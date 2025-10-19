Glamour à la Pop: Τα 80’s επιστρέφουν μέσα από τα gaudy glam looks των pop icons

Το 2025 φαίνεται να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αισθητική της pop κουλτούρας, όπου το «more is more» του glam των ‘80s επιστρέφει με όλη του τη δυναμική. Μετά από χρόνια πιο ήρεμων επιλογών και μινιμαλιστικών εμφανίσεων, οι pop stars ανοίγουν την πόρτα σε έντονες υφές, υπερβολικά prints και δυναμικά makeup looks, θυμίζοντας ότι η διασκέδαση και η φαντασμαγορία δεν είναι απλά διακοσμητικά στοιχεία, αλλά μέρος του storytelling τους. Τάσεις όπως το opulent styling επανέρχονται και στα χέρια των fans.

Από τη σκηνή των Met Gala και VMAs μέχρι τα music videos και τις διαφημίσεις, η νέα αυτή τάση δεν περιορίζεται στα σκηνικά ή στις φωτογραφίες. Η υπερβολή γίνεται εργαλείο έκφρασης, μεταμορφώνοντας τα κλασικά στοιχεία glam σε κάτι φρέσκο και ρευστό. Οι pop stars φλερτάρουν με bold χρώματα, animal prints, φτερά και λαμπερά αξεσουάρ, δημιουργώντας ένα πανόραμα αισθητικής που ενώνει το παρελθόν με το σήμερα και δίνει έμπνευση για τον τρόπο που η υπερβολή μπορεί να ενταχθεί στην προσωπική μας στιλιστική γλώσσα.

Doja Cat

Η Doja Cat ήταν από τις πρώτες που αγκάλιασαν αυτό το ανανεωμένο «gaudy glam». Στο Met Gala 2025 εμφανίστηκε με ένα ensemble Marc Jacobs με pinstripes και ocelot print, φέρνοντας στο μυαλό τα icons των ‘80s όπως η Grace Jones. Ολοκλήρωσε το look με έντονο μακιγιάζ από την Pat McGrath, με κόκκινα χείλη και pastel σκιές στα βλέφαρα, μια συνδυαστική προσέγγιση που έφερε στη σκηνή την πολυτέλεια και την teatral αισθητική χωρίς να χάνει τη σύγχρονη φινέτσα. Το look αυτό σηματοδότησε την αρχή μιας πιο υπερβολικής, αλλά ταυτόχρονα κομψής εποχής για τη σταρ.

Taylor Swift

Η Taylor Swift, από την άλλη, έδωσε μια νέα διάσταση στη φθινοπωρινή glam αισθητική με το promo για το «The Life of a Showgirl», επιλέγοντας φορέματα με strass και έντονα σχέδια Bob Mackie και The Blonds, θυμίζοντας τις Vegas performances της δεκαετίας του ‘80. Το smokey eye και τα vinyl κόκκινα χείλη των φωτογραφιών φέρνουν άμεσα στο μυαλό τα music videos του Robert Palmer, αποδεικνύοντας πως το glam δεν είναι πια απλά ένα αξεσουάρ της σκηνής, αλλά μέρος της προσωπικής εικόνας της.

Sabrina Carpenter

Στα VMAs, η Sabrina Carpenter ερμήνευσε το «Tears» με ένα fringe look που θα μπορούσε να είναι κατευθείαν από τη Rhinestone εποχή της Dolly Parton, ενώ η Doja Cat εντυπωσίασε με ένα κατακόκκινο Balmain φόρεμα και υπερμεγέθη blowout μαλλιά. Το αποτέλεσμα είναι μια αναβίωση της αισθητικής της δεκαετίας του ‘80, όπου τα bold prints, τα φτερά και τα λούσα συνδυάζονται με oversized φιγούρες και έντονα makeup looks, δημιουργώντας ένα θέαμα που σαγηνεύει και εμπνέει.

Gaudy Glam

Το gaudy glam αντλεί στοιχεία από τα ‘80s και ‘90s, μια εποχή όπου η οικονομική αφθονία απεικονιζόταν στο στιλ και στο μακιγιάζ. Σκέψου Dynasty, Prince, Rick James και τις καμπάνιες Revlon με Iman και Jerry Hall. Τα bold κοστούμια, οι έντονες σκιές, τα κόκκινα χείλη και τα oversized μαλλιά επιστρέφουν, αλλά με μοντέρνα αντίληψη. Το glam πλέον συνδυάζει την υπερβολή με την κομψότητα, κάνοντας τη σκηνή και το street style πιο ζωηρά, διασκεδαστικά και επιδραστικά.

Από το minimal στο maximal

Μετά την εποχή του «quiet luxury» και του old money minimalism, όπου τα logos και τα prints περιορίζονταν, η νέα γενιά pop stars φαίνεται έτοιμη για πειραματισμό. Η υπερβολή δεν είναι πλέον μια ακραία δήλωση, αλλά φυσική συνέχεια της αισθητικής, με body suits διακοσμημένα με φτερά, prints και πολύχρωμα αξεσουάρ, ενώ το μακιγιάζ ενώνει κόκκινα χείλη με smoky eyes, συνδυάζοντας το glam με την παιχνιδιάρικη διάθεση.

Το gaudy glam δεν περιορίζεται στη σκηνή ή στις πασαρέλες. Το μήνυμα είναι σαφές: η ένταση και η λάμψη μπορούν να εισχωρήσουν στα καθημερινά μας outfits και vanity tables. Οι επιρροές των pop stars μας ενθαρρύνουν να επανεξετάσουμε το πώς φοράμε τα έντονα χρώματα, τις υφές και το makeup, προσθέτοντας μια δόση διασκέδασης, θάρρους και προσωπικότητας στην καθημερινότητά μας.

