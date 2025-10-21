KADEBOSTANY: Οι Seven of Hearts ανοίγουν τη συναυλία – THE OUTSIDER WORLD Tour

Πριν η «Δημοκρατία των Kadebostany» αναλάβει την εξουσία της σκηνής, το κοινό θα ταξιδέψει με τα ονειρικά ηχοτόπια των Seven of Hearts – του ελληνικού ντουέτου που ξεχωρίζει για τον ατμοσφαιρικό του ήχο και την art-pop αισθητική του, παντρεύοντας φως και σκοτάδι σε πρωτότυπα μουσικά τοπία.

Μια καρδιά χωρισμένη στα επτά χτυπά στον ρυθμό της Art-Pop. Οι Seven of Hearts υφαίνουν φως και σκοτάδι σε νήματα ήχου, δημιουργώντας ατμοσφαιρικά ηχοτοπία που στέκονται κάπου ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα.

Με το πρώτο τους single, “Untamed” (2023), μας κάλεσαν σε έναν ανεξερεύνητο ηχητικό κόσμο – και το ατίθασο κάλεσμά τους ταξίδεψε μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα της πόλης.

Seven of Hearts – Untamed (Official Music Video)

Ακολούθησε το “In Her Darkness” (2024), μια εξομολόγηση για τη στιγμή που δύο ψυχές συγκρούονται και προσπαθούν να σωθούν μέσα στο σκοτάδι της επιθυμίας – ένα dark art-pop μανιφέστο που συνοδεύτηκε από ένα τολμηρό video, σκηνοθετημένο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Seven Of Hearts – In Her Darkness

Το 2025, το “Wild Hearts” άνοιξε τον δρόμο για το πρώτο τους άλμπουμ, “Based on a True Story”, ένα μουσικό αφήγημα γεμάτο πάθος, ευαισθησία και πειραματισμό.

Seven Of Hearts – Wild Hearts (Official Lyric Video)

Seven Of Hearts – Wild Hearts (Museum of Illusions)

Στις ζωντανές τους εμφανίσεις, ο Χρήστος Μιχαήλ (φωνή) και ο Σταύρος Φιλιπποπολίτης (πιάνο, programming) πλέκουν ένα εκλεπτυσμένο μουσικό σύμπαν που κινείται από τη μελωδικότητα της pop ως τη σκοτεινή λάμψη της synth–art αισθητικής, προσθέτοντας E.D.M. στοιχεία. Στο ρεπερτόριό τους συναντιούνται οι The Weeknd, Adele, Harry Styles, Lana Del Rey, Daft Punk, και ήχοι μιας άλλης synth-pop εποχής, όλοι φιλτραρισμένοι μέσα από το δικό τους συναίσθημα και ήχο.

Seven Of Hearts – Lovers On The Run (Official Music Video)

Οι Seven of Hearts δεν παίζουν απλώς μουσική — αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες για ανήμερες καρδιές που αγαπούν, χάνονται και ξαναγεννιούνται στο φως της σκηνής.

Seven of Hearts

Chris Michael (Vocals)

Stavros Filippopolitis (Keys & Programming)

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, οι Kadebostany ‘καταλαμβάνουν’ τη σκηνή του Fuzz Club, παρουσιάζοντας ένα νέο εκρηκτικό show, γεμάτο πάθος, ενέργεια και εικόνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

Η Αθήνα θα είναι ένας από τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας THE OUTSIDER WORLD TOUR 2026, με την οποία ο Guillaume de Kadebostany – οραματιστής δημιουργός, παραγωγός και «Πρόεδρος» της μπάντας – εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το φαντασιακό του μουσικό σύμπαν. Ο ίδιος περιγράφει το νέο του έργο ως “sophisticated music with mass appeal“, μια εκλεπτυσμένη αλλά συναισθηματικά εκρηκτική pop, που δεν υπακούει σε κανόνες και αναζητά την ελευθερία.

KADEBOSTANY – Castle in the Snow (Official Video)

Παράλληλα, μόλις κυκλοφόρησε το νέο single «Elephant in the Room» σε συνεργασία με τη rising star Selin Çıngır, προάγγελο του πολυαναμενόμενου άλμπουμ The Outsider, που έρχεται τον Ιανουάριο του 2026.

Elephant in the Room feat. Selin Çıngır (Official audio)

Για τον Guillaume de Kadebostany, το άλμπουμ αποτελεί έναν ύμνο στη ζωή χωρίς ρίζες και κανόνες:

«Burning down highways in old American cars, living fast, laughing louder, crying harder… Those wild nights became the blueprint for my forthcoming album, The Outsider. A tribute to the Kadebostany Republic lifestyle: no roots, no rules, just freedom and chasing beauty wherever it hides.»

«Διασχίζοντας τους ατέλειωτους δρόμους με παλιά αμερικανικά αμάξια, με μια ζωή που καίγεται γρήγορα, γέλια πιο δυνατά, δάκρυα πιο έντονα… Εκείνες οι άγριες νύχτες έγιναν ο χάρτης για το νέο μου άλμπουμ, The Outsider. Ένας φόρος τιμής στον τρόπο ζωής της Δημοκρατίας των Kadebostany: χωρίς ρίζες, χωρίς κανόνες, μόνο ελευθερία και το αέναο κυνήγι της ομορφιάς όπου κι αν κρύβεται.»

KADEBOSTANY – Mind If I Stay (Official Video)

Με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Castle in the Snow», «Mind if I Stay», «Early Morning Dreams», η viral διασκευή του «Crazy in Love» της Beyoncé (από το soundtrack του 50 Shades of Grey), αλλά και το πρόσφατο «Take Me to the Moon», οι Kadebostany έχουν κατακτήσει τις κορυφές των charts σε περισσότερες από 30 χώρες, έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο YouTube, έχουν εμφανιστεί σε πάνω από 700 συναυλίες σε 25 χώρες και έχουν αποθεωθεί από διεθνή μέσα όπως τα Vice, GQ, Rolling Stone, Vogue, CNN.

KADEBOSTANY – Walking with a Ghost (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Η σκηνική τους παρουσία, φαντασμαγορική και απρόβλεπτη, έχει αφήσει εποχή σε φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των θρυλικών εμφανίσεών τους στην Ελλάδα, όπου το κοινό τους αγκάλιασε με ενθουσιασμό από την πρώτη στιγμή.

Στις 13 Δεκεμβρίου στο Fuzz Club, το αθηναϊκό κοινό θα ζήσει την αρχή της νέας εποχής των Kadebostany.

Ζήστε το εκρηκτικό τους show, γεμάτο πάθος και ενέργεια!

Oι Kadebostany θα εμφανιστούν σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα: Λάρισα (10/12), Ιωάννινα (11/12) στη Θεσσαλονίκη (12/12) και Πάτρα (14/12).

https://www.kadebostany.com/

