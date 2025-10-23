Madwalk 2025: Η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» τη μόδα όπως ποτέ ξανά!

MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσική και υψηλή ραπτική συναντιούνται σε ένα πρωτοποριακό show, όπου οι ανερχόμενοι καλλιτέχνες ντύνουν μουσικά τους κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές
Η καρδιά της μόδας και της μουσικής θα χτυπήσει δυνατά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do, εκεί όπου το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, πιο εντυπωσιακό και πρωτοποριακό από ποτέ.

Σε ένα μοναδικό project που συνδυάζει την υψηλή ραπτική με τον ήχο της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής, η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» μουσικά τους πιο καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Όταν η νέα γενιά οδηγεί τη δημιουργία

Στη φετινή διοργάνωση, το MadWalk δίνει το βήμα σε μια φουρνιά ανερχόμενων και ήδη αγαπημένων καλλιτεχνών που διαμορφώνουν τη νέα ταυτότητα της ελληνικής pop σκηνής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα ονόματα: Anastasia, Evangelia, Josephine, Inco, LILA, Γαία Μερκούρη, Papazo, Akylas, Μαρίνα Σάττι, Tso, Yama, Billie Klark, Yucatan, Katerine Duska, Zaf, Ήβη Αδάμου, Τάνια Μπρεάζου, Θοδωρής Φέρρης, Ελένη Φουρέιρα. 

Αυτοί οι καλλιτέχνες, φέρνοντας νέα πνοή, πρωτοποριακές μουσικές παραγωγές και εκρηκτική σκηνική παρουσία, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με μερικούς από τους πιο επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας της χώρας, όπως: Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος, Orsalia Parthenis, Celia Kritharioti, Vrettos Vrettakos.

Οι συνεργασίες αυτές, γεμάτες στιλ, καινοτομία και δυναμισμό, υπόσχονται να παρασύρουν το κοινό σε μια εμπειρία όπου κάθε εμφάνιση θα είναι ένα performance, κάθε πασαρέλα ένα καλλιτεχνικό statement.

Μια βραδιά λάμψης, δημιουργίας και κοινωνικής ευαισθησίας

Η παρουσίαση της βραδιάς έχει ανατεθεί για ακόμη μια χρονιά στο διαχρονικό fashion icon Βίκυ Καγιά, ενώ η αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη συχνότητα του MEGA, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Το MadWalk 2025 δεν είναι όμως μόνο γιορτή της αισθητικής και της έκφρασης, είναι και ένα μέσο που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή. Φέτος, ενώνει τις δυνάμεις του με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», υποστηρίζοντας τον στόχο να φτάσουν οι εθελοντές δότες τους 300.000. Με το μήνυμα «Βάζουμε τη ζωή ψηλά», η διοργάνωση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Οι «Fashion Heroes» επιστρέφουν

Για ακόμη μία χρονιά, το MadWalk θα παρουσιάσει τους Fashion Heroes – fashion ambassadors που συμμετέχουν σε ειδικά projects του θεσμού, αποδεικνύοντας πως το στιλ μπορεί να αποτελέσει όχημα για κοινωνική αλλαγή και έμπνευση.

Το MadWalk 2025 by Three Cents είναι πολλά περισσότερα από ένα fashion show: είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης ελληνικής δημιουργικότητας, εκεί όπου τα νέα ταλέντα της μουσικής και οι καθιερωμένοι δημιουργοί της μόδας συμπορεύονται, χαράσσοντας από κοινού το μέλλον της pop κουλτούρας στη χώρα μας.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες αποκαλύψεις και εκπλήξεις!

