Αθηνά Κλήμη: Η αποκάλυψη για το αυτοάνοσο και η απόφαση να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων

Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno μίλησε η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Αθηνά Κλήμη και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτοάνοσο, το οποίο επηρέασε τη γονιμότητά της, γεγονός που την ώθησε να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων σε νεαρή ηλικία.

«Όταν ήμουν 25 η γυναικολόγος μου, μού είπε να κάνω κρυοσυντήρηση ωαρίων. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου, νιώθω πιο ελεύθερη γιατί δεν έχω πια αυτό το άγχος. Είναι μία πάρα πολύ ακριβή διαδικασία και είναι άδικο να αποκλείονται γυναίκες επειδή δεν έχουν χρήματα», εξομολογήθηκε.

Όπως ανέφερε, στήριγμά της σε αυτή την απόφαση στάθηκε ο σύντροφός της, που δεν έλειψε στιγμή από το πλευρό της.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η δημοσιογράφος παραδέχτηκε πως δεν περίμενε να της γίνει πρόταση από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη για την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», προσθέτοντας πως η συμμετοχή της αποτέλεσε για την ίδια ένα προσωπικό στοίχημα.





«Ήταν στοίχημα για μένα να ενταχθώ σε μία ενημερωτική εκπομπή. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη έχουν πολύ χιούμορ, και όλη η ομάδα», είπε χαρακτηριστικά.

