς λόγο

Ένα έξτρα σκαμπό ή ένα βοηθητικό τραπεζάκι μπορεί να φαίνονται χαριτωμένα, αλλά αν δεν εξυπηρετούν κάποιον σκοπό, καταλαμβάνουν απλώς πολύτιμο χώρο. Ο μινιμαλισμός βασίζεται σε λιγότερα, αλλά λειτουργικά έπιπλα που αναπνέουν στον χώρο.

minimal_living_room
Pinterest

Ορατά καλώδια

Καλώδια, φορτιστές και πολύπριζα δημιουργούν αμέσως αίσθηση ακαταστασίας. Λύσεις όπως κουτιά αποθήκευσης καλωδίων ή clips βοηθούν να τα κρατάς μακριά από το βλέμμα και να διατηρείς την καθαρότητα της εικόνας.

minimal_living_room
Pinterest

Μικροδιακοσμητικά παντού

Τα μικρά αντικείμενα και διακοσμητικά γεμίζουν το σαλόνι με «οπτικό θόρυβο». Ένα ή δύο κομμάτια, όπως ένα κομψό βάζο ή ένα ιδιαίτερο βιβλίο, αρκούν για να δώσουν στιλ χωρίς υπερβολές.

minimal_living_room
Pinterest

Υπερβολικές κουβέρτες και μαξιλάρια

Άνεση δεν σημαίνει ακαταστασία. Μία-δύο κουβέρτες και μερικά καλοδιαλεγμένα μαξιλάρια είναι αρκετά. Το μυστικό είναι να έχουν και τον δικό τους χώρο αποθήκευσης όταν δεν χρησιμοποιούνται, όπως ένα καλάθι δίπλα στον καναπέ.

minimal_living_room
Pinterest

Αντικείμενα που δεν ανήκουν στο σαλόνι

Τέλος, ο χρυσός κανόνας του μινιμαλισμού: κάθε αντικείμενο πρέπει να βρίσκεται εκεί που πραγματικά χρησιμοποιείται. Εποχιακά διακοσμητικά, χαρτικά ή αντικείμενα γραφείου δεν έχουν θέση στο καθιστικό. Αντίθετα, κράτα μόνο ό,τι έχει νόημα στον συγκεκριμένο χώρο, από βιβλία μέχρι τα τηλεκοντρόλ σου.

Διάβασε επίσης: Αν η κουζίνα σου είχε Instagram, θα ήθελε αυτά τα trends

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

deco trends διακόσμηση σαλόνι σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου

26.10.2025

Δες επίσης

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου
Life

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου

26.10.2025
Η «υγιεινή» σαλάτα που μπορεί να σε παχαίνει περισσότερο από το σουβλάκι
Life

Η «υγιεινή» σαλάτα που μπορεί να σε παχαίνει περισσότερο από το σουβλάκι

26.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ
Beauty

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

26.10.2025
Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια
Life

Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια

26.10.2025
Το beauty προϊόν που θα σε σώσει από τα σκασμένα χείλη αυτόν τον χειμώνα
Beauty

Το beauty προϊόν που θα σε σώσει από τα σκασμένα χείλη αυτόν τον χειμώνα

26.10.2025
Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z
Fashion

Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z

26.10.2025
Από γλυκά φαντάσματα μέχρι αίμα φράουλας: Το Halloween food guide που θα λατρέψεις
Food

Από γλυκά φαντάσματα μέχρι αίμα φράουλας: Το Halloween food guide που θα λατρέψεις

25.10.2025
Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα
Life

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα

25.10.2025
Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»
Life

Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»

25.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής