15 χρόνια μετά, ξανά μαζί: Τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» επέστρεψαν με απρόσμενο reunion

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του Mega συναντήθηκαν ξανά στο θέατρο, σε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, αναμνήσεις και συγκίνηση

Μια ιδιαίτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 20ης Οκτωβρίου στο θέατρο Art 63, όταν οι αγαπημένοι ηθοποιοί της τηλεοπτικής σειράς «Μαύρα Μεσάνυχτα» συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Καιρός να την πουλεύουμε».

Η παράσταση, που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Βασίλη Ρίσβα, συνδυάζει το κωμικό στοιχείο με βαθιά ανθρώπινες στιγμές και αναδεικνύει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο παράλογο και στο τρυφερό. Ο ίδιος, γνωστός στο ευρύ κοινό ως ο «μπράβος» της σειράς του Mega, υποδέχθηκε με χαρά τους παλιούς του συνεργάτες που βρέθηκαν εκεί για να τον τιμήσουν.

Ανάμεσά τους, οι Δημήτρης Μάριζας, Παναγιώτα Βλαντή, Ράνια Παπαδάκου και Νίκος Νίκας, οι οποίοι πόζαραν όλοι μαζί με τον Ρίσβα σε μια αναμνηστική φωτογραφία που ξύπνησε γλυκές αναμνήσεις από την εποχή που η σειρά γνώριζε τεράστια επιτυχία στα τέλη των 2000s.

Η ατμόσφαιρα στο θέατρο ήταν γεμάτη νοσταλγία αλλά και αισιοδοξία για νέες καλλιτεχνικές συνεργασίες, αποδεικνύοντας πως τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» μπορεί να τελείωσαν πριν από χρόνια, αλλά οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν τότε παραμένουν δυνατοί μέχρι σήμερα.

