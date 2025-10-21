MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μετά από 45 χρόνια, ο Mark David Chapman αποκαλύπτει γιατί δολοφόνησε τον John Lennon

Ο άνθρωπος που σκότωσε τον θρύλο των Beatles, John Lennon, δηλώνει πως το έκανε για να «γίνει κάποιος», όμως οι αρχές δεν πείστηκαν από τη μεταμέλειά του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

45 χρόνια μετά τη δολοφονία του θρύλου των Beatles, John Lennon, ο Mark David Chapman αποκάλυψε τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο. Ο 70χρονος σήμερα Mark David Chapman, μιλώντας στην επιτροπή αποφυλάκισης του Green Haven Correctional Facility στη Νέα Υόρκη, παραδέχθηκε ότι τον σκότωσε επειδή ήθελε να «γίνει κάποιος». «Το έγκλημά μου ήταν εντελώς εγωιστικό» δήλωσε, σύμφωνα με τα πρακτικά της ακρόασης που δημοσίευσε η εφημερίδα New York Post. «Το έκανα για εμένα και μόνο, δυστυχώς, και είχε να κάνει με τη δημοτικότητά του. Ήθελα να γίνω διάσημος».

Ο Mark David Chapman, ο οποίος δολοφόνησε τον 40χρονο John Lennon στις 8 Δεκεμβρίου 1980 έξω από το διαμέρισμά του στο ιστορικό κτίριο The Dakota στο Μανχάταν, έκανε για δέκατη τέταρτη φορά αίτηση αποφυλάκισης, η οποία απορρίφθηκε εκ νέου. Παρότι εξέφρασε τη λύπη του, ζητώντας συγγνώμη από τους φίλους και τους θαυμαστές του John  Lennon, η επιτροπή έκρινε ότι δεν έδειξε «ειλικρινή μεταμέλεια ή ουσιαστική ενσυναίσθηση». Κατά την απολογία του, ο Mark David Chapman περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα εκείνης της νύχτας. Είπε πως είχε ταξιδέψει από τη Χαβάη στη Νέα Υόρκη αρκετούς μήνες νωρίτερα, αποφασισμένος να σκοτώσει τον John Lennon. Όπως εξήγησε, είχε ταυτιστεί με τον χαρακτήρα Holden Caulfield από το μυθιστόρημα «The Catcher in the Rye» του J. D. Salinger, πιστεύοντας ότι ο Hohn Lennon ήταν «ψεύτικος».

«Εκείνο το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου απλώς το ήξερα» είπε χαρακτηριστικά. «Δεν ξέρω πώς, αλλά ήξερα ότι θα ήταν η μέρα που θα τον συναντούσα και θα τον σκότωνα». Ο Mark David Chapman είχε συναντήσει νωρίτερα τον John Lennon, ο οποίος υπέγραψε για εκείνον ένα αντίτυπο του άλμπουμ «Double Fantasy», πριν ο δολοφόνος τον πυροβολήσει τέσσερις φορές πισώπλατα λίγες ώρες αργότερα. Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών έως ισόβια και παραμένει φυλακισμένος μέχρι σήμερα.

Κατά τις προηγούμενες ακροάσεις αποφυλάκισης, ο Mark David Chapman είχε δηλώσει ότι «είχε το κακό στην καρδιά του» και πως επιζητούσε τη φήμη μέσα από την πράξη του. Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του ωστόσο, προσπάθησε να δείξει μεταμέλεια. «Αυτός ήταν ένας άνθρωπος» είπε αναφερόμενος στον John Lennon. «Εγώ ζω τόσα χρόνια περισσότερο, ενώ εκείνος, η οικογένειά του, οι φίλοι του και οι θαυμαστές του υπέστησαν καταστροφή. Ζητώ συγγνώμη για την αγωνία που τους προκάλεσα. Εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα καθόλου, δεν με ένοιαζε». Παρά τις δηλώσεις του, η επιτροπή αποφυλάκισης αποφάνθηκε πως ο Mark David Chapman εξακολουθεί να μην επιδεικνύει αληθινή κατανόηση του μεγέθους του εγκλήματος και της ζημιάς που προκάλεσε. Ο ίδιος παραμένει φυλακισμένος και θα έχει εκ νέου δικαίωμα υποβολής αίτησης αποφυλάκισης το 2027.

Σήμερα, ο Mark David Chapman δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει πλέον η δημοσιότητα που κάποτε επιζητούσε. «Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να είμαι διάσημος» είπε. «Βάλτε με κάπου κάτω από το χαλί. Δεν θέλω πια να είμαι γνωστός, καθόλου». Περνά τον χρόνο του στη φυλακή συμμετέχοντας σε βραδινές μελέτες της Βίβλου, παίζοντας βόλεϊ με συγκρατούμενους και επικοινωνώντας με τη σύζυγό του, Gloria Chapman, με την οποία είναι παντρεμένος επί 46 χρόνια.

Η υπόθεση του Mark David Chapman εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σκοτεινότερες στιγμές στην ιστορία της μουσικής. Τέσσερις δεκαετίες μετά, το έγκλημα που στέρησε από τον κόσμο τον John Lennon εξακολουθεί να προκαλεί απορία, θλίψη και οργή, ενώ ο ίδιος ο δολοφόνος φαίνεται να αναμετράται ακόμη με τα κίνητρα που τον οδήγησαν σε μια πράξη που σημάδεψε για πάντα τον 20ό αιώνα.

