MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 22.10.2025

Vanilla glass nails: Το μανικιούρ που θα αγαπήσεις αυτό το φθινόπωρο

vanilla_nails
Η νέα τάση στα νύχια φέρνει ημιδιάφανα, απαλά μανικιούρ με φυσική λάμψη και κομψό αποτέλεσμα για κάθε περίσταση
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά το καλοκαίρι που αγαπήσαμε τις διάφανες και δροσερές τάσεις στο μανικιούρ, η νέα σεζόν φέρνει μια πιο απαλή, κρεμώδη εκδοχή των γυαλιστερών νυχιών. Τα «vanilla glass nails» συνδυάζουν το διαφανές αποτέλεσμα με μια ζεστή, απόχρωση που θυμίζει το χρώμα της βανίλιας, προσφέροντας ένα κομψό, καθημερινό αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο αποτέλεσμα.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε minimal εκδοχές. Δίνει φρεσκάδα στα νύχια, διατηρώντας παράλληλα την αίσθηση της φροντίδας και της περιποίησης. Με μια σωστή βάση και ένα ημιδιάφανο χρώμα, τα νύχια αποκτούν υγιή, γυαλιστερή όψη που ταιριάζει σε κάθε περίσταση και στιλ.

vanilla_nails
https://www.instagram.com/harrietwestmoreland/

Διάβασε επίσης: Statement lips: Οι τολμηρές αποχρώσεις στα κραγιόν που όλοι θα θυμούνται

Σωστή προετοιμασία 

Το πρώτο βήμα για τέλεια «vanilla glass nails» είναι η φροντίδα της επιδερμίδας γύρω από τα νύχια και της επιφάνειάς τους. Ένα απαλό τρίψιμο με buffer και σωστή λίμα εξασφαλίζει ομοιόμορφη εφαρμογή και διατηρεί τα νύχια υγιή και λαμπερά.

Επίλεξε την ιδανική απόχρωση

Οι τόνοι της βανίλιας, οι ημιδιάφανες αποχρώσεις δίνουν την αίσθηση του φυσικού αποτελέσματος αλλά με μια μικρή δόση glamour. Η επιλογή της σωστής απόχρωσης, ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας σου, θα κάνει το αποτέλεσμα πιο αρμονικό και σύγχρονο.

vanilla_nails
https://www.instagram.com/harrietwestmoreland/

Εφάρμοσε μια βάση

Μια καλή βάση προστατεύει τα νύχια και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια στο μανικιούρ. Εφαρμόζεται ομοιόμορφα και δημιουργεί το ιδανικό «κάδρο» για το χρώμα που θα ακολουθήσει.

Κλείδωσε με top coat

Το τελικό στρώμα είναι αυτό που δίνει ένταση και λάμψη στο αποτέλεσμα. Κρατάει το χρώμα σταθερό και χαρίζει την χαρακτηριστική γυαλάδα, δίνοντας την αίσθηση υγιών και περιποιημένων νυχιών.

vanilla_nails
https://www.instagram.com/paintedbyjools/

Φρόντισε τα επωνύχια 

Η εφαρμογή λαδιού ή ενυδατικής κρέμας γύρω από τα επωνύχια ολοκληρώνει το μανικιούρ και διατηρεί τα νύχια σε άριστη κατάσταση. Η τακτική φροντίδα εξασφαλίζει ότι κάθε μανικιούρ θα δείχνει φρέσκο και λαμπερό για περισσότερες μέρες.

vanilla_nails
https://www.instagram.com/

Τα vanilla glass nails είναι η απόλυτη τάση για όσες αγαπούν την κομψότητα χωρίς υπερβολές. Η διακριτική απόχρωση και η γυαλάδα ταιριάζουν με κάθε εμφάνιση, από casual μέχρι πιο επίσημες περιστάσεις, προσφέροντας ένα διαχρονικό και φρέσκο look.

Διάβασε επίσης: Ghost nails: Το επόμενο μανικιούρ σου θα είναι γεμάτο με spooky vibes

Δες κι αυτό…

nail trends μανικιούρ νύχια
