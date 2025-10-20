MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 20.10.2025

Μετά τον αρραβώνα, έρχεται το μωρό! Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά

Η σύντροφός του βρίσκεται ήδη στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής τους βρίσκονται ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η σύντροφός του, Βαλάσια Συμιακού, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η αγαπημένη του γνωστού ηθοποιού διανύει ήδη τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το ζευγάριείναι μαζί εδώ και έξι χρόνια, όμως επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, φαίνεται πως ήρθε η στιγμή να μοιραστούν και δημόσια τα χαρμόσυνα νέα, με τη σύμφωνη γνώμη του ηθοποιού.

Λίγους μήνες νωρίτερα, όπως αποκάλυψε η Realnews, ο Νίκος Πολυδερόπουλος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στο Πόρτοφίνο της Ιταλίας και εκείνη είπε το «ναι» με χαρά.

Μετά τον αρραβώνα τους, το ερωτευμένο ζευγάρι ετοιμάζεται τώρα να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί, ζώντας μια από τις πιο τρυφερές περιόδους της κοινής τους ζωής.


