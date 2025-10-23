Boy blush: Το ροζ που κάνει τα μαγουλά σου να κοκκινίζουν σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά

Η τάση «boy blush» φέρνει το ροζ στα μάγουλα με φυσικό και διάχυτο τρόπο, δημιουργώντας ένα υγιές και φρέσκο αποτέλεσμα

Το φθινόπωρο του 2025 φέρνει μαζί του μια ανανεωμένη προσέγγιση στο ρουζ. Το «boy blush» ή αλλιώς «boyfriend blush» δεν θυμίζει τις κλασικές, σμιλεμένες πινελιές που ξέρουμε. Αντιθέτως, τοποθετείται πιο χαμηλά στα μάγουλα, δίνοντας την εντύπωση φυσικού κοκκινίσματος, σαν να έχεις μόλις κάνει μια βόλτα ή λίγη άσκηση. Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, ανεπιτήδευτο και ταυτόχρονα κομψό.

Η τάση αυτή έγινε viral μέσα από social media tutorials, όπου οι beauty lovers ανακάλυψαν πόσο εύκολα μπορεί κανείς να πετύχει αυτό το φυσικό, υγιές look. Το «boyfriend blush» εμπνέεται από τις δεκαετίες του ’90 και του ’00, θυμίζοντας εποχές που η φρεσκάδα και η αληθοφάνεια είχαν την πρώτη θέση στο μακιγιάζ.

Τι είναι το «boyfriend blush»

Το «boyfriend blush» μιμείται το φυσικό κοκκίνισμα του δέρματος, με χρώμα που ξεκινά χαμηλά στα μάγουλα και ανεβαίνει ελαφρώς προς τη μύτη. Δεν πρόκειται για έντονο contouring ή τεχνητές γραμμές, αλλά για μια διακριτική λάμψη που δίνει ζωντάνια στο πρόσωπο. Οι κρεμώδεις φόρμουλες προσφέρουν πιο φυσικό αποτέλεσμα, ενώ τα powder ρουζ δουλεύονται απαλά ώστε να φαίνονται φυσικά.

Γιατί αγαπάμε την τάση τώρα

Συνδέεται με την φιλοσοφία του «less is more». Είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα φρέσκο, υγιές πρόσωπο χωρίς να φορτώνουν με μακιγιάζ, και ταιριάζει σε κάθε στιλ και περίσταση. Η δημοτικότητά του οφείλεται και στα social media, όπου το trend εμφανίζεται μέσα από tutorials και φωτογραφίες που δείχνουν πώς το ανεπιτήδευτο μακιγιάζ μπορεί να είναι ταυτόχρονα chic και μοντέρνο.

Πώς πετυχαίνεται το φυσικό αποτέλεσμα

Η βασική ιδέα είναι απλή. Τοποθέτησε μια κηλίδα χρώματος χαμηλά στα μάγουλα και άφησέ την να απλωθεί απαλά προς τα πάνω. Οι κρεμώδεις υφές προσφέρουν ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, ενώ οι αποχρώσεις που ταιριάζουν με τον τόνο της επιδερμίδας κάνουν το αποτέλεσμα να φαίνεται υγιές και φρέσκο.

