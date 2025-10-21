MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 21.10.2025

«Το Σόι Σου» είναι και πάλι εδώ! Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο της μεγάλης επιστροφής

«Το Σόι Σου» είναι και πάλι εδώ! Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο της μεγάλης επιστροφής
Οι οικογένειες επιστρέφουν με νέα όνειρα, παλιά πάθη και… επεισοδιακούς καβγάδες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ! Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ALPHA. Όλα δείχνουν αλλιώς… μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ. Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»!

Το σόι σου γυρίσματα

Διάβασε επίσης: Ο Βαγγελάκης από «Το Σόι Σου» μεγάλωσε! Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της Αλίνας και του Διονύση

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του νέου κύκλο της σειράς «Το Σόι Σου»

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά!

Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!

Το πιο αγαπημένο «ΣΟΪ» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει!

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alpha TV Ελληνικές Σειρές επεισόδιο ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μετά από 45 χρόνια, ο Mark David Chapman αποκαλύπτει γιατί δολοφόνησε τον John Lennon

Μετά από 45 χρόνια, ο Mark David Chapman αποκαλύπτει γιατί δολοφόνησε τον John Lennon

21.10.2025
Επόμενο
Το παρελθόν ξυπνά! «Ο Γιατρός» κάνει πρεμιέρα στον Alpha με νέο καθηλωτικό κύκλο

Το παρελθόν ξυπνά! «Ο Γιατρός» κάνει πρεμιέρα στον Alpha με νέο καθηλωτικό κύκλο

21.10.2025

Δες επίσης

Το παρελθόν ξυπνά! «Ο Γιατρός» κάνει πρεμιέρα στον Alpha με νέο καθηλωτικό κύκλο
TV

Το παρελθόν ξυπνά! «Ο Γιατρός» κάνει πρεμιέρα στον Alpha με νέο καθηλωτικό κύκλο

21.10.2025
Trailer με άρωμα ΟΠΕΚΕΠΕ! Οι Ράδιο Αρβύλα ανακοίνωσαν την πρεμιέρα τους
TV

Trailer με άρωμα ΟΠΕΚΕΠΕ! Οι Ράδιο Αρβύλα ανακοίνωσαν την πρεμιέρα τους

21.10.2025
Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο
TV

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

21.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές
TV

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

21.10.2025
Ώρα για ψυχαγωγία: Ο Θανάσης Πάτρας έκανε πρεμιέρα με την πιο feelgood εκπομπή του OPEN
TV

Ώρα για ψυχαγωγία: Ο Θανάσης Πάτρας έκανε πρεμιέρα με την πιο feelgood εκπομπή του OPEN

20.10.2025
Η μάχη ξεκινά! Πρεμιέρα για το «The Floor» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό
TV

Η μάχη ξεκινά! Πρεμιέρα για το «The Floor» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

17.10.2025
Το MasterChef επιστρέφει για 10η χρονιά στο Star! Ξεκινούν οι auditions για τον επετειακό κύκλο
TV

Το MasterChef επιστρέφει για 10η χρονιά στο Star! Ξεκινούν οι auditions για τον επετειακό κύκλο

17.10.2025
Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν! Το επικό ΑΙ trailer με τον Άδωνη Γεωργιάδη
TV

Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν! Το επικό ΑΙ trailer με τον Άδωνη Γεωργιάδη

16.10.2025
Αναβρασμός στο σπίτι των Τριαντάφυλλων! Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»
TV

Αναβρασμός στο σπίτι των Τριαντάφυλλων! Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»

15.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Έρχεται νέα παρέμβαση Σαμαρά!

Έρχεται νέα παρέμβαση Σαμαρά!

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;