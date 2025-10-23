MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fitness 23.10.2025

Αυτά τα 3 outfits από της Χριστίνας Μπόμπας θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για το φθινοπωρινό styling

xristina_mpompa
Από urban minimalism μέχρι cottage-core, τα τρία φθινοπωρινά looks της Χριστίνας Μπόμπα προσφέρουν έμπνευση για τη σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φθινοπωρινό styling έχει πάντα έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας. Ο καιρός βρίσκεται στην πιο κυκλοθυμική του φάση με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να μοιάζουν με συνεχώς κινούμενο rollercoaster. Το πρώι είναι για παλτό, σκούφο και γάντια, το μεσημέρι για μαγιό και cocktails, ενώ τα βραδιά το τζάκι μοιάζει σχεδόν μονόδρομος για μερικούς.

Αυτή η αστάθια από μόνη της είναι το μεγαλύτερο challenge για τα fashion girls εκεί εξώ. Αυτή τη στιλιστική σύγχηση έρχεται να ξεκαθαρίσει λίγο η Χριστίνα Μπόμπα, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τρια διαγορετικά outfits που δίνουν νέα ματιά στο φθινόπωρο.

xristina_mpompa
https://www.instagram.com/chrismpo/

Διάβασε επίσης: Τόνια Σωτηροπούλου: Φόρεσε το γιλέκο της με τον πιο φθινοπωρινό τρόπο

Στην πρώτη φωτογραφία τη βλέπουμε με ένα πιο «μουντό» σύνολο σε αποχρώσεις του γκρι και του μαύρου. Συγκεκριμένα, φοράει μια ribbed μπλούζα σε ποντικί απόχρωση, την οποία συνδύασε με μια maxi μαύρη δερμάτινη φούστα. Η φούστα δημιουργεί την αίσθηση ότι ένα μπουφάν είναι τυλιγμένο γύρω από τη μέση, ενώ το πάνω μέρος φέρει καρό γκρι ύφασμα που προσθέτει στιλιστική λεπτομέρεια. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με suede slouchy μπότες σε μπεζ χρώμα, μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.

xristina_mpompa
https://www.instagram.com/chrismpo/

Στη δεύτερη φωτογραφία τη βλέπουμε με ένα total suede look σε γλυκές καφέ αποχρώσεις. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα wide leg παντελόνι, το τελείωμα του οποίου πέρασε μέσα από τα λεοπάρ μποτάκια της, προσδίδοντας στιλιστική συνέπεια και άποψη. Το outfit ολοκληρώθηκε με μια τσάντα με boho vibes και κρόσσια, ενώ η μαύρη αμάνικη μπλούζα κράτησε την ισορροπία της εικόνας, προσθέτοντας διακριτική αντίθεση στο συνολικό σύνολο.

xristina_mpompa
https://www.instagram.com/chrismpo/

Το τρίτο look έχει μια αύρα που θυμίζει χειμερινές διακοπές στο εξοχικό, με έντονα στοιχεία της cottage-core αισθητικής. Φόρεσε ένα πουκάμισο σε μπλε αποχρώσεις με gingham καρό μοτίβο και λευκό γιακά με κιπούρ λεπτομέρειες, συνδυασμένο με ένα blue jean παντελόνι. Το outfit ολοκληρώθηκε με cowboy μποτάκια με το viral cow print, προσδίδοντας παιχνιδιάρικο και σύγχρονο twist στο παραδοσιακό στιλ του cottage-core.

xristina_mpompa
https://www.instagram.com/chrismpo/

Διάβασε επίσης: Το outfit της Νικολέττας Ράλλη αποδεικνύει ότι το tomato red είναι must-have

Fashion μόδα Χριστίνα Μπόμπα
