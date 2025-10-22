MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 22.10.2025

Η απρόσμενη δήλωση της Λένας Δροσάκη για την σχέση Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα

Λένα Δροσάκη
Τι απάντησε η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά μίλησε η Λένα Δροσάκη αναφέροντας ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σε έναν καινούργιο έρωτα.

Αφορμή για αυτή τη δήλωση στάθηκαν τα όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκουγια την προσωπική της ζωή.

Λένα Δροσάκη
https://www.instagram.com/lenakidrs/

Διάβασε επίσης: 15 χρόνια μετά, ξανά μαζί: Τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» επέστρεψαν με απρόσμενο reunion

«Ας μου συμβεί ένας έρωτας σαν της Οικονομάκου και θα δω τι θα κάνω τότε. Αλίμονο, άνθρωποι είμαστε», δήλωσε αρχικά η Λένα Δροσάκη, η οποία στη συνέχεια μίλησε και για τις Σέρρες:

Λένα Δροσάκη
https://www.instagram.com/lenakidrs/

«Μέσα από τις Σέρρες μάθαμε το ίντερσεξ, είναι καλό που εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας. Μακάρι να δούμε τρίτη σεζόν».


Διάβασε επίσης: Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου την ώρα που χάιδευε την κοιλιά της

Δες κι αυτό… 

Breakfast@star ηθοποιοί Λένα Δροσάκη
