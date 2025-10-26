Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζεις οδοντόβουρτσα; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Μπορεί να έχεις βάλει στη ρουτίνα σου το βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα ή και παραπάνω. Μπορεί να προσέχεις τη στοματική σου υγιεινή με σχολαστικότητα. Όμως υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται: κάθε πότε πρέπει να αλλάζεις την οδοντόβουρτσα σου;
Αν η απάντησή σου είναι «όταν οι τρίχες αρχίσουν να ανοίγουν», «όταν το θυμηθώ» ή «μια φορά τον χρόνο», έχουμε νέα για σένα…
Η σωστή απάντηση: Κάθε 3 μήνες
Οι περισσότεροι οδοντίατροι και οργανισμοί υγείας (όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση) συμφωνούν:
Η οδοντόβουρτσα πρέπει να αλλάζει κάθε 3 μήνες! Όσο καλή κι αν είναι η ποιότητά της, οι τρίχες φθείρονται με τη χρήση και σταματούν να καθαρίζουν αποτελεσματικά. Κι αυτό δεν φαίνεται πάντα με γυμνό μάτι.
Μικρόβια, μούχλα και… εκπλήξεις
Με την πάροδο του χρόνου, η οδοντόβουρτσα μπορεί να συγκεντρώσει:
- Βακτήρια από το στόμα σου
- Υγρασία που ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας
- Υπολείμματα από την οδοντόκρεμα ή το νερό
- Μικροοργανισμούς από τον χώρο του μπάνιου, ειδικά αν δεν την αποθηκεύεις σωστά
Ειδικά αν είχες πρόσφατα γρίπη, κρυολόγημα ή λοίμωξη, καλό είναι να την αλλάξεις άμεσα, ακόμη κι αν δεν έχουν περάσει 3 μήνες.
Και με τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες τι γίνεται;
Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις κεφαλές των ηλεκτρικών οδοντόβουρτσων. Αν τις χρησιμοποιείς καθημερινά, χρειάζονται αλλαγή κάθε 3 μήνες. Αν βλέπεις ότι οι τρίχες έχουν στραβώσει ή χάσει τη σκληρότητά τους νωρίτερα, άλλαξέ την και νωρίτερα.
Πώς να το θυμάσαι;
Αν το να θυμάσαι πότε άλλαξες τελευταία φορά την οδοντόβουρτσα σου σου φαίνεται βουνό:
- Σημείωσέ το στο ημερολόγιό σου ή βάλ’ το στο κινητό με υπενθύμιση.
- Συνδύασέ το με την αλλαγή εποχής (π.χ. αρχές καλοκαιριού, φθινοπώρου κ.λπ.)
- Ή απλώς… αγόρασε 4 οδοντόβουρτσες τον χρόνο και βάλε στόχο να τις χρησιμοποιείς διαδοχικά κάθε 3μηνο.
Η οδοντόβουρτσα δεν κρατάει για πάντα και δεν πρέπει.
Για υγιή δόντια και καθαρό στόμα:
- Άλλαζε την οδοντόβουρτσά σου κάθε 3 μήνες
- Μετά από ασθένεια ή αν μυρίζει/φαίνεται φθαρμένη, άλλαξέ την άμεσα
- Φρόντιζέ την σωστά: ξέπλυνε, στέγνωσε, αποθήκευσε όρθια και μακριά από την τουαλέτα
Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com
