Ταξίδι 26.10.2025

Από το Σάλτζμπουργκ ως το Εδιμβούργο: Τα πιο μαγικά ταξίδια για Halloween lovers

Αν λατρεύεις τα φώτα, την ομίχλη, τις στολές και τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του Οκτώβρη, αυτοί οι προορισμοί είναι φτιαγμένοι για σένα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για κάποιους, το Halloween είναι απλώς μια αφορμή για πάρτι, αλλά για άλλους, τους πραγματικούς Halloween lovers, είναι ταξίδια, κολοκύθες στα σκαλιά, ο ήχος της βροχής και η μυρωδιά του φθινοπώρου στον αέρα.

Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, ετοίμασε βαλίτσα! Αυτοί οι προορισμοί στην Ευρώπη θα σε κάνουν να νιώσεις σαν να πρωταγωνιστείς σε ταινία του Tim Burton.

Διάβασε επίσης: Halloween playlist: 20 τραγούδια που θα σου προκαλέσουν ανατριχίλα

Σάλτζμπουργκ, Αυστρία

Η πόλη του Μότσαρτ ντύνεται με φθινοπωρινά χρώματα και μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από παραμύθι. Τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα κάστρα στην ομίχλη και οι ήχοι από μουσικές συναυλίες δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο ρομαντισμό και μυστήριο. Το Halloween εδώ έχει κάτι πιο ατμοσφαιρικό, δεν θα δεις τρομακτικές στολές, αλλά λαμπερές μάσκες, θεατρικές παραστάσεις και μικρές γιορτές στους δρόμους με κρασί και γλυκίσματα.

Εδιμβούργο, Σκωτία

Η πιο στοιχειωμένη πόλη της Ευρώπης, ιδανική για όσους αγαπούν τα ghost stories. Το Εδιμβούργο ζει το Halloween του με πάθος, βόλτες στα υπόγεια τούνελ, ξεναγήσεις σε παλιά νεκροταφεία και φεστιβάλ με φωτιές και παραδοσιακή μουσική. Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική: η ομίχλη αγκαλιάζει τα μεσαιωνικά κτίρια και το κάστρο φωτίζεται με φλόγες. Αν είσαι λάτρης του μυστικισμού, θα νιώσεις σαν να μπήκες σε άλλο αιώνα.

Πράγα, Τσεχία

Με τα γοτθικά της κτίρια, τα στενά σοκάκια και τις ιστορίες για βρικόλακες και αλχημιστές, η Πράγα είναι το τέλειο Halloween σκηνικό. Εδώ, οι τοπικές γιορτές έχουν ρίζες σε παλιές παραδόσεις για τα πνεύματα των προγόνων, ενώ τα μικρά μαγαζάκια και τα καφέ γεμίζουν με διακοσμήσεις και κολοκύθες. Και αν ανέβεις στο Κάστρο της Πράγας το σούρουπο, το θέαμα είναι απλώς… κινηματογραφικό.

Δουβλίνο, Ιρλανδία

Το Halloween γεννήθηκε εδώ, από την αρχαία κελτική γιορτή Samhain. Στο Δουβλίνο, οι παραδόσεις συναντούν τη διασκέδαση: παρελάσεις, θεματικά πάρτι, φώτα παντού και cozy pubs με ζεστό cider. Αν θες να νιώσεις το Halloween στην πηγή του, το Δουβλίνο είναι το μέρος που πρέπει να πας. Και ποιος ξέρει, μπορεί να συμμετάσχεις και σε κάποιον τοπικό ghost walk στα πιο παλιά σοκάκια της πόλης.

Κολμάρ, Γαλλία

Μια από τις πιο παραμυθένιες πόλεις της Ευρώπης, η Κολμάρ δείχνει μαγική κάθε εποχή, αλλά το φθινόπωρο μεταμορφώνεται. Τα χρωματιστά της σπίτια, τα κανάλια και τα μικρά μαγαζιά με φώτα θυμίζουν σκηνικό από ταινία κινουμένων σχεδίων. Εδώ, το Halloween έχει πιο cute διάθεση: cozy βόλτες, φθινοπωρινά γλυκά, κρασί και vintage διακόσμηση, ιδανική επιλογή για ρομαντικούς ταξιδιώτες.

ταξίδια Halloween
Pinterest.com

Αν δεν μπορείς να κάνεις μακρινά ταξίδια, φτιάξε τη δική σου Halloween getaway στην Ελλάδα: ένα σαββατοκύριακο σε κάποιο χωριό με πέτρινα σπίτια, βροχή και τζάκι κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Γιατί τελικά, το Halloween δεν είναι μόνο φαντάσματα, είναι διάθεση, φως, και λίγη μαγεία μέσα στην καθημερινότητα.

Διάβασε επίσης: Πιες τα αν τολμάς! 6 Halloween cocktails που μοιάζουν με φίλτρα μαγισσών

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Halloween μέρη ταξίδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
