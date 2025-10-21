Σε νέα σειρά η Δήμητρα Ματσούκα! Οι πρώτες αποκαλύψεις για την τηλεοπτική της επιστροφή

Η γνωστή ηθοποιός ετοιμάζεται για comeback και μιλά ανοιχτά για τη ζωή και τον έρωτα

Στην κάμερα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα και μεταξύ αλλων αποκάλυψε πως συζητάει για να συμμετέχει σε μια μεγάλη σειρά.

«Ο μεγάλος έρωτας αψηφά όλα τα εμπόδια και στα παραμύθια και στη ζωή. Είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζομαι με τον Σταμάτη Φασουλή, είναι συγγενική αυτή η σχέση, είμαστε πολυ κοντά και είναι μεγάλη μου τιμή.

Το σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις σε αυτή τη ζωή. Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol, δεν έχω τίποτα φυλακισμένο.





Συζητάω για τηλεοπτική σειρά, θα σας την ανακοινώσω με μεγάλη χαρά», αποκάλυψε η Δήμητρα Ματσούκα.

