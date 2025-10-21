MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 21.10.2025

Σε νέα σειρά η Δήμητρα Ματσούκα! Οι πρώτες αποκαλύψεις για την τηλεοπτική της επιστροφή

Δήμητρα Ματσούκα
Η γνωστή ηθοποιός ετοιμάζεται για comeback και μιλά ανοιχτά για τη ζωή και τον έρωτα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην κάμερα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα και μεταξύ αλλων αποκάλυψε πως συζητάει για να συμμετέχει σε μια μεγάλη σειρά.

«Ο μεγάλος έρωτας αψηφά όλα τα εμπόδια και στα παραμύθια και στη ζωή. Είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζομαι με τον Σταμάτη Φασουλή, είναι συγγενική αυτή η σχέση, είμαστε πολυ κοντά και είναι μεγάλη μου τιμή.

Δήμητρα Ματσούκα
https://www.instagram.com/dimitra_matsouka_official/

Διάβασε επίσης: Μετά τον αρραβώνα, έρχεται το μωρό! Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά

Το σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις σε αυτή τη ζωή. Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol, δεν έχω τίποτα φυλακισμένο.


Συζητάω για τηλεοπτική σειρά, θα σας την ανακοινώσω με μεγάλη χαρά», αποκάλυψε η Δήμητρα Ματσούκα.

Διάβασε επίσης: Σαν δυο σταγόνες νερό! Η Βίκυ Καγιά σε matchy εμφάνιση με την κόρη της, Μπιάνκα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Δήμητρα Ματσούκα Ελληνικές Σειρές ηθοποιοί
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
KADEBOSTANY: Οι Seven of Hearts ανοίγουν τη συναυλία – THE OUTSIDER WORLD Tour

KADEBOSTANY: Οι Seven of Hearts ανοίγουν τη συναυλία – THE OUTSIDER WORLD Tour

21.10.2025
Επόμενο
Ο Joe Jonas άκουσε το The Life of a Showgirl της Taylor Swift και το σχολιάζει

Ο Joe Jonas άκουσε το The Life of a Showgirl της Taylor Swift και το σχολιάζει

21.10.2025

Δες επίσης

Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου την ώρα που χάιδευε την κοιλιά της
Celeb News

Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου την ώρα που χάιδευε την κοιλιά της

21.10.2025
Η Μάρω Λύτρα παντρεύτηκε για τρίτη φορά! Το τρυφερό post από τον γάμο με τον σύζυγό της
Celeb News

Η Μάρω Λύτρα παντρεύτηκε για τρίτη φορά! Το τρυφερό post από τον γάμο με τον σύζυγό της

21.10.2025
Δωρεά μαμούθ από τη Michelle Obama για την εκπαίδευση των κοριτσιών
Celeb News

Δωρεά μαμούθ από τη Michelle Obama για την εκπαίδευση των κοριτσιών

21.10.2025
H πρώτη γνωριμία της Dua Lipa και του Callum Turner ήταν βγαλμένη από ταινία
Celeb News

H πρώτη γνωριμία της Dua Lipa και του Callum Turner ήταν βγαλμένη από ταινία

21.10.2025
Από την invisible woman στη super mom – Η Vanessa Kirby έγινε μαμά!
Celeb News

Από την invisible woman στη super mom – Η Vanessa Kirby έγινε μαμά!

21.10.2025
Μετά τον αρραβώνα, έρχεται το μωρό! Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά
Celeb News

Μετά τον αρραβώνα, έρχεται το μωρό! Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά

20.10.2025
Η κόρη των Antonio Banderas και Melanie Griffith παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα
Celeb News

Η κόρη των Antonio Banderas και Melanie Griffith παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα

20.10.2025
Πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez ξεσπά εναντίον της
Celeb News

Πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez ξεσπά εναντίον της

20.10.2025
Διπλή χαρά για Ιωάννη Παπαπέτρου-Ναυσικά Νικοδήμου! Παντρεύτηκαν και περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Celeb News

Διπλή χαρά για Ιωάννη Παπαπέτρου-Ναυσικά Νικοδήμου! Παντρεύτηκαν και περιμένουν το πρώτο τους παιδί

20.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Έρχεται νέα παρέμβαση Σαμαρά!

Έρχεται νέα παρέμβαση Σαμαρά!

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;