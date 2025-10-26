MadWalk 2025 by Τhree Cents
Σχέσεις 26.10.2025

Σχέσεις με ημερομηνία λήξης; Το zip coding ήρθε για να σε μπερδέψει

zip_coding
Το zip coding είναι η νέα τάση στο dating που αποκαλύπτει τον φόβο πολλών για τη δέσμευση και την ανάγκη για «ελευθερία»
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια νέα τάση στον κόσμο των σχέσεων κερδίζει δημοτικότητα, ειδικά ανάμεσα σε όσους αναζητούν πιο χαλαρές και προσωρινές δεσμεύσεις. Ονομάζεται zip coding και βασίζεται στην εγγύτητα. Υφίσταται μόνο όταν τα δύο μέλη βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Όταν η απόσταση τους χωρίζει, η σχέση παύει να ισχύει.

Η σχέση ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει φυσική παρουσία. Όταν βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες, έχουν την ελευθερία να επικεντρωθούν στον εαυτό τους ή να γνωρίσουν άλλους. Κάποιοι θεωρούν αυτή τη μορφή «ηθική μη μονογαμία», αλλά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν η συμφωνία δεν είναι αμοιβαία ή όταν κάποιος παραπλανά τον άλλον.

ghosting_couples
Pinterest

Η πρακτικότητα ως βασικό στοιχείο

Το zip coding βασίζεται στην πρακτικότητα. H σχέση ενεργοποιείται μόνο όταν οι σύντροφοι είναι κοντά. Η καθημερινότητα, η δουλειά ή τα προσωπικά projects συχνά καθιστούν δύσκολη τη συνεχή παρουσία, και γι’ αυτό η τάση δίνει προτεραιότητα στην ευκολία και την άμεση σύνδεση.

Προσωρινή δέσμευση

Όταν οι δύο είναι μαζί, η σχέση είναι ουσιαστική και αποκλειστική. Ωστόσο, μόλις απομακρυνθούν, ο καθένας έχει την ελευθερία να γνωρίσει άλλους ή να ζήσει χωρίς περιορισμούς. Πρόκειται για μια μορφή σχέσης με προσωρινή δέσμευση, που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της φυσικής συνύπαρξης.

Άνδρας έρωτας
pinterest

Ανοιχτή διάθεση και όρια

Για να λειτουργήσει σωστά, και οι δύο πρέπει να αποδέχονται την ελευθερία του άλλου. Αν η συμφωνία δεν είναι ξεκάθαρη, μπορεί να προκύψουν ζητήματα εμπιστοσύνης και προδοσίας. Η ανοιχτή διάθεση είναι το κλειδί, καθώς η σχέση επιτρέπει εξερεύνηση και συνδέσεις εκτός της φυσικής παρουσίας.

Περιορισμοί και παραλλαγές

Υπάρχουν παραλλαγές αυτής της τάσης, όπως η επιλογή συντρόφων μόνο εντός μιας περιορισμένης γεωγραφικής ζώνης. Αν και μειώνει την ποικιλία των επιλογών, προσφέρει άνεση και ελαχιστοποιεί την ανάγκη για μετακινήσεις, γεγονός που την καθιστά πρακτική για κάποιους.

zwdia_erwtas
Pinterest

Τι επίγευση αφήνει 

Το zip coding αναδεικνύει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των σχέσεων στον σύγχρονο κόσμο, όπου η απόσταση, η ευκολία και η προσωρινή δέσμευση μπαίνουν στο επίκεντρο. Παρά τα οφέλη του, η τάση προκαλεί προβληματισμό για το τι σημαίνει πραγματικά να είσαι δεσμευμένος και πόσο διαρκεί η συναισθηματική σύνδεση σε έναν κόσμο όπου η ελευθερία είναι προτεραιότητα.

ζευγάρια σχέσεις
