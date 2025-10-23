MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 23.10.2025

Το spiced honey blonde είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να θα δοκιμάσεις φέτος στα μαλλιά σου

Το χρώμα μαλλιών που συνδυάζει το μέλι με την κανέλα και ταιριάζει απόλυτα με τις φθινοπωρινές αποχρώσεις της μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Το spiced honey blonde, ή αλλιώς «ξανθό με άρωμα μπαχαρικών», είναι η πιο γλυκιά και ζεστή απόχρωση μαλλιών που θα δούμε παντού το φθινόπωρο του 2025. Εμπνευσμένο από τον συνδυασμό του μελιού και της κανέλας, αυτό το χρώμα χαρίζει στα μαλλιά μια φυσική λάμψη και μια αίσθηση πολυτέλειας χωρίς υπερβολές. Το μέλι είναι γνωστό για τις ενυδατικές και θρεπτικές του ιδιότητες, ενώ τα μπαχαρικά, όπως η κανέλα, ο κουρκουμάς και το τζίντζερ, αναζωογονούν, τονώνουν και φωτίζουν. Από αυτόν τον συνδυασμό γεννήθηκε το spiced honey blonde, ένα ζεστό, απαλό και κομψό ξανθό που θυμίζει το χρώμα του «τσάι κανέλας» στο φως του ήλιου.

Η απόχρωση αυτή έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αγαπημένη επιλογή των fashionistas, αφού ταιριάζει τέλεια με τη χρωματική παλέτα του φθινοπώρου, camel, σοκολατί, μπεζ και όλες τις γήινες αποχρώσεις. Συνδυάζει το ξανθό με διακριτικές νότες καστανού και χαλκού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα φυσικό, λαμπερό και πολύ εύκολο να διατηρηθεί. Είναι η τέλεια επιλογή αν θες να φωτίσεις τα μαλλιά σου και να χαρίσεις στο πρόσωπό σου τη ζεστασιά που χάνεται μετά το καλοκαίρι.

Τι ακριβώς είναι το spiced honey blonde;

Πρόκειται για έναν ζεστό και ουδέτερο τόνο που συνδυάζει ξανθές, καστανές και χαλκινές αποχρώσεις. Θυμίζει το χρώμα του μελιού με λίγη κανέλα, ένα απαλό ξανθό με χρυσοκόκκινες ανταύγειες που δίνουν βάθος και λάμψη χωρίς να δείχνει τεχνητό. Είναι μια πιο φυσική και εκλεπτυσμένη εκδοχή του «warm blonde» που παραμένει στη μόδα τα τελευταία χρόνια.

Σε ποιον ταιριάζει;

Δείχνει υπέροχο σε ανοιχτές έως μεσαίες επιδερμίδες, με ζεστούς ή ουδέτερους υποτόνους. Ταιριάζει ιδιαίτερα σε άτομα με πράσινα, μελί ή γαλαζοπράσινα μάτια, αφού τα αναδεικνύει ακόμη περισσότερο. Είναι μια απόχρωση που «μαλακώνει» τα χαρακτηριστικά και φωτίζει το πρόσωπο με φυσικό τρόπο.

Πώς πετυχαίνεται;

Ο κομμωτής συνδυάζει honey blonde με απαλές χαλκινές και καστανές πινελιές, προσαρμοσμένες στη φυσική βάση των μαλλιών σου. Το αποτέλεσμα είναι ένα φωτεινό, γλυκό και πολύ φυσικό ξανθό, με πλούσιες ανταύγειες που θυμίζουν το φως του φθινοπωρινού ήλιου.

Πώς να το συνδυάσεις αυτό το φθινόπωρο

Το spiced honey blonde δείχνει τέλειο με ρούχα σε camel, σοκολατί, μπεζ και γήινους τόνους, αλλά και με μακιγιάζ σε χρυσές ή μπρονζέ αποχρώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη το έχουν δοκιμάσει διάσημες όπως η Scarlett Johansson, η Hunter Schafer, η Lisa των Blackpink και η Dixie D’Amelio, δίνοντάς του τη θέση του πιο κομψού χρώματος της σεζόν.

