MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 19.10.2025

Halloween playlist: 20 τραγούδια που θα σου προκαλέσουν ανατριχίλα

halloween_music
Η απόλυτη Halloween playlist με 20 τραγούδια που θα γεμίσουν τις φθινοπωρινές σου νύχτες με ρίγη, χορό και spooky vibes
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Halloween πλησιάζει και η ατμόσφαιρα απαιτεί περισσότερα από στολές και τρομακτικά διακοσμητικά. Φαντάσου τα φώτα να τρεμοπαίζουν, τις κολοκύθες να φωτίζουν σκοτεινές γωνιές και η μουσική να δημιουργεί την τέλεια δόση ανατριχίλας. Η σωστή playlist μπορεί να μεταμορφώσει ένα απλό πάρτι σε μια αξέχαστη νύχτα γεμάτη μυστήριο, γέλιο και φυσικά… τρόμο.

Όμως, δεν αρκεί οποιοδήποτε τραγούδι. Τα hits των τελευταίων χρόνων, τα κλασικά τραγούδια τρόμου και τα εμβληματικά soundtracks ταινιών πρέπει να μπλέκονται αρμονικά για να κρατούν την ένταση ψηλά. Από funky beats μέχρι σκληρά rock riffs και gothic vibes, κάθε κομμάτι παίζει τον ρόλο του στο να κάνει τη νύχτα αξέχαστη. Ακολουθεί μια λίστα με τα κορυφαία τραγούδια που δεν πρέπει να λείπουν από καμία Halloween playlist.

halloween
Pinterest

Διάβασε επίσης: Διακόσμηση Halloween: Μεταμόρφωσε το σπίτι σου σε ταινία τρόμου με τα πιο απλά υλικά

The Dead Dance – Lady Gaga

Ένα σκοτεινό, ηλεκτρονικό κομμάτι με έντονη θεατρικότητα, ιδανικό για να ξεκινήσει η βραδιά με ένα μυστήριο vibe. Ταιριάζει τέλεια με κοστούμια ζόμπι και ghostly εμφανίσεις.

I Want Candy – Bow Wow Wow

Παιχνιδιάρικο και διασκεδαστικό, αυτό το τραγούδι φέρνει ζωντάνια στο πάρτι χωρίς να χάνει το spooky mood, ιδανικό για χορό και διασκέδαση.

Superstition – Stevie Wonder

Κλασικό funk με μια δόση μυστικισμού. Αποπνέει μαγεία και προκαλεί την αίσθηση ότι κάθε σκιά κρύβει ένα μυστικό, προσθέτοντας βάθος στη βραδιά.

Werewolves of London – Warren Zevon

Με ανατριχιαστικούς στίχους και χαρακτηριστικό ρυθμό, φέρνει εικόνες λυκανθρώπων και νύχτες γεμάτες τρόμο, ιδανικό για late-night στιγμές.

Halloween – Misfits

Το punk κομμάτι που ουσιαστικά ορίζει το Halloween μουσικά. Δίνει ένταση και ξεσηκώνει την παρέα με τον πιο τρομακτικό ρυθμό.

Highway to Hell – AC/DC

Με rock attitude και σκληρές κιθάρες, φέρνει επικίνδυνη ενέργεια στην playlist, τέλεια για κοστούμια βαμπίρ ή σκοτεινούς χαρακτήρες.

Scary Monsters (And Super Creeps) – David Bowie

Ένα θρυλικό Bowie κομμάτι που συνδυάζει ψυχρότητα και ατμόσφαιρα τρόμου, ιδανικό για να δώσει στιλ σε κάθε Halloween σκηνικό.

The Number of the Beast – Iron Maiden

Heavy metal έπος που προκαλεί ρίγη με την πρώτη νότα. Ιδανικό για hardcore fans που θέλουν σκοτεινή ένταση και δραματικότητα.

Dracula’s Wedding – Outkast

Με funky hip-hop vibes και gothic αναφορές, συνδυάζει χιούμορ και σκοτάδι, ιδανικό για μια μοντέρνα Halloween ατμόσφαιρα.

Is It Scary – Michael Jackson

Η μαγεία του Michael Jackson συναντά τρομακτικούς ήχους, δημιουργώντας ένα eerie αλλά groovy συναίσθημα, τέλειο για χορό.

Cemetery Drive – My Chemical Romance

Με emo vibes και goth αισθητική, φέρνει μελαγχολία και μυστήριο, ιδανικό για πιο σκοτεινές στιγμές του πάρτι.

Dracula – Gorillaz

Ένα ηλεκτρονικό και μυστηριώδες κομμάτι που προσθέτει urban και edgy διάσταση στην playlist, ιδανικό για νεότερο κοινό.

Paint It, Black – The Rolling Stones

Κλασικό rock με σκοτεινή ατμόσφαιρα, αποπνέει ένταση και βάθος, ιδανικό για dramatic εμφανίσεις.

Heads Will Roll – Yeah Yeah Yeahs

Dance-punk κομμάτι που ανατριχιάζει με την εκρηκτική ενέργεια και τους στίχους του, τέλειο για στιγμές χορού και δράματος.

Unholy – Sam Smith ft. Kim Petras

Σύγχρονο hit με gothic αισθητική, ιδανικό για glam αλλά spooky διάθεση, συνδέει μυστηριώδη ατμόσφαιρα και pop κουλτούρα.

Goo Goo Muck – The Cramps

Punk-rock κομμάτι με horror vibe, θυμίζει ταινίες τρόμου των 50s και δίνει vintage, δυνατή ενέργεια στην playlist.

Haunted – Taylor Swift

Σκοτεινό pop τραγούδι με μελαγχολικό, μυστηριώδη τόνο, ιδανικό για στιγμές ατμοσφαιρικής έντασης και χορού.

Bloody Mary – Lady Gaga

Με ηλεκτρονικά beats και gothic αναφορές, προσφέρει μυστήριο και sensuality, τέλειο για βαμπίρ ή dark glam εμφανίσεις.

I Love the Dead – Alice Cooper

Κλασικό Halloween anthem με θεατρικό horror rock χαρακτήρα, ιδανικό για να ξεσηκώσει τους λάτρεις της ακραίας ατμόσφαιρας.

There Will Be Blood – Kim Petras

Dark pop αισθητική και gothic ενέργεια, φέρνει ένταση και μυστηριώδη διάθεση για μια μοντέρνα Halloween ατμόσφαιρα.

Διάβασε επίσης: Οι 5 πιο τρομακτικές σειρές του Netflix για Halloween Weekend

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Halloween playlists μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Glamour à la Pop: Τα 80’s επιστρέφουν μέσα από τα gaudy glam looks των pop icons

Glamour à la Pop: Τα 80’s επιστρέφουν μέσα από τα gaudy glam looks των pop icons

19.10.2025
Επόμενο
Booking.com Ταξιδιωτικές Προβλέψεις 2026 – Η νέα εποχή του απόλυτα προσωπικού ταξιδιού

Booking.com Ταξιδιωτικές Προβλέψεις 2026 – Η νέα εποχή του απόλυτα προσωπικού ταξιδιού

19.10.2025

Δες επίσης

BTS: Η επιστροφή που περιμένει όλος ο πλανήτης πλησιάζει
Μουσικά Νέα

BTS: Η επιστροφή που περιμένει όλος ο πλανήτης πλησιάζει

18.10.2025
Οι Daft Punk ξαναχτυπούν με επετειακό βινύλιο
Μουσικά Νέα

Οι Daft Punk ξαναχτυπούν με επετειακό βινύλιο

18.10.2025
Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»: Το πρώτο hit από το επικείμενο νέο album της!
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»: Το πρώτο hit από το επικείμενο νέο album της!

17.10.2025
Η Victoria Beckham αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Spice Girls
Μουσικά Νέα

Η Victoria Beckham αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Spice Girls

17.10.2025
Νέα εποχή για το podcasting! Netflix και Spotify ενώνουν δυνάμεις μέσα από μια συνεργασία-έκπληξη
Μουσικά Νέα

Νέα εποχή για το podcasting! Netflix και Spotify ενώνουν δυνάμεις μέσα από μια συνεργασία-έκπληξη

17.10.2025
Τάμτα: Το νέο της single είναι «OOH AHH»
Μουσικά Νέα

Τάμτα: Το νέο της single είναι «OOH AHH»

17.10.2025
Η Jennifer Lopez κάνει «reset» στην καριέρα της και περνάει στη μιούζικαλ εποχή
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez κάνει «reset» στην καριέρα της και περνάει στη μιούζικαλ εποχή

17.10.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η προσωπική του εξομολόγηση για το νέο του παγκόσμιο τραγούδι «Champ»
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η προσωπική του εξομολόγηση για το νέο του παγκόσμιο τραγούδι «Champ»

17.10.2025
Πέθανε ο Ace Frehley: Ο θρυλικός «Spaceman» των Kiss ταξίδεψε για πάντα στ’ αστέρια
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Ace Frehley: Ο θρυλικός «Spaceman» των Kiss ταξίδεψε για πάντα στ’ αστέρια

17.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;