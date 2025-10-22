MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Βιβλίο 22.10.2025

Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Virginia Giuffre και η μοναρχία κλονίζεται

Το βιβλίο «Nobody’s Girl» κυκλοφόρησε στη Βρετανία λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Πρίγκιπα Andrew από τον τίτλο του Δούκα του York
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η κυκλοφορία του βιβλίου της Virginia Giuffre με τίτλο «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» προκάλεσε νέα θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία. Το βιβλίο, που εκδόθηκε μετά τον θάνατο της Virginia Giuffre, διατίθεται πλέον στα βιβλιοπωλεία του Λονδίνου, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην υπόθεση που συνδέθηκε άρρηκτα με το όνομα του Πρίγκιπα Andrew και του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein. Η Virginia Giuffre, η γυναίκα που κατηγόρησε τον Πρίγκιπα Andrew για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ακόμη έφηβη, δίνει στη δημοσιότητα μέσω του βιβλίου της μια σειρά νέων αποκαλύψεων σχετικά με τις εμπειρίες της υπό τον έλεγχο του Jeffrey Epstein.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε τρεις φερόμενες συναντήσεις της με τον Πρίγκιπα Andrew, οι οποίες, σύμφωνα με τη Virginia Giuffre, έλαβαν χώρα στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Jeffrey Epstein στην Καραϊβική. Η Virginia Giuffre υποστηρίζει ακόμη ότι ο Πρίγκιπας Andrew ήξερε ότι ήταν μόλις 17 ετών, όταν γνωρίστηκαν. Ο Πρίγκιπας Andrew αρνείται κατηγορηματικά όλα όσα του προσάπτει η Virginia Giuffre.

Ο Πρίγκιπας Andrew, 65 ετών σήμερα και αδελφός του Βασιλιά Κάρολου, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε ανάρμοστη σχέση μεταξύ τους. Έπειτα από τη δημοσιοποίηση των πρώτων κατηγοριών το 2019, ο Πρίγκιπας Andrew αποσύρθηκε από όλα τα επίσημα καθήκοντά του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, ενώ το 2022 του αφαιρέθηκαν οι στρατιωτικοί του βαθμοί και οι βασιλικές του ιδιότητες. Την ίδια χρονιά, ο Πρίγκιπας Andrew προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Virginia Giuffre, ο οποίος εκτιμάται ότι ανήλθε σε αρκετά εκατομμύρια λίρες, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίσει καμία ενοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κυκλοφορία του βιβλίου έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Πρίγκιπα Andrew ότι παραιτείται οικειοθελώς από τον τίτλο του Δούκα του York, σε μια προσπάθεια, όπως δήλωσε, να «προστατεύσει τον θεσμό της μοναρχίας». Παράλληλα, το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (Scottish National Party) ζήτησε κοινοβουλευτική συζήτηση προκειμένου να θεσπιστεί νόμος που θα προβλέπει την αφαίρεση τίτλων ευγενείας σε περιπτώσεις τέτοιων υποθέσεων. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι θεωρεί «σωστή» την απόφαση του Πρίγκιπα Andrew να παραιτηθεί από τους τίτλους του, αν και οι πολιτικές πιέσεις για περαιτέρω ενέργειες παραμένουν έντονες.

Η υπόθεση του Jeffrey Epstein και οι αποκαλύψεις της Virginia Giuffre έχουν στοιχειώσει επί χρόνια τη βρετανική μοναρχία. Η Virginia Giuffre, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, άφησε πίσω της ένα έργο που συνεχίζει να συγκλονίζει.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

