7 πράγματα που οι μινιμαλιστές δεν θα έβαζαν ποτέ στο σαλόνι τους

Όταν κάθε αντικείμενο έχει νόημα, ο χώρος αποκτά ηρεμία, ισορροπία και καθαρές γραμμές που αναδεικνύουν την αισθητική του

Το σαλόνι είναι ο πιο πολυλειτουργικός χώρος του σπιτιού. Είναι το μέρος που χαλαρώνουμε μόνοι μας, υποδεχόμαστε φίλους, βλέπουμε ταινίες, διαβάζουμε ή και δουλεύουμε κάποιες φορές. Ακριβώς επειδή φιλοξενεί τόσες δραστηριότητες, είναι πολύ εύκολο να γεμίσει με αντικείμενα που συσσωρεύονται άτακτα και να χάσει τον βασικό του ρόλο, να είναι ένας άνετος και φιλόξενος χώρος.

Η φιλοσοφία του μινιμαλισμού μάς υπενθυμίζει ότι η ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα και στην καθαρότητα. Ένα σαλόνι χωρίς περιττά πράγματα δείχνει πιο κομψό, πιο οργανωμένο και πιο ήρεμο. Αυτά είναι τα αντικείμενα που ένας μινιμαλιστής δεν θα κρατούσε ποτέ στο καθιστικό του.

Πάρα πολλές κορνίζες

Οι οικογενειακές φωτογραφίες είναι πολύτιμες, αλλά όταν γεμίζουν κάθε επιφάνεια, το σαλόνι δείχνει φορτωμένο. Μια μικρή, επιμελημένη συλλογή από αγαπημένα κάδρα είναι αρκετή για να δώσει χαρακτήρα χωρίς να δημιουργεί «θόρυβο».

Στοίβες από αλληλογραφία και χαρτιά

Λογαριασμοί, φυλλάδια, σημειώσεις… Αν μείνουν στο τραπεζάκι ή στο μπουφέ, ο χώρος μοιάζει ακατάστατος. Η συνήθεια να τακτοποιείς ή να αρχειοθετείς την αλληλογραφία αμέσως, βοηθά να διατηρείς το σαλόνι καθαρό και ήρεμο.

Έπιπλα χωρίς λόγο

Ένα έξτρα σκαμπό ή ένα βοηθητικό τραπεζάκι μπορεί να φαίνονται χαριτωμένα, αλλά αν δεν εξυπηρετούν κάποιον σκοπό, καταλαμβάνουν απλώς πολύτιμο χώρο. Ο μινιμαλισμός βασίζεται σε λιγότερα, αλλά λειτουργικά έπιπλα που αναπνέουν στον χώρο.

Ορατά καλώδια

Καλώδια, φορτιστές και πολύπριζα δημιουργούν αμέσως αίσθηση ακαταστασίας. Λύσεις όπως κουτιά αποθήκευσης καλωδίων ή clips βοηθούν να τα κρατάς μακριά από το βλέμμα και να διατηρείς την καθαρότητα της εικόνας.

Μικροδιακοσμητικά παντού

Τα μικρά αντικείμενα και διακοσμητικά γεμίζουν το σαλόνι με «οπτικό θόρυβο». Ένα ή δύο κομμάτια, όπως ένα κομψό βάζο ή ένα ιδιαίτερο βιβλίο, αρκούν για να δώσουν στιλ χωρίς υπερβολές.

Υπερβολικές κουβέρτες και μαξιλάρια

Άνεση δεν σημαίνει ακαταστασία. Μία-δύο κουβέρτες και μερικά καλοδιαλεγμένα μαξιλάρια είναι αρκετά. Το μυστικό είναι να έχουν και τον δικό τους χώρο αποθήκευσης όταν δεν χρησιμοποιούνται, όπως ένα καλάθι δίπλα στον καναπέ.

Αντικείμενα που δεν ανήκουν στο σαλόνι

Τέλος, ο χρυσός κανόνας του μινιμαλισμού: κάθε αντικείμενο πρέπει να βρίσκεται εκεί που πραγματικά χρησιμοποιείται. Εποχιακά διακοσμητικά, χαρτικά ή αντικείμενα γραφείου δεν έχουν θέση στο καθιστικό. Αντίθετα, κράτα μόνο ό,τι έχει νόημα στον συγκεκριμένο χώρο, από βιβλία μέχρι τα τηλεκοντρόλ σου.

