Υγεία 26.10.2025

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζεις οδοντόβουρτσα; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Και όχι, δεν είναι «όταν τη θυμηθείς»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί να έχεις βάλει στη ρουτίνα σου το βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα ή και παραπάνω. Μπορεί να προσέχεις τη στοματική σου υγιεινή με σχολαστικότητα. Όμως υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται: κάθε πότε πρέπει να αλλάζεις την οδοντόβουρτσα σου;

Αν η απάντησή σου είναι «όταν οι τρίχες αρχίσουν να ανοίγουν», «όταν το θυμηθώ» ή «μια φορά τον χρόνο», έχουμε νέα για σένα…

Η σωστή απάντηση: Κάθε 3 μήνες

Οι περισσότεροι οδοντίατροι και οργανισμοί υγείας (όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση) συμφωνούν:

Η οδοντόβουρτσα πρέπει να αλλάζει κάθε 3 μήνες! Όσο καλή κι αν είναι η ποιότητά της, οι τρίχες φθείρονται με τη χρήση και σταματούν να καθαρίζουν αποτελεσματικά. Κι αυτό δεν φαίνεται πάντα με γυμνό μάτι.

Μικρόβια, μούχλα και… εκπλήξεις

Με την πάροδο του χρόνου, η οδοντόβουρτσα μπορεί να συγκεντρώσει:

  • Βακτήρια από το στόμα σου
  • Υγρασία που ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας
  • Υπολείμματα από την οδοντόκρεμα ή το νερό
  • Μικροοργανισμούς από τον χώρο του μπάνιου, ειδικά αν δεν την αποθηκεύεις σωστά

Ειδικά αν είχες πρόσφατα γρίπη, κρυολόγημα ή λοίμωξη, καλό είναι να την αλλάξεις άμεσα, ακόμη κι αν δεν έχουν περάσει 3 μήνες.

Και με τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες τι γίνεται;

Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις κεφαλές των ηλεκτρικών οδοντόβουρτσων. Αν τις χρησιμοποιείς καθημερινά, χρειάζονται αλλαγή κάθε 3 μήνες. Αν βλέπεις ότι οι τρίχες έχουν στραβώσει ή χάσει τη σκληρότητά τους νωρίτερα, άλλαξέ την και νωρίτερα.

Πώς να το θυμάσαι;

Αν το να θυμάσαι πότε άλλαξες τελευταία φορά την οδοντόβουρτσα σου σου φαίνεται βουνό:

  • Σημείωσέ το στο ημερολόγιό σου ή βάλ’ το στο κινητό με υπενθύμιση.
  • Συνδύασέ το με την αλλαγή εποχής (π.χ. αρχές καλοκαιριού, φθινοπώρου κ.λπ.)
  • Ή απλώς… αγόρασε 4 οδοντόβουρτσες τον χρόνο και βάλε στόχο να τις χρησιμοποιείς διαδοχικά κάθε 3μηνο.

Η οδοντόβουρτσα δεν κρατάει για πάντα και δεν πρέπει.

Για υγιή δόντια και καθαρό στόμα:

  • Άλλαζε την οδοντόβουρτσά σου κάθε 3 μήνες
  • Μετά από ασθένεια ή αν μυρίζει/φαίνεται φθαρμένη, άλλαξέ την άμεσα
  • Φρόντιζέ την σωστά: ξέπλυνε, στέγνωσε, αποθήκευσε όρθια και μακριά από την τουαλέτα

