Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ

Η Miley Cyrus μιλά για τη φιλία και τη χημεία της με τη Beyoncé, αποκαλύπτοντας το συμβολικό βραχιόλι που της χάρισε η pop queen και που για την ίδια είναι υπενθύμιση δύναμης, έμπνευσης και αυθεντικότητας

Η Miley Cyrus άνοιξε την καρδιά της στη νέα της συνέντευξη για το εξώφυλλο της Vogue France Νοεμβρίου και μίλησε για τη φιλία της με τη Beyoncé, τη συνεργασία τους στο τραγούδι «II Most Wanted» και το δώρο που δεν αποχωρίζεται ποτέ. Η 32χρονη καλλιτέχνιδα, που πρόσφατα εμφανίστηκε στη σκηνή πλάι στη Beyoncé στο πλαίσιο της περιοδείας «Cowboy Carter Tour» στο Παρίσι, αποκάλυψε ότι η pop icon της χάρισε ένα βραχιόλι, το οποίο έχει για την ίδια ξεχωριστή συναισθηματική αξία. «Μου έδωσε ένα βραχιόλι που δεν βγάζω ποτέ», ανέφερε η Miley Cyrus. «Και πίστεψέ με, ξέρω πώς να το χρησιμοποιώ όταν χρειάζεται. Αν κάποιος μου πει ότι έκανα κάτι λάθος, απλώς του δείχνω το βραχιόλι και λέω “ξέρεις τι; Δεν έχει σημασία. Αυτό μου το έδωσε η Beyoncé!”».

Η σχέση των δύο σταρ ξεκίνησε μέσα από τη μουσική συνεργασία τους στο άλμπουμ «Cowboy Carter» του 2024 και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια βαθιά φιλία και καλλιτεχνική αλληλοεκτίμηση. Μιλώντας στο SiriusXM TikTok Radio, η Miley Cyrus είχε περιγράψει τη Beyoncé ως «την καλύτερη, χωρίς δεύτερη σκέψη». «Είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελες να δεις πάνω και κάτω από τη σκηνή», είπε. «Αξίζει πραγματικά να την περιβάλλει αυτή η “βασιλική” ενέργεια, γιατί ό,τι κάνει, τόσο στη σκηνή, όσο και στην προσωπική της ζωή, είαι αληθινό και γεμάτο αυθεντικότητα».

Στη συνέντευξή της στη Vogue France, η Miley Cyrus μίλησε επίσης για τη μόδα και τη σχέση της με τη δημιουργία, εξηγώντας πως τη βλέπει ως μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που ξεπερνά τα όρια των brands. «Αγαπώ τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ποιοι είναι οι τωρινοί σχεδιαστές, που δεν μπορούν να ονομάσουν το στυλ τους, αλλά έχουν μια τρέλα στο βλέμμα τους. Είναι όπως η μουσική… μπορείς να τη νιώσεις και να τη λατρέψεις χωρίς να ξέρεις ακριβώς τι σημαίνει», τόνισε.

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον John Galliano, ο οποίος σχεδίασε το εντυπωσιακό της look στα Grammys 2024 με τις 14.000 παραμάνες, αποκάλυψε πως η αισθητική του έχει επηρεάσει ακόμα και τη μουσική της. «Κάποιες φορές έχω πάρει ένα παπούτσι ή μια κάπα που μου έφτιαξε και έχω προσπαθήσει να βρω μια μπασογραμμή ή μια μελωδία που να αντιστοιχεί στο ύφασμα ή το υλικό», είπε χαρακτηριστικά.

Στη φωτογράφιση του τεύχους, που υπογράφει ο Mario Sorrenti, η Miley Cyrus εμφανίζεται με δημιουργίες των Fendi, Valentino και Balenciaga, αλλάζει στυλ με μια ξανθιά περούκα εμπνευσμένη από τη Marilyn Monroe και τις εμβληματικές σταρ της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, και αποδεικνύει πως εξακολουθεί να κινείται με ευκολία ανάμεσα στη μουσική, τη μόδα και την performance.

