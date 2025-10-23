Αυτά τα 3 outfits από της Χριστίνας Μπόμπας θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για το φθινοπωρινό styling

Το φθινοπωρινό styling έχει πάντα έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας. Ο καιρός βρίσκεται στην πιο κυκλοθυμική του φάση με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να μοιάζουν με συνεχώς κινούμενο rollercoaster. Το πρώι είναι για παλτό, σκούφο και γάντια, το μεσημέρι για μαγιό και cocktails, ενώ τα βραδιά το τζάκι μοιάζει σχεδόν μονόδρομος για μερικούς.

Αυτή η αστάθια από μόνη της είναι το μεγαλύτερο challenge για τα fashion girls εκεί εξώ. Αυτή τη στιλιστική σύγχηση έρχεται να ξεκαθαρίσει λίγο η Χριστίνα Μπόμπα, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τρια διαγορετικά outfits που δίνουν νέα ματιά στο φθινόπωρο.

Στην πρώτη φωτογραφία τη βλέπουμε με ένα πιο «μουντό» σύνολο σε αποχρώσεις του γκρι και του μαύρου. Συγκεκριμένα, φοράει μια ribbed μπλούζα σε ποντικί απόχρωση, την οποία συνδύασε με μια maxi μαύρη δερμάτινη φούστα. Η φούστα δημιουργεί την αίσθηση ότι ένα μπουφάν είναι τυλιγμένο γύρω από τη μέση, ενώ το πάνω μέρος φέρει καρό γκρι ύφασμα που προσθέτει στιλιστική λεπτομέρεια. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με suede slouchy μπότες σε μπεζ χρώμα, μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.

Στη δεύτερη φωτογραφία τη βλέπουμε με ένα total suede look σε γλυκές καφέ αποχρώσεις. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα wide leg παντελόνι, το τελείωμα του οποίου πέρασε μέσα από τα λεοπάρ μποτάκια της, προσδίδοντας στιλιστική συνέπεια και άποψη. Το outfit ολοκληρώθηκε με μια τσάντα με boho vibes και κρόσσια, ενώ η μαύρη αμάνικη μπλούζα κράτησε την ισορροπία της εικόνας, προσθέτοντας διακριτική αντίθεση στο συνολικό σύνολο.

Το τρίτο look έχει μια αύρα που θυμίζει χειμερινές διακοπές στο εξοχικό, με έντονα στοιχεία της cottage-core αισθητικής. Φόρεσε ένα πουκάμισο σε μπλε αποχρώσεις με gingham καρό μοτίβο και λευκό γιακά με κιπούρ λεπτομέρειες, συνδυασμένο με ένα blue jean παντελόνι. Το outfit ολοκληρώθηκε με cowboy μποτάκια με το viral cow print, προσδίδοντας παιχνιδιάρικο και σύγχρονο twist στο παραδοσιακό στιλ του cottage-core.

