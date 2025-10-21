Το παρελθόν ξυπνά! «Ο Γιατρός» κάνει πρεμιέρα στον Alpha με νέο καθηλωτικό κύκλο

Η παθολογική κλινική υποδέχεται ξανά τον Ανδρέα Βρεττό, όμως τίποτα δεν είναι όπως πρι

Η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά του ALPHA «Ο Γιατρός» κάνει δυναμική επιστροφή με νέες επεισοδιακές περιπέτειες και σημαντικές ανατροπές.

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 22:00, με τον Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης να ενσαρκώνει ξανά τον ρόλο του Ανδρέα Βρεττού.

Η υπόθεση του νέου κύκλου

Ο Ανδρέας επιστρέφει στην Παθολογική Κλινική αποφασισμένος να αφιερωθεί πλήρως στους ασθενείς του και στο έργο του, όμως αυτή τη φορά, η μεγαλύτερη μάχη που θα δώσει δεν είναι απέναντι στην ασθένεια, αλλά μέσα του. Καθώς «σκιάζεται» από το παρελθόν, θα έρθει αντιμέτωπος με μυστικά, ερωτικές συγκρούσεις και απωθημένα που θα ανατρέψουν την πραγματικότητά του.

Η σειρά υπόσχεται έντονες συναισθηματικές ανατροπές, ανθρώπινες σχέσεις που δοκιμάζονται και αλήθειες που σκίζουν το πέπλο της λήθης. Όταν η μνήμη επιστρέφει… τίποτα δεν μένει ίδιο.

Με την επιστροφή του «Γιατρού», οι τηλεθεατές αναμένουν ένα έργο που συνδυάζει το ιατρικό δράμα με τη βαθιά ανθρώπινη ιστορία και αυτή τη φορά, η σειρά υπογραμμίζει πως το πιο σκληρό ιατρικό περιστατικό μπορεί να είναι η προσωπική κάθαρση.

